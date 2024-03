Escuchar

El economista Juan Carlos de Pablo dio una charla para los clientes de la empresa Planexware en la que habló sobre diversos temas de la actualidad política, a 100 días de la asunción de Javier Milei, considerando el complejo escenario.

Al referirse a la “herencia recibida”, De Pablo señaló: “Los seguros, las millas de Aerolíneas Argentinas, fondos fiduciarios, Pérsico pagándole a Pérsico, lo que agarres, cada una de estas cosas, dicen los entendidos, es poca plata. Pero la suma de poca plata es un montón de plata”, ejemplificó.

Juan Carlos de Pablo sugirió no tomar decisiones basadas en la expectativa de un posible salto devaluatorio Fabian Marelli

En cuanto a la recaudación, destacó el aumento del 240% registrado en febrero, pero aseguró que a Ganancias hay que “tomarlo con pinzas”, ya que, además de los vencimientos, puede estar en operación la reforma que impulsó el exministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, que el actual Gobierno intenta volver para atrás, mientras los gobernadores exigen su devolución por ser coparticipable. “Nadie quiere ser el malo de la película”, aseguró, mientras enfatizó que así se mantuvo el equilibrio fiscal financiero.

Sobre el dólar, De Pablo recomendó no tomar decisiones basadas en la expectativa de un nuevo salto devaluatorio o sobre la posibilidad de que aumente el ritmo que hoy se mantiene fijo en el 2% mensual.

También se refirió a la reforma laboral y las paritarias, y sostuvo: “La reforma laboral es una cuestión de legislación, jurisprudencia y jueces. Porque si los jueces actualizan las indemnizaciones, se cambia la legislación. La Secretaría de Trabajo está demorando la homologación de las paritarias si estas implican un aumento salarial por encima del 14% en marzo y del 9% en abril. Es muy importante. Alguien puede decir ‘escuela austríaca, paritarias libres’, pero no sea cosa que el sector privado aumente el 20 o 25% creyendo que la tasa de inflación va a convalidar, y después no convalida”.

Sobre la problemática de las promociones en los supermercados y los indicadores de inflación del Indec, que el ministro de Economía, Luis Caputo, puso en agenda la última semana, De Pablo dijo: “Una vez leí una cosa muy interesante: si el Indec quisiera calcular la verdadera tasa de inflación, no tiene que mandar a los encuestadores a los supermercados a tomar nota, tienen que ir a comprar, porque hasta que yo no pago no sé cuáles son los precios”.

A esto sumó que es necesario adecuar la canasta sobre la cual se estima el dato, que se remonta a 2004-2005, y que ya se plantea que se realizará sobre la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (Engho) 2017-2018, aunque señaló que esto va a demorar.

Por otro lado, criticó la apertura a la importación de ciertos productos de la canasta básica, ya que, al reducir estas barreras, se compromete la producción local por posibles “restricciones, por trámites, por una tasa absurda que le puede poner el intendente, por ejemplo”.

En este sentido, señaló la tendencia de desaceleración de precios en los primeros meses del año, aunque advirtió que vendrán meses de altibajos, y opinó: “Esta apertura selectiva me huele más a desesperación que a otra cosa”.

De Pablo sostuvo que el Pacto de Mayo al que llamó Milei es un acuerdo político importante, pero que falta darle contenido Tomás Cuesta - LA NACIÓN

Por último, el economista se explayó sobre el Pacto de Mayo, al que llamó el Presidente en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias. “Es un acuerdo político muy importante, donde los que estén ahí sentados podrán tomar decisiones. Si se suman los sectores, se transforma en perjudicar a quienes no están. Rescato el carácter político. Son 10 puntos, pero hay que darle contenido, y esto, por ahora, es una cuestión abierta”, concluyó.

