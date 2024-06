Juan Carlos de Pablo: “Milei está aferrado al equilibrio fiscal como en un barco en medio de la tormenta”

Escuchar

La inflación, el cepo, la devaluación, la actividad económica y la figura del Javier Milei fueron algunos de los principales ejes que abordó el economista Juan Carlos de Pablo en una charla para los clientes de Planexware esta mañana.

El especialista también hizo foco en otros aspectos claves: destacó el aumento de la recaudación por encima de la inflación, aunque cuestionó al impuesto a las ganancias como un indicador de actividad económica. A nivel financiero, subrayó los superávits obtenidos en los primeros meses del año.

De Pablo dijo que al facilitar las importaciones, lo primero que hay que hacer es bajar los elementos del costo argentino

La política económica actual, continuó, es la política fiscal, con la cual “no tiene posibilidad de aflojar”: “[Milei] no tiene gobernadores, no tiene intendentes, está aferrado al equilibrio fiscal como en un barco en medio de la tormenta . Si llega a aflojar, chau, punto. Razón por la que no hay que tener un salto devaluatorio”, enfatizó.

En relación con esto, mencionó el nivel de actividad, y sostuvo: “Los datos llegan hasta abril. Fue mejor que marzo, pero estamos buscando la vuelta. Concentrarse en el porcentaje interanual es una pavada. En mayo y junio la situación es más equilibrada. Algunos están vendiendo más, otros, igual. Una gran heterogeneidad”, dijo, y agregó que hay quienes aseguran que junio viene mejor que mayo, y quienes dicen que es al revés. “La historia dice que los pesimistas se terminan equivocando porque subestiman”, planteó.

Con esto en vista, también explicó la dinámica de la oferta y la demanda dentro de la propia actividad, y detalló: “Si la oferta sube y la demanda baja, la oferta se mantiene. Cuando tenés crisis, esta se resiente”. Así, remarcó la importancia de prepararse para la recuperación, y ejemplificó con el caso particular de la dueña de una empresa que estaba “poniendo al día” su fábrica, en espera del día en que se recupere la demanda.

A su vez, destacó como un elemento de preocupación la pérdida del poder adquisitivo del peso y la relación con el dólar, y dijo que el atraso cambiario sugiere que se debe actuar de alguna manera, pero no con un salto devaluatorio: “Las corrientes financieras no se corrigen con devaluación, porque eso va a precios. Caputo se da cuenta”, remarcó. Y también analizó la disparidad en las condiciones de importación y exportación.

“Creo que hoy la importación tiene mejores abogados que la producción local. Es más frecuente que aparezca alguien que te dice que está cansado de los precios que tiene que pagar a alguien que te hable del problema de costos por impuestos nacionales”, aseguró. Solución: o se paga la importación o se actúa en el sobrecosto.

De esta manera, para De Pablo al facilitar las importaciones lo primero que hay que hacer es bajar los elementos del costo argentino , a diferencia de quienes sugieren un salto devaluatorio que eleve el valor del dólar para “solucionar el problema”. “También podemos decirle a Milei que rompa el equilibrio fiscal, el dólar se va a las nubes, recuperamos la competitividad, pero no sería gratis. La vida es problema contra problema”, comentó.

Así, el economista enfatizó los inconvenientes de volver a devaluar, y opinó que el Gobierno no va a ir por ese camino, ya que implicaría un nuevo repunte de la inflación en porcentajes similares a los de enero (20,6%).

Además, también destacó que salir del cepo no es una prioridad, y que “la política económica son prioridades”. Aunque no descartó que en algún momento va a ocurrir, también volvió a decir que no hay apuro para esta futura salida, ya que, en cuanto al FMI, “solo te puede apretar si te va a mandar plata fresca, y no te la va a mandar”.

Para De Pablo, salir del cepo no es una prioridad del Gobierno

Por último, sobre la figura del Presidente, aseguró que hoy está muy interesado en las elecciones de medio término del próximo año, y que por eso “sacrificó” algunos puntos de la Ley Bases, como las empresas que quedaron afuera de las privatizaciones. En su opinión, “no tiene más remedio que deambular en ese sendero estrecho”.