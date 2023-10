escuchar

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió a la actual situación económica y, entre otras definiciones, dijo que hay una “conexión perversa” con lo que se vivió en 1989 en cuanto a la suba del dólar y el posicionamiento del candidato con mejores chances de llegar a la presidencia, Javier Milei.

En una charla con clientes de la empresa Planexware, De Pablo contó que en el arranque de 1989 las encuestas decían que ganaba Carlos Menem y que, a raíz de eso, la gente se puso nerviosa y empezó a comprar dólares, pero que eso no le hacía mella al Menem candidato, sino a Raúl Alfonsín y al radicalismo.

“A fines de marzo, Eduardo Angeloz le pide a Alfonsín que despida a Juan Vital Sourrouille; y Alfonsín, contra su voluntad, lo hace y pone a Juan Carlos Pugliese. A comienzos de abril anuncia el primer paquete económico, sube el dólar paralelo y llega la frase: ‘Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo’. Si a alguien le quedaba alguna duda, todos salieron corriendo a comprar dólares. A mediados de mayo, Alfonsín cambia a Pugliese por Jesús Rodríguez y el 8 de julio adelanta la entrega de mando. Este es el paralelo que estoy viendo con la híper del 89. Javier (Milei) puede estar diciendo lo que quiera y eso no le hace mella a él, con lo cual el tipo no tiene incentivo a morigerar″, afirmó.

En cuanto a la dinámica hiperinflacionaria en sí, dijo que es como un tsunami en cuanto a lo inesperado. “Si yo veo los datos hasta marzo de 1989, no había nada que indicara que iba a haber una híper. El dólar libre en enero de ese año estaba a $17, a fines de marzo en $40 y en julio llegó a $650. Si en el momento que reemplazan a Sourrouille por Pugliese hacía una encuesta entre economistas a ver qué dólar preveían para julio, el más loco me hubiera dicho $150 y no le hubiera creído. Es como estar en una playa disfrutando del atardecer y ver que un perro de repente se va corriendo. Decís ¡qué raro! y a los 10 minutos moriste ahogado. Ahora sabemos que es un tsunami y si ves a un perro corriendo, salís corriendo más rápido”, agregó.

Sin embargo, el economista dijo que los niveles de inflación actuales no son de híper y que el Gobierno apuesta a que el índice de octubre sea de 9%, es decir, que septiembre sería el último mes de dos dígitos mensuales.

En cuanto a qué podría pasar con el resultado electoral del 22 de octubre, De Pablo descartó una nueva devaluación como la que tuvo lugar después de las primarias obligatorias. “Supongamos que Sergio Massa queda afuera y el ballottage es entre Javier Milei y Patricia Bullrich. Hacer otra devaluación no tiene sentido, porque si se miran los resultados de la primera, salió re mal, con lo cual no lo estoy esperando. ¿Puede ocurrir? Sí, pero ¿al servicio de qué? No se entiende”, opinó.

Por último, se refirió al plan de dolarización de Javier Milei y dijo que no es una prioridad y que, si la pretensión es forzar el equilibrio fiscal, la idea es equivocada. “La historia del sentido común indica que, cuando falta un bien, aumenta la demanda del sustituto más próximo que, en este caso, serían las cuasi monedas, con lo cual la pretensión de tener un Banco Central independiente o no tenerlo y que eso dé igual a equilibrio fiscal no existe. El problema se resuelve cuando el Tesoro se ocupe de equilibrarse. Por ahí tenemos que empezar”, cerró.

