Así cerró el dólar oficial este miércoles 16 de abril de 2025

Este miércoles, el dólar oficial registró una baja y terminó la jornada a $1110 para la compra y $1160 para la misma venta. Se trata de una caída de $70 frente al cierre anterior (-5,7%), del martes.

Sobre una posible intervención del Banco Central, que en las últimas ruedas no participó ni comprando ni vendiendo, el presidente Javier Milei explicó: “No se va a intervenir hasta que toque el piso de la banda. Esto es, hasta $1000 no se compra”. En esta línea, en su cuenta oficial de X, al final de la jornada, la entidad bancaria informó lo mismo que los días anteriores: no hubo intervención.

El dólar oficial bajó $70 en comparación con el martes (AP Foto/Mark Lennihan, Archivo) Mark Lennihan - AP

Por su parte, el dólar MEP operó a $1177,39, el CCL a $1179,08, el mayorista a $1122 y el tarjeta a $1533,31. A su vez, el blue se ubicó en $1255.

Mientras tanto, en esta danza de cotizaciones, cada banco ofreció a sus clientes cotizaciones diferentes. De los datos procesados, Banco Credicoop y Banco Macro ofrecen la mejor cotización para comprar dólares de forma electrónica, con un valor de $1180 por dólar. En el extremo opuesto, Banco Ciudad presenta la cotización más alta, con $1230, lo que representa una diferencia superior al 4%.

Paso a paso, cómo comprar dólar oficial en el home banking

Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.

del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria. Entre las opciones del menú del home banking , buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.

, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.

Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer click en “Confirmar”.

LA NACION