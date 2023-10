escuchar

“Mejor morir de pie, que vivir de rodillas”, dice el estado de WhatsApp del exministro de Energía de Mauricio Macri y expresidente de Shell Argentina, Juan José Aranguren, quien en 2005 fue foco de las críticas del gobierno de Néstor Kirchner por aumentar los precios de los combustibles e incumplir el congelamiento unilateral que se había establecido.

En una entrevista con LA NACION, Aranguren explica los factores que produjeron el desabastecimiento, que se resumen en la intervención del Estado en la fijación de precios, lo que genera distorsiones en el consumo, y en la falta de dólares del Banco Central.

-¿Por qué hay desabastecimiento de combustible?

-Es multicausal. Primero, hay una distorsión de precios relativos en la Argentina, no solamente con el resto del mundo, sino también dentro del canal de distribución en el propio país. Debido a las restricciones de la política, a la necesidad de mantener precios congelados, el precio de combustible en la Argentina está al 40% del precio internacional. Esto ocurre principalmente en el canal de venta minorista de estaciones de servicio. En el mayorista, que normalmente es el agro, la industria y los transportistas, el precio está entre 25% y 30% arriba. Por lo tanto, hay una tendencia de ese sector a tratar de conseguir combustible en los sectores minoristas de estaciones de servicio, generando una mayor demanda. Al mismo tiempo, en esta época del año, tenemos la finalización de la cosecha fina y empieza la siembra de la gruesa. En consecuencia, el agro está demandando más gasoil. Por si esto fuera poco, hubo un par de estradas de planta en mantenimiento, principalmente en Luján de Cuyo y La Plata [de YPF], para adaptar las instalaciones al crudo de Vaca Muerta, que hicieron que no operara la refinación al máximo durante algunas semanas. Esto se podría haber resuelto con la importación. De hecho, un par de meses atrás, el Gobierno dictó el decreto 461, que permite al sector energético importar sin impuestos [vence mañana la exención]. Sin embargo, algunas empresas que tenían cuatro barcos en el río de La Plata no pudieron descargarlos porque no tenían acceso a los dólares oficiales, y pagaron hasta US$40.000 de demora por día por cada uno de esos barcos porque no había dólares. La conjugación de todos esos elementos es lo que hoy está produciendo el problema del abastecimiento.

-El Gobierno habla también de una “psicosis” de la demanda...

-Cuando uno tiene un fin de semana largo, como el del 12 de octubre, y luego el de las elecciones, que también genera mucha movilidad, el consumo en el canal minorista aumenta. Pero en general hay ventas que tendrían que afectar al canal mayorista que migran al canal minorista.

-¿Cuánto debería valer el precio de la nafta súper en la ciudad de Buenos Aires?

-Históricamente en la Argentina, la nafta súper se vendió a un dólar por litro. Al tipo de cambio libre (el CCL), debería valer $850 por litro. Pero eso depende de las circunstancias y depende de las características del mercado. En la Argentina, el principal problema que tenemos aparte de la inflación galopante es que hay una total destrucción de precios relativos.

-¿Cuánto es el atraso del precio de los combustibles?

-En lo que va del año, los precios de los combustibles aumentaron 60%, cuando la inflación superó el 120%.

-¿La situación se puede normalizar en los próximos días?

-Depende. El Gobierno se reunió el viernes pasado con las petroleras y dijo que estaba todo bárbaro, pero al día siguiente ya se había podrido todo: primero le echaron la culpa a los consumidores porque había un consumo especulativo, y luego a las petroleras, porque supuestamente exportan el crudo en lugar de procesarlo en la Argentina. El ministro dijo que, si no aparece el combustible mañana, dejarán de autorizar exportaciones. La respuesta es que mañana no va a ocurrir, no aparecerá el combustible para terminar con el problema de desabastecimiento que tenemos hoy. Por otro lado, si el miércoles se dejara de exportar (aclaro que las exportaciones las autoriza el Gobierno), el principal perjudicado será el Estado, porque dejan de ingresar dólares.

El exministro de Energía, Juan José Aranguren Captura tv

-Si la advertencia del ministro no es creíble, ¿por qué las empresas igualmente no aumentan los precios, ya que no están reguladas?

-El petróleo argentino se vende a US$56 el de Vaca Muerta y US$62 el del golfo San Jorge, mientras que el internacional estuvo entre US$85 y US$90 las últimas semanas. Por las leyes comerciales, YPF debería velar por el interés de todos los accionistas de la compañía, no solamente por el 51% que representa el Estado. Hoy los precios están artificialmente bajos porque no se está cumpliendo con la ley de impuestos internos. Seguramente mañana vamos a ver publicado en el Boletín Oficial un nuevo decreto postergando por noveno trimestre consecutivo la actualización de los impuestos internos a los combustibles y al dióxido de carbono, que, conforme a la ley vigente, debería actualizarse cada trimestre conforme a la inflación.

-Cuando fue presidente de Shell, el entonces gobierno de Néstor Kirchner realizó un boicot sobre la petrolera por haber aumentado los precios. ¿Cree que esta situación es similar?

-No fue solamente un boicot, fueron 56 causas penales pidiendo entre seis meses y cuatro años de prisión y multas de US$300.000 por cada una de esas acciones. Ninguna de esas multas ni mi libertad estuvo en peligro porque ganamos todo en la Justicia. La situación del faltante del gasoil es bastante parecida a la que ocurrió 18 años atrás, ahora se extendió también a la nafta, pero parece que no hubiésemos aprendido que las cosas, cuando uno quiere artificialmente determinar un precio de facto, terminan mal.

-¿Por qué cree que el Gobierno repite esta práctica 18 años después?

-Porque a la gente que le vendan espejitos de colores le es atractivo y necesita tener alguien a quien echarle la culpa. Ante la angustia que tiene la gente hoy, algunos aceptan esto. La pregunta que todos nos tenemos que hacer es si es preferible pagar un precio artificialmente bajo de un combustible o no tener combustible en el país de Vaca Muerta.