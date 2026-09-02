Los adultos mayores que cobran sus haberes a través de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen un incremento en septiembre del 2,11% y esto repercute directamente en los haberes más bajos, por lo que es importante saber cuánto cobran de mínima los jubilados de la Anses en septiembre 2026.

Anses actualiza las jubilaciones en un 2,11% Rodrigo Nespolo

En el noveno mes del año, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 2,11%, en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Según los cálculos con los incrementos y ajustes por el bono adicional, la jubilación mínima total que percibe una persona es de $498.633,20.

Cuánto cobran los jubilados en septiembre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en septiembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $428.633,20 $70.000 $498.633,20 Jubilación máxima $2.884.395,56 - $2.884.395,56 PUAM $342.906,55 $70.000 $412.906,55 PNC (Invalidez/Vejez) $300.043,23 $70.000 $370.043,23

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor(PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Cómo es la entrega del bono previsional de septiembre

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $498.633,20.

Quienes perciben la jubilación mínima cobran la totalidad del bono previsional Shutterstock - Shutterstock

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?