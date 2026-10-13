Jubilaciones de la Anses: cómo quedarán en noviembre, tras un reajuste mensual de entre 1,66% y 1,93%

Los haberes jubilatorios del sistema general de la Anses tendrán en noviembre un reajuste de 1,93%. Con esa suba, el haber mínimo quedará en $444.158,46 y, al sumarse el bono de $70.000, el ingreso más bajo en el régimen contributivo se ubicará, en bruto, en $514.158,46. La cifra a cobrar en mano -tras descontarse el aporte al PAMI- quedará en $500.833,70.

El haber máximo, en tanto, será el próximo mes de $2.988.765,82, en bruto, y de $2.822.764,63 en neto, es decir, una vez hecho el descuento para financiar la obra social.

El porcentaje del reajuste equivale a la variación que registró en septiembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según informó esta tarde el Indec.

La actualización mensual, en este caso de 1,93%, alcanza a todos los haberes previsionales del sistema general, sin importar el monto, y también a las prestaciones no contributivas, a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a los pagos por hijo (y por otros conceptos familiares) para un grupo de empleados formales y de monotributistas. Además, la movilidad impacta en los aportes jubilatorios de los autónomos y de los asalariados con remuneraciones más altas.

Como el refuerzo para las jubilaciones y pensiones más bajas sigue congelado en $70.000, para quienes tienen un ingreso mensual equivalente al haber mínimo más el bono, la suba efectiva no alcanza el 1,93%, sino que es menor: en esos casos se cobrará solo un 1,66% más que en este mes. El importe del bono tuvo su última suba en marzo de 2024 y, desde entonces y hasta septiembre pasado, se acumuló una inflación de 133,5%.

Los haberes pagados por la Anses subirán un 1,93% en noviembre Rodrigo Nespolo

Las cifras referidas a los ingresos brutos y netos del mes próximo fueron calculadas por LA NACION. En los próximos días, la Anses dispondrá mediante una resolución los importes oficiales. En la cuenta se consideró el índice de inflación del Indec con dos decimales, y para estimar los ingresos netos se restó el aporte al PAMI, que es de 3% sobre el haber mínimo y de un porcentaje progresivamente mayor cuanto más alto es el haber bruto (suele haber otros descuentos, aquí no contemplados, como las cuotas de una moratoria). Del bono -que deberá ser dispuesto por un decreto del Poder Ejecutivo- no se resta ningún importe, porque así lo establece la normativa.

Según los datos de junio de este año publicados por la Subsecretaría de Seguridad Social de la Nación, alrededor de 2,89 millones de jubilados y pensionados cobran el ingreso conformado por el haber mínimo más el bono. Son algo menos de la mitad de los jubilados y pensionados del régimen contributivo y, de acuerdo con la estadística oficial, en su mayoría obtuvieron su prestación recurriendo a una moratoria.

En el grupo de quienes cobran el importe más bajo hay quienes tienen -sin considerar el bono- un haber superior al mínimo, pero inferior a la cifra resultante de sumar el mínimo y el refuerzo de $70.000. En esos casos, se percibe un plus de un monto tal que el ingreso llegue al importe garantizado. En noviembre, si el haber es de $480.000, por ejemplo, el plus será de $34.158,46 para que, de esa manera, se llegue a $514.158,46.

Prestaciones no contributivas

Las prestaciones no contributivas reciben también un reajuste por la movilidad, que se define según el índice de inflación de dos meses atrás.

En el penúltimo mes del año, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años sin requisitos de aportes, será de $355.326,77. Con el bono, el ingreso será de $425.326,77, en bruto y, en mano, llegará a $414.666,97.

Los montos de las asignaciones por hijo se actualizan mensualmente por inflación

La pensión no contributiva por invalidez laboral, que equivale al 70% del haber mínimo, será de $310.910,92. Con el refuerzo quedará en $380.910,92, en bruto, y en $371.583,59 en neto.

Ingresos vs. precios

En los primeros nueve meses de 2026, la inflación fue de 23,6%, según informó el Indec. En el período, las jubilaciones y pensiones tuvieron una suba por movilidad de 25,7%. Quienes cobran haberes jubilatorios puros (sin bono) recibieron, por lo tanto, un reajuste algo mayor a la suba promedio de precios; se trata del grupo que más poder adquisitivo perdió entre 2020 y principios de 2024, y sigue muy lejos de recuperarse de aquel deterioro (son unos 3 millones de jubilados y pensionados).

Por el rezago de dos meses que tiene el índice de movilidad respecto del dato de variación del IPC, las jubilaciones pierden poder de compra cuando el promedio de los precios tiene tendencia al alza, y se recuperan cuando el índice de inflación va a la baja. En septiembre, por caso, los haberes subieron un 2,11%, mientras que los precios aumentaron, en promedio, un 1,9%.

Para quienes cobran el ingreso mínimo, y a causa del congelamiento del bono, el reajuste en los primeros nueve meses del año fue de solo 21,4%. Por esta causa, esos ingresos siguieron perdiendo poder de compra -un 3,4% en este período-, dado que la inflación fue más elevada.

Reajuste de aportes

La movilidad impacta en los aportes previsionales de los autónomos y en las remuneraciones mínima y máxima usadas para el cálculo de los aportes al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI.

En noviembre, esos salarios serán, en cada caso y aproximadamente, de $149.592 y de $4.861.685. Todos los sueldos mayores a esta última cifra tendrán por los tres conceptos un descuento de $826.486.

Pagos por hijos

El reajuste mensual de 1,93% alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en noviembre será de $159.610 para menores de 18 años y de $519.703 por hijos con discapacidad. Es la prestación percibida por trabajadores informales y desocupados y cada mes se cobra, en la mayoría de los casos, el 80% del total, en tanto que el 20% de los importes queda pendiente para un pago anual, sujeto a la certificación de cuidados sanitarios y asistencia escolar.

Las asignaciones del salario familiar que percibe un grupo de empleados formales y de monotributistas también están sujetas a la movilidad. En este grupo, los importes por hijos menores de 18 años serán, dependiendo de cuánto dinero llegue al hogar, de $79.815; $53.840; $32.566, y $16.805.

El ingreso tope familiar para acceder a las asignaciones de carácter mensual será el próximo mes de $6.543.627, en tanto que ningún integrante podrá tener individualmente un ingreso mayor a $3.271.813.