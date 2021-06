Kulfas con la UIA: “No queremos colonizar ni embestir a nadie”

Hizo el descargo en la primera reunión del nuevo Comité Ejecutivo, En un cara a cara en pandemia –por Zoom–, y frente a más de 20 industriales, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, tomó una nota que publicó ayer LA NACION en la que se contaba la escalada de tensión entre el Gobieno y la Unión Industrial Argentina (UIA), y aclaró al nuevo presidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja: “No queremos colonizar ni embestir a nadie”.

Esa visión había partido de fuentes que conocen como pocas la vida interna de la entidad fabril. Sugestivamente, Kulfas señaló que está “totalmente enemistado con la grieta”, pese a que desde el Gobierno se atacó a Funes de Rioja desde que se conoció que sería el reemplazante de Miguel Acevedo. La visión oficial es que la llegada del presidente de Copal acerca a la UIA a una mirada “opositora”. Esa versión reflejaron medios alineados al Gobierno en las últimas semanas. El propio Kulfas había cuestionado a Funes de Rioja públicamente. A esa escalada contra el abogado se sumó además el presidente del BICE y hombre del massimo, José Ignacio de Mendiguren.

“La voluntad de la UIA es el diálogo y el consenso”, dijo a LA NACION Funes de Rioja. Va a haber convergencias y divergencias, pero no hay voluntad de confrontación”, afirmó con la intención de bajar decibles.

Las críticas de Kulfas en el encuentro habían sido duras. “Cuando veo algunas declaraciones me quedo un poco sorprendido. No quiero profundizar las diferencias, simplemente quiero decir algunas cosas porque sino me sentiría muy incómodo”, dijo. El ministro le enrostró entonces a Funes de Rioja no haber apoyado el ingreso del Estado en Impsa o su reportaje en Perfil en el que afirmó que la reactivación sólo se daba en aquellas industrias ligadas a la construcción.

Escuchaban junto al presidente de la entidad los miembros del nuevo Comité Ejecutivo, Luis Betnaza, Eduardo Nougués, Adrián Kaufmann Brea, Guillermo Moretti, Miguel Acevedo, Carlos Garrera, David Uriburu, Matías Furió, Martín Rappallini, Silvio Zurzolo, Isaías Drajer, Carolina Castro, Paula Bibini, Walter Andreozzi, Martín Cabrales, José Luis Cintolo, Hugo Goransky, Diego Leal, Cristiano Rattazzi, Pedro Reyna, Agustina Schcolnik, Jorge Sorabilla, Miguel Zonnaras y el director ejecutivo, Diego Coatz.

“Quiero que tengamos una relación abierta, honesta, de diálogo sincero, como el que tuvimos con la conducción que encabezó Miguel Acevedo”, dijo Kulfas. Acevedo, ex presidente de la UIA, es hombre de Aceitera General Deheza (AGD), empresa de Roberto Urquía, ex senador del Frente para la Victoria.

“Ayer veo en el diario LA NACION una nota en donde voceros de la nueva conducción de la UIA dice, ‘o te colonizan o te tratan de embestir’. Nosotros ninguna de las dos. No colonizamos a nadie, fuimos totalmente prescindentes en esta elección, en ningún momento opinamos sobre cómo se iba a conformar la nueva conducción de la UIA, mantuvimos el diálogo con todos los sectores y vamos en esa misma dirección. No queremos ni colonizar a nadie, ni embestir a nadie, en eso quiero ser muy claro”, afirmó el ministro.

“La segunda frase que leo en esa nota dicen que, como no hay recuperación, estamos buscando nuevos enemigos. De ninguna manera. No queremos enemigos, no queremos grieta, estamos en contra de la grieta, queremos dialogar con los que están de acuerdo y con los que no están de acuerdo”, dijo el minsitro mientras los demás industriales, contaron, “miraban sorprendidos”. Su alocución duró 30 minutos y luego se desconectó del zoom no sin antes decir que, “si algo ha cambiado”, son los que dirigen la UIA. “Me gustaría entender porqué”, se despidió el funcionario.

Un comunicado de la UIA sobre el encuentro informó que Funes de Rioja sí remarcó, esta vez, “las políticas industriales para dinamizar la generación de empleo y la actividad en todo el país”. Sin embargo, subrayó que “la inversión será clave para consolidar un proceso de crecimiento a largo plazo”. Se dialogó además sobre “consolidar en el tiempo la recuperación del sector productivo y la implementación de medidas para impulsar el crecimiento del empleo formal, la inversión privada y las exportaciones”. También estuvieron con el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce. “Se destacaron las medidas recientes que establecen un mecanismo de acceso a divisas de libre disponibilidad para exportadores de la industria”, dijeron.

