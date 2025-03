La administración Trump se mete en un peligroso juego en el mercado bursátil

La administración Trump se ha mostrado extraordinariamente indiferente ante la caída de las acciones. “Puedo asegurarles que las correcciones son saludables, son normales”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, el 16 de marzo, en la más reciente indiferencia del gobierno. El pequeño alza en la prolongada subida de la bolsa estadounidense (el índice S&P 500 ha bajado un 8% desde su máximo histórico de febrero) puede haber sido provocada por el entusiasmo de Donald Trump por los aranceles, pero se ha visto exacerbada por la percepción de que la nueva administración se muestra relajada y, por lo tanto, es probable que continúe aplicando políticas perjudiciales.

El equipo de Trump está jugando con fuego. A medida que los mercados se han disparado y la tecnología ha simplificado aún más la inversión, los estadounidenses se han lanzado a la bolsa. A finales del año pasado, hogares y organizaciones sin fines de lucro poseían US$38 billones en acciones de empresas cotizadas. El valor de sus tenencias se ha disparado, aumentando un 128% en los últimos seis años. En total, estas tenencias ahora valen 1,7 veces la renta familiar disponible de Estados Unidos, más del doble del promedio histórico y cerca del nivel más alto desde 1947. Una caída prolongada del mercado bursátil tendría profundas implicaciones, tanto para la política como para la economía.

El mayor peligro es una espiral descendente que se retroalimenta entre los mercados y la economía. Según una encuesta de la Universidad de Michigan, en las dos primeras semanas de marzo, la confianza del consumidor estadounidense cayó a su nivel más bajo en casi dos años y medio. Esto está afectando a los precios de las acciones. Mientras tanto, a través del “efecto riqueza”, la caída de las acciones lastra los balances de los hogares y, por lo tanto, su gasto.

Incluso utilizando la estimación más baja del efecto riqueza, la caída de US$4,5 billones en el valor bursátil desde el reciente pico del S&P generaría miles de millones en pérdidas de gasto de consumo este año. A diferencia del sector inmobiliario, el precio de las acciones puede observarse, con alegría o inquietud, minuto a minuto, y el cambio de sentimiento se refleja inmediatamente en los hábitos de compra. Más de 25 millones de estadounidenses tienen cuentas en Robinhood, una de las aplicaciones de trading más populares.

Algunos inversores arriesgados están especialmente expuestos, tras haberse excedido en sus obligaciones durante el alza del mercado. Interactive Brokers, una importante firma de corretaje de valores, ha señalado repetidamente la creciente popularidad de los préstamos de margen, que los inversores utilizan para comprar acciones. A finales del año pasado, sus clientes habían obtenido US$54.000 millones para estos fines, casi un tercio más que el año anterior.

Y no es solo la exposición general al mercado de valores lo que importa. El dividido panorama electoral ha cambiado cómo se sienten los inversores al respecto. David Zavarelli, un planificador financiero en Milford, Connecticut, dice que sus clientes de tendencia izquierdista están más preocupados por la recesión que los de tendencia derechista. “Es la primera vez que me he encontrado con esto en mis 18 años en el negocio”, informa. Desde las elecciones, los demócratas se han vuelto extraordinariamente pesimistas sobre la economía, mientras que los republicanos se mantienen optimistas.

Los cambios en los patrones de voto también alteran la distribución del sufrimiento. Los estadounidenses que ganan menos de US$50.000 al año ahora tienen más probabilidades de ser republicanos que demócratas. Mientras tanto, los votantes profesionales se han inclinado en los últimos años hacia el partido demócrata. La riqueza bursátil estadounidense se concentra entre las personas con altos ingresos: alrededor del 87% de las acciones y participaciones en fondos pertenecen al 20% superior de las personas con mayores ingresos, en comparación con solo el 57% de la riqueza inmobiliaria.

Esto podría ayudar a explicar la postura relajada de la administración Trump. Una base de votantes más pobre está menos expuesta a las caídas de la bolsa y puede ser más propensa a verlas como un precio que vale la pena pagar, por ejemplo, para lograr un renacimiento de la manufactura, que Trump afirma que sus aranceles traerán. El problema es que molestar a los estadounidenses más ricos tendrá consecuencias. Desde finales de 2019, el consumo del quintil más rico ha aumentado en más del 50%, en comparación con un aumento del 20% para el resto del país. Si sus miembros ven muchos números rojos la próxima vez que revisen Robinhood, todo el país, incluidos los republicanos, podría llevarse una desagradable sorpresa.