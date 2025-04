Manuel Adorni aseguró que el Pro está en “proceso de desintegración”

El vocero presidencial Manuel Adorni habló este lunes por la noche de cara a las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires. En una entrevista que concedió a LN+, y en calidad de candidato por La Libertad Avanza (LLA), explicó los motivos por los que el oficialismo fue separado del Pro en territorio porteño y dijo que el espacio que lidera el expresidente Mauricio Macri está en “proceso de desintegración”. “Son procesos políticos y no mucho más”, resaltó.

En diálogo con Luis Majul, Adorni sostuvo que el principal diferencial entre el Pro y LLA en Ciudad es “la agenda”. “Con ellos [el Pro], hemos trabajado muy bien a nivel nacional. Pero en la ciudad de Buenos Aires vamos separados el 18 de mayo porque no compartimos agenda. Hay temas como la Ley Bases en las que no coincidimos. Nosotros no vamos a hacer alianzas en ningún distrito para ganar elecciones. De ninguna manera”, sentenció.

Más adelante, aseguró que el partido “amarillo” está en “proceso de desintegración o disolución”. “¿Por qué? Porque perdió su identidad. Los últimos dos candidatos del Pro en la elección presidencial, que fueron Patricia [Bullrich] y Horacio [Rodríguez Larreta], no pertenecen más al Pro. Y su fundador, que es el expresidente Mauricio Macri, no participa de la elección. Por eso digo que el Pro está disolviendo. Y está perfecto. Son procesos políticos y no mucho más”, profundizó.

Por otro lado, le devolvió un elogio a Leandro Santoro, que será su rival de Unión por la Patria. “Creo que es un buen candidato, que defiende ideas horrendas”, indicó.

Noticia en desarrollo.

LA NACION