La advertencia de un economista del Banco Central de México: bajar la inflación no garantiza la reelección presidencial

Bajar la inflación no alcanza para ganar una elección. Esa fue la advertencia que dejó Martín Tobal, economista argentino y director de Análisis de Riesgos Macrofinancieros del Banco de México, en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 que organiza todos los años el Banco Central (BCRA). Tras estudiar los programas de estabilización de 55 países durante casi 50 años, encontró que los gobiernos que lograron ser reelegidos tuvieron una baja menor de la inflación y un mayor crecimiento económico que los que solo consiguieron desinflar.

“Les propongo que salgamos un poco del ruido político”, dijo Tobal en la sala La Ballena Azul al empezar, y planteó la pregunta que domina la conversación económica de cara a las presidenciales del año próximo. ¿Son suficientemente buenos los resultados del plan? “Resultados suficientemente exitosos podrían facilitar la reelección del gobierno, mientras que si la respuesta es que no alcanzan, el programa podría dificultar la reelección”, señaló.

El gobierno de Javier Milei lanzó su programa en diciembre de 2023, con una brecha cambiaria de más de 100% y una devaluación que derivó en una inflación mensual de 25%, que luego redujo al 2%. También recompuso reservas en el BCRA y flexibilizó el cepo, liberado para las personas, aunque con limitaciones para las empresas. Pero la actividad se frenó. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, las consultoras y entidades financieras proyectan un crecimiento de apenas 0,7% del PBI para 2026, cuando el Gobierno estimaba 4%. Además, es heterogéneo. Comercio, industria y construcción, los sectores más mano de obra intensivos, casi no se mueven, a diferencia de energía, minería, agro y finanzas.

Tobal separó dos tipos de éxito. El económico, cuando un programa reduce la inflación de manera sostenida, y el político, cuando el gobierno que lo aplicó es reelegido. De los 44 programas exitosos en lo económico que encontró, solo 17 lograron la reelección. La explicación, dijo, es que una parte de la desinflación no tiene costo si el plan es creíble, pero en general sí lo tiene en términos de crecimiento. “Parece haber una tensión entre el éxito económico y el éxito político”, indicó.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central (BCRA) en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 sobre Crecimiento, Productividad e Inflación

Los programas que ganaron elecciones, además, hicieron un ajuste fiscal mayor y transfirieron más recursos del sector público al privado. “Los electores valoran el hecho de que el sector público se achique y que parte de los recursos se les transfieran a ellos”, explicó.

En esa comparación, la Argentina sale bien parada. Medido contra los dos años previos al inicio de cada plan, el ajuste fiscal y monetario local fue más fuerte, la desinflación también y el crecimiento resultó mayor que en ambos grupos. La transferencia hacia el sector privado fue más grande y, a diferencia del resto, la apreciación real del tipo de cambio convivió con una mejora de la cuenta corriente. “Cuando comparamos el programa argentino con lo que lo tenemos que comparar, en términos de crecimiento económico sigue viéndose muy bien”, dijo.

La segunda etapa

La otra recomendación apuntó a las instituciones. Tobal analizó qué pasó después con los gobiernos reelegidos y encontró que los que mejoraron el índice de transparencia de su banco central tuvieron en el segundo mandato una mayor caída de la inflación y más crecimiento. Como contraejemplo citó a la Argentina de 2011, un éxito político porque logró la reelección, pero con una caída en la transparencia del BCRA que derivó en más inflación y un pobre desempeño económico. “En una segunda etapa tienen relativamente menos peso la política monetaria o la fiscal y empiezan a tener más importancia las cuestiones institucionales”, advirtió.

Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 sobre Crecimiento, Productividad e Inflación

Las jornadas, que este año se titulan “Crecimiento, productividad e inflación”, son organizadas por el propio BCRA —a cargo de su vicepresidente, Vladimir Werning— y no suelen convocar a economistas críticos de la gestión. La mayoría de las charlas fueron teóricas, como la de Iván Werning, profesor del MIT y hermano del vicepresidente. Se esperaba al ministro de Economía, Luis Caputo, pero por problemas de agenda no estará. Milei cerrará el encuentro mañana.

En la majestuosa sala La Ballena Azul del Palacio Libertad hubo una fuerte presencia de estudiantes universitarios, que le pedían fotos al presidente del BCRA, Santiago Bausili. Según contó en la apertura, el evento, que solía atraer entre 300 y 400 personas, superó los 2000 inscriptos. En primera fila estaban el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el asesor del Ministerio, Eduardo Talvi, y en el público, el expresidente del Banco Nación, Javier González Fraga. “Es bastante más estimulante empezar a discutir cómo crecer”, dijo Bausili, que pidió cuidar la limpieza de la sala. El contraste estaba en los baños, sin papel e inundados.

El mercado tampoco despeja la duda electoral. Fernando Marengo, de BlackTORO Global Investments, mostró que el bono AO28 rinde cerca de 10% hasta octubre de 2027, pero la tasa forward entre 2027 y 2028 llega casi al 30%. “Se triplica el rendimiento por un solo evento, que es el evento electoral del año que viene”, dijo.