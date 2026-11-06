La Anses cambió el calendario de pago de jubilaciones y prestaciones por la visita del papa León XIV

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) modificó el calendario de pagos de noviembre de 2026 como consecuencia de los feriados establecidos por la visita del papa León XIV a la Argentina. La medida afecta principalmente a los jubilados que perciben el haber mínimo y a los beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC), quienes deberán consultar las nuevas fechas para conocer cuándo tendrán disponible su dinero.

El cronograma, que originalmente comenzaba el lunes 9 de noviembre, se iniciará el miércoles 11, debido al feriado nacional del lunes 9 y a los feriados previstos para el martes 10 en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

De esta manera, el organismo reorganizó los depósitos para garantizar que todos los beneficiarios reciban sus haberes antes de finalizar el mes. Los cambios alcanzan a cuatro grupos de jubilados y pensionados del sistema contributivo, mientras que quienes perciben ingresos superiores al haber mínimo mantendrán las fechas establecidas inicialmente.

En noviembre las jubilaciones y pensiones aumentarán un 1,93%

Cuándo cobran los jubilados de Anses en noviembre de 2026

La modificación del calendario afecta a quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y tienen documentos terminados en 0, 1, 2 y 3. En particular, los beneficiarios con DNI finalizado en 0 cobrarán el miércoles 11 de noviembre, mientras que aquellos cuyo documento termina en 1 recibirán sus haberes el jueves 12. Por su parte, las terminaciones 2 y 3 pasarán al viernes 13, fecha en la que también cobrarán los titulares con DNI terminado en 4.

El cronograma completo para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre.

miércoles 11 de noviembre. DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre.

jueves 12 de noviembre. DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.

viernes 13 de noviembre. DNI terminados en 5: lunes 16 de noviembre.

lunes 16 de noviembre. DNI terminados en 6: martes 17 de noviembre.

martes 17 de noviembre. DNI terminados en 7: miércoles 18 de noviembre.

miércoles 18 de noviembre. DNI terminados en 8: jueves 19 de noviembre.

jueves 19 de noviembre. DNI terminados en 9: viernes 20 de noviembre.

Para quienes cobran más que el haber mínimo, no habrá cambios en el calendario originalmente previsto por la Anses

En cambio, para quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, las fechas no presentan modificaciones:

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.

martes 24 de noviembre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre.

miércoles 25 de noviembre. DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.

jueves 26 de noviembre. DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.

viernes 27 de noviembre. DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.

Cuándo se cobran las pensiones no contributivas de Anses en noviembre

Los beneficiarios de pensiones no contributivas también tendrán cambios en sus fechas de cobro debido a los feriados. Según el nuevo cronograma, los pagos comenzarán el miércoles 11 de noviembre y se completarán el viernes 13, de acuerdo con la terminación del documento:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre.

miércoles 11 de noviembre. DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre.

jueves 12 de noviembre. DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre.

De esta manera, los titulares de estas prestaciones recibirán sus ingresos durante la segunda semana del mes, sin necesidad de realizar trámites adicionales por el cambio de fechas.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados de Anses en noviembre de 2026

Además de las modificaciones en el calendario, las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 1,93% en noviembre, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con esta actualización, el haber mínimo se ubicará en $444.158,46. A ese importe se sumará el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso bruto total para quienes cobran la mínima alcanzará los $514.158,46.

Sin embargo, después de aplicar el descuento correspondiente al aporte al PAMI, el monto neto será de $500.833,70.

Por su parte, el haber máximo llegará a $2.988.765,82 en bruto y a $2.822.764,63 después de los descuentos. Los principales montos previstos para noviembre son:

Jubilación mínima: $444.158,46.

$444.158,46. Jubilación mínima con bono: $514.158,46 en bruto.

$514.158,46 en bruto. Jubilación mínima con bono, en mano: $500.833,70.

$500.833,70. Jubilación máxima: $2.988.765,82 en bruto.

$2.988.765,82 en bruto. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77.

$355.326,77. PUAM con bono: $425.326,77 en bruto.

$425.326,77 en bruto. Pensión no contributiva por invalidez laboral: $310.910,92.

$310.910,92. Pensión no contributiva por invalidez laboral con bono: $380.910,92 en bruto.

Los nuevos valores fueron establecidos mediante la resolución 304 de Anses, mientras que el refuerzo extraordinario de $70.000 fue confirmado para noviembre a través del decreto 1296.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Silvia Stang.