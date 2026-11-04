La Anses modificó fechas por los feriados: cuándo y cuánto cobrarán este mes los jubilados

Los feriados dispuestos por la visita a la Argentina del papa León XIV llevaron a una modificación de las fechas en las que se cobrarán este mes las jubilaciones y pensiones a cargo de la Anses. A causa del cambio, el calendario de pago de los haberes de noviembre se iniciará el miércoles 11, en lugar del lunes 9 (como estaba previsto originalmente), y habrá días en los que se concentrarán más pagos.

Los cambios en relación con el calendario original -que se había aprobado a fines de 2025- alcanzarán a cuatro grupos de pago dentro del sistema contributivo. Son los grupos que abarcan a quienes cobran el haber mínimo y tienen documentos terminados en 0, 1, 2 y 3.

Para quienes tienen DNI finalizado en 0, los haberes estarán disponibles el miércoles 11, en vez del lunes 9. Con documento finalizado en 1, se cobrará el jueves 12, en lugar del martes 10. Si el DNI tiene como último dígito el 2 o el 3, la fecha será el miércoles 13, el mismo día que percibirán sus ingresos (en este caso, tal como estaba ya previsto), el grupo de quienes tienen documento terminado en 4.

Para los jubilados y pensionados con DNI finalizado en 4, 5, 6, 7, 8 y 9, las fechas de cobro no se modifican respecto de lo que se había establecido. Cobrarán entre los días 13 y 20 de noviembre, según se detallará más adelante.

Para quienes cobran más que el haber mínimo, no habrá cambios en el calendario originalmente previsto por la Anses Shutterstock - Shutterstock

Para quienes perciben pensiones no contributivas (PNC) también hay cambios a causa de los feriados. Con DNI terminado en 0 y 1 se cobrará el miércoles 11 de noviembre (en lugar del lunes 9), en tanto que si la finalización es en 2, 3, 4, 5, 6 y 7, el ingreso estará disponible desde el jueves 12. Tal como estaba ya establecido, si el DNI termina en 8 o 9, la fecha de cobro será el viernes 13 de noviembre.

Cuánto se cobrará

En el sistema previsional de la Anses, los haberes llegarán este mes con un reajuste de 1,93% respecto de los montos de octubre.

Con esa suba, el haber mínimo queda en $444.158,46 y, al agregarse el bono de $70.000, el ingreso más bajo en el régimen contributivo se ubica, en bruto, en $514.158,46. La cifra a cobrar en mano -tras descontarse el aporte al PAMI- es de $500.833,70.

Ese es el ingreso que perciben 2,86 millones de jubilados y pensionados, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social. En rigor, dado el congelamiento del bono, en este grupo la diferencia entre lo cobrado en octubre y en noviembre no será de 1,93%, sino de solo 1,66% (se actualiza el haber propiamente dicho y no el refuerzo, que este mes equivaldrá al 14% del ingreso neto total).

El importe del bono tuvo su último aumento en marzo de 2024 y, desde entonces y hasta septiembre pasado, se acumuló una inflación de 133,5%. Hasta entonces, el poder de compra del refuerzo cayó un 57%.

El haber máximo, en tanto, será el próximo mes de $2.988.765,82 en bruto, y de $2.822.764,63 en mano, es decir, una vez hecho el descuento para financiar la obra social.

El porcentaje del reajuste equivale a la variación que registró en septiembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según informó el Indec. Mientras que los montos de los haberes mínimo y máximo fueron oficializados por la Anses mediante la resolución 304, el pago del bono de $70.000 fue confirmado para este mes por el decreto 1296.

Los haberes jubilados se reajustan mensualmente según la inflación informada por el Indec Daniel Basualdo

Entre las prestaciones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años sin requisitos de aportes, será de $355.326,77. Con el bono, el ingreso será de $425.326,77 en bruto y, en mano, llegará a $414.666,97.

La pensión no contributiva por invalidez laboral, que equivale al 70% del haber mínimo, será de $310.910,92. Con el refuerzo quedará en $380.910,92, en bruto, y en $371.583,59 en neto.

Ingresos vs. precios

A septiembre pasado, según la información más reciente publicada por el Indec, la inflación interanual fue de 33,4%. En el mismo período, los haberes jubilatorios se reajustaron en un 33,8%, en tanto que el ingreso conformado por el haber mínimo más el refuerzo congelado avanzó bastante menos: un 27,8%, dada la falta de actualización del adicional.

Así, el haber previsional propiamente dicho, único ingreso para poco más de 3 millones de jubilados y pensionados (que cobran más que la mínima), mantuvo en el último año su poder de compra. Pero este grupo fue el más perjudicado entre 2020 y principios de 2024, y no hubo recuperación de las pérdidas sufridas durante ese período.

Para quienes cobran el ingreso más bajo del sistema previsional contributivo, entre septiembre de 2025 y ese mes de 2026 hubo una caída del poder de compra de 4,2%, por el desfase entre la inflación y los reajustes aplicados. La pérdida fue aún mayor para quienes cobran pensiones no contributivas, ya que en esos casos el bono de $70.000 tiene una participación mayor sobre el ingreso total.

Por los feriados, la Anses modificó el calendario de pagos de noviembre Pablo Caprarulo - LA NACION

Por el rezago de dos meses que tiene el índice de movilidad respecto del dato de variación del IPC, las jubilaciones pierden poder de compra cuando el promedio de los precios tiende al alza, y se recuperan cuando la inflación va a la baja. En septiembre, por ejemplo, los haberes subieron un 2,11% replicando la inflación de julio, mientras que los precios aumentaron, en promedio, un 1,9%.

Reajuste de aportes

La movilidad del sistema jubilatorio impacta en los aportes al sistema a cargo de los autónomos y, en el caso de los trabajadores asalariados, en las remuneraciones mínima y máxima usadas para el cálculo de los aportes al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI.

En noviembre, esos salarios piso y techo serán de $149.592,45 y de $4.861.685,38. Todos los sueldos mayores a esta última cifra tendrán por los tres conceptos mencionados un descuento de $826.486,51.

Calendario completo

Como el lunes 9 de noviembre será feriado nacional y el martes 10 será feriado en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires, hubo cambios en el calendario de pagos de jubilaciones, que quedó de la siguiente forma.

Jubilaciones y pensiones no superiores al haber mínimo

• DNI terminados en 0: 11 de noviembre

• DNI terminados en 1: 12 de noviembre

• DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

• DNI terminados en 5: 16 de noviembre

• DNI terminados en 6: 17 de noviembre

• DNI terminados en 7: 18 de noviembre

• DNI terminados en 8: 19 de noviembre

• DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

• DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

• DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Pensiones no contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre

• DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre

• DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre