La Anses le hizo un pedido a la Justicia, como condición para restituirle a Cristina Kirchner una pensión de privilegio

La Anses le pidió a la justicia previsional que fije una “caución real” a prestar por la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, como condición para volver a pagarle mensualmente una pensión de privilegio que rondaría los $15 millones, según una estimación del organismo que consta en el expediente de la causa. Es decir, se solicitó disponer que CFK ponga algo en garantía para que, en caso de que una futura sentencia sea adversa a su pretensión de percibir sus prestaciones multimillonarias, el Estado pueda recuperar el dinero que le haya abonado a causa de darle cumplimiento a una medida cautelar.

El trámite ocurre en el marco de un fallo judicial que le ordenó al organismo de la seguridad social abonarle a la exmandataria (que desde hace un año está en prisión domiciliaria, tras ser condenada por corrupción) la pensión como viuda de Néstor Kirchner. El pago ordenado es provisorio, ya que se dispuso efectuarlo mientras se resuelve de manera definitiva el juicio en curso, referido a la normativa de la Anses que dio de baja tanto esa pensión como la jubilación de privilegio, surgida de haber ejercido ella misma la presidencia de la Nación. Ambas asignaciones sumaron en noviembre de 2024 (último mes de pago) más de $35,2 millones en bruto y casi $22 millones en términos netos.

La medida cautelar pedida por CFK y otorgada por jueces de segunda instancia se refiere a la reposición provisoria de uno de los beneficios que, en mano y un año y medio atrás, fue de $12,5 millones, incluyendo un plus por zona austral, que Cristina Kirchner percibía pese a que vivía en la ciudad de Buenos Aires. La resolución que hizo lugar a esa solicitud es de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad y fueron los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini quienes accedieron a la pretensión. La baja de las prestaciones de privilegio se dispuso en 2024, tras la confirmación de la sentencia por corrupción en la causa Vialidad contra CFK, ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Contra la medida cautelar que ordenó restituirle a CFK una asignación de privilegio, hay ahora dos recursos de queja presentados ante la Corte Suprema LUIS ROBAYO - AFP

Tras la habilitación de la cautelar, la Anses y el Ministerio Público Fiscal habían hecho presentaciones para que se otorgara un recurso extraordinario y la causa pasara a la Corte Suprema. Los jueces camaristas rechazaron esa apelación a fines de abril pasado y, días después, el fiscal Juan Carlos Paulucci y la Anses presentaron (por separado) recursos de queja ante el tribunal superior.

Mientras tanto, la Anses elevó ahora su pedido de que se establezca una garantía, que posibilite el recupero del dinero en caso de que, finalmente, la Justicia decida que, debido a su condena por corrupción, no corresponde que la expresidenta cobre del Estado beneficios de privilegio.

La nueva presentación menciona que el artículo 199 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que “la medida precautoria solo podrá decretarse bajo la responsabilidad de la parte que la solicitare, quien deberá dar caución por todas las costas y daños y perjuicios que pudiere ocasionar”. Hay también una referencia a un artículo de la ley 26.854, que dice que las medidas cautelares dictadas contra el Estado nacional o sus entidades descentralizadas “tendrán eficacia práctica una vez que el solicitante otorgue caución real o personal por las costas y daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar”.

“La sentencia de la Alzada no fijó ninguna caución”, afirma la presentación hecha por la abogada Yanina Luminoso, en nombre de la Anses. Y agrega un dato, al afirmar que “la asignación mensual vitalicia cuya rehabilitación se dispuso cautelarmente ascendería actualmente a 38 haberes mínimos”, lo cual equivale a unos $15,3 millones.

El cobro al que busca acceder CFK equivaldría, según la estimación de la Anses, a 38 haberes jubilatorios mínimos EMILIANO LASALVIA - AFP

Tras conocerse la ratificación de la medida cautelar, LA NACION consultó a la Anses, a través de un pedido de acceso a la información pública, cuál es el monto actualizado de la prestación que debería rehabilitar por la orden judicial. La respuesta fue que, “al no tratarse de un beneficio activo, no se dispone de información sobre montos vigentes ni se puede realizar una proyección teórica de la suma que eventualmente podría corresponder”.

Paso a paso de la causa

En noviembre de 2024, una resolución firmada por el entonces director ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros, dispuso dar de baja las dos asignaciones de privilegio que hasta ese mes estaba cobrando Cristina Kirchner. Fue luego de que la exfuncionaria fuera condenada por la Cámara de Casación Penal Federal, que la consideró “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. La condena fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Después de iniciar una demanda para recuperar ambos pagos, CFK pidió una cautelar para cobrar, mientras se espera la resolución de fondo de la causa, una de las dos prestaciones. El pedido fue rechazado en noviembre pasado por la jueza Karina Alonso Candis, del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1. Pero, tras la apelación de la demandante, los ya mencionados Russo y Fantini sí lo admitieron, alegando cuestiones alimentarias.

Tras esa decisión, se presentó el recurso extraordinario para procurar que la causa llegara a la Corte. Eso fue negado por los camaristas Russo y Fantini, en tanto que la tercera integrante de la misma Sala, la jueza Nora Dorado, votó en favor de hacer lugar a la solicitud del Gobierno. Posteriormente, llegaron las presentaciones de los recursos de queja, por ahora no resueltos.

El exdirector ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros, firmó la resolución de baja de las asignaciones de privilegio en noviembre de 2024 Prensa Senado

El importe total de las dos asignaciones cobradas hasta noviembre de 2024 incluía unos $6 millones de plus por zona austral, ya que el domicilio declarado era en Santa Cruz, pese a que la exfuncionaria no residía allí. Por esto último, existe una denuncia penal.

Ambos ingresos (la asignación vitalicia por expresidenta y la pensión por el también expresidente Néstor Kirchner) surgen de la ley 24.018 y son considerados de privilegio porque, para su obtención, no se pide cumplir con requisitos ni de edad ni de tiempo de aportes.

La expresidenta había comenzado por primera vez a percibir dos beneficios simultáneamente apenas terminado su mandato presidencial. Todavía en tiempos de su gestión, se le había otorgado la jubilación como expresidenta, a la vez que cobraba la asignación como viuda de Néstor Kirchner.

Durante el gobierno de Mauricio Macri se le dejó de pagar una de las prestaciones, y tal decisión se justificó en las incompatibilidades fijadas en la ley 24.018, que regula estas asignaciones.

Sin embargo, en marzo de 2021 y en medio de un juicio en trámite, la entonces directora ejecutiva de la Anses y militante camporista, Fernanda Raverta, repuso el pago de la prestación suspendida.

El artículo 5 de la ley 24.018 indica que el cobro de la asignación de expresidente “es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal”. Si bien no hay mención explícita a una asignación vitalicia prevista por la misma ley, la norma define como una “pensión” a la asignación por ser viuda de un exmandatario.

Más allá de esa discusión sobre el doble cobro, la resolución de baja de noviembre de 2024 argumenta que no corresponde el cobro de ninguna prestación, porque eso resulta incompatible con haber cometido un delito “en ejercicio de la misma función pública” por la cual se origina el beneficio.

La cuestión del cobro del doble beneficio tiene su propia causa judicial, que sigue abierta luego de que la entonces diputada nacional Graciela Ocaña, presentara años atrás un recurso de queja ante la Corte Suprema (después de haber agotado otros recursos), para procurar que la cuestión no se archivara, tras la decisión del gobierno anterior (en el cual CFK fue vicepresidenta) de otorgarle administrativamente los dos beneficios a la vez.