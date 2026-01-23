La batalla por Warner Bros entre Paramount y Netflix se está volviendo cada vez más intensa

Desde el otoño pasado, Netflix y Paramount han estado persiguiendo a Warner Bros Discovery como un par de Coyotes Wile E. en busca del Correcaminos. Paramount, recientemente adquirida por la familia Ellison, era inicialmente la favorita para hacerse con el premio. Pero el mes pasado, Netflix lanzó un gigantesco yunque de dibujos animados sobre los Ellison al anunciar que había firmado un acuerdo con la dirección de Warner para adquirir la mayor parte de la empresa.

La persecución no ha terminado. Paramount está tratando de persuadir a los accionistas de Warner para que desafíen a la dirección y acepten su oferta, que, según argumenta, es “superior a la de Netflix en todos los aspectos”. El 20 de enero, Netflix respondió mejorando su propia oferta, que valora Warner en US$83.000 millones, pasando de una combinación de efectivo y acciones a una oferta exclusivamente en efectivo. Espera que esto acelere el proceso de aprobación de Warner; se espera que los accionistas voten en abril.

Las cosas podrían cambiar antes de esa fecha. Durante la semana pasada, ambos postores han estado realizando viajes de cabildeo a Europa para intentar persuadir a los reguladores de que ellos serían los mejores candidatos. Al ser la más pequeña de las dos empresas, Paramount parece tener un caso más fácil en términos de antimonopolio. Los resultados anuales de Netflix de esta semana sirvieron para recordar su poderío: 325 millones de suscriptores en todo el mundo, unos ingresos que crecen un 16% al año y un margen operativo de casi el 30%. Si se fusionara con Warner, superaría con creces a sus rivales de Hollywood.

Sin embargo, Netflix señaló claramente en su carta a los accionistas de esta semana que la competencia en el sector del vídeo se extiende ahora mucho más allá de Hollywood. Incluyendo YouTube y similares, Netflix representa menos del 10% del consumo televisivo en la mayoría de sus grandes mercados. También argumenta que su acuerdo sería mejor para el empleo en Estados Unidos que el de Paramount, que planea una “oportunidad de sinergia de costos” de US$6000 millones si tiene la oportunidad de fusionar su estudio con el de Warner. Y aunque la amistad de los Ellison con Donald Trump puede darles una ventaja en Estados Unidos, es posible que esto no les ayude en Europa, donde el presidente se ha ganado la antipatía de los europeos con sus esfuerzos por hacerse con Groenlandia.

En lugar de confiar en que los reguladores den luz roja a Netflix, parece probable que Paramount mejore su propia oferta. Actualmente ofrece US$30 por acción por toda Warner, mientras que Netflix ofrece US$27,75 solo por su plataforma de streaming y sus estudios, lo que permite a los accionistas de Warner conservar las cadenas de televisión y las redes de cable de la empresa. Cuál de los dos acuerdos es mejor depende de cómo se valoren esas cadenas de televisión en declive. Paramount insiste en que su oferta es más ventajosa. Pero para persuadir a los accionistas de Warner de que desafíen el consejo de su dirección, probablemente tendrá que subir su precio.

Netflix se enfrentará entonces a un dilema. Su cambio a una oferta totalmente en efectivo esta semana demuestra su seriedad a la hora de adquirir Warner. Pero, a diferencia de Paramount, que puede recurrir a la fortuna de la familia Ellison en acciones tecnológicas de Oracle, Netflix tiene que preocuparse por sus propios accionistas. Muchos de ellos no están convencidos del proyecto Warner: el valor de mercado de Netflix ha caído casi un tercio desde que comenzó a rondar la empresa en octubre.

Netflix podría aumentar su oferta en uno o dos dólares por acción, sospecha Robert Fishman, de MoffettNathanson, una empresa de analistas. Pero mientras que Paramount necesita la escala de Warner para seguir siendo competitiva en el ámbito del streaming, para Netflix la transacción con Warner es principalmente un gigantesco acuerdo de contenidos. Netflix tiene un historial de estar dispuesta a retirarse cuando los precios de los contenidos se disparan: el año pasado permitió que los Ellison le superaran con una oferta de US$7700 millones por los derechos de la Ultimate Fighting Championship durante siete años.

Cabe esperar más giros y vueltas en la carrera hacia la votación de los accionistas en abril. Por ahora, escribe Fishman, “el siguiente paso más probable... es que se presenten más ofertas”. Son tiempos de incertidumbre para Netflix y Paramount, pero buenas noticias para el Correcaminos.