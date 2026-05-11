El Gobierno aumentará 18% el boleto de tren en el AMBA y 2% el de colectivos desde la próxima semana

El Gobierno avanzará con una nueva actualización de tarifas para el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): aumentarán 18% los boletos de tren y 2% los colectivos nacionales desde el próximo 18 de mayo, en el marco de un esquema de incrementos escalonados que se extenderá durante los próximos meses. La medida busca aliviar la situación financiera del sistema y recortar el gasto de subsidios.

La medida fue oficializada este lunes por la Secretaría de Transporte a partir de la Resolución 26/2026, publicada en el Boletín Oficial, que abrió una consulta pública para discutir los nuevos cuadros tarifarios de los servicios de jurisdicción nacional. El mecanismo de participación ciudadana estará disponible durante tres días hábiles y permitirá presentar opiniones y comentarios sobre la propuesta, aunque no tendrá carácter vinculante.

En el caso de los colectivos, el ajuste alcanza exclusivamente a las más de 100 líneas de jurisdicción nacional que unen la Ciudad de Buenos Aires con distintos municipios del conurbano bonaerense, mientras que las líneas porteñas y provinciales ya aplicaron aumentos propios en las últimas semanas.

Según la propuesta oficial, el boleto mínimo de colectivo pasaría de $700 a $714 para los usuarios con SUBE registrada, mientras que la tarifa social se ubicaría en $321,30 y el valor para quienes no tengan la tarjeta registrada ascendería a $1428.

El esquema para colectivos nacionales prevé una suba inicial de 2% desde el 18 de mayo y nuevos ajustes en junio y julio; el boleto mínimo pasará de $700 a $742,81

Además, el esquema prevé otras dos actualizaciones consecutivas de 2%, previstas para el 15 de junio y el 15 de julio. De concretarse todas las etapas anunciadas, el aumento acumulado para los colectivos nacionales rondará el 6,1% y llevará el boleto mínimo a aproximadamente $743.

Las líneas alcanzadas son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195.

La Secretaría de Transporte destacó que, aun con esta suba, las tarifas nacionales continuarían por debajo de las que actualmente rigen en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Según el comunicado oficial, el boleto de los colectivos porteños es hoy 5,6% más caro y el de las líneas bonaerenses supera en 35,7% al de jurisdicción nacional.

En los trenes metropolitanos, en cambio, el ajuste será considerablemente mayor. El boleto mínimo para las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza pasaría de $280 a $330 desde el 18 de mayo para los usuarios con SUBE registrada.

Las tarifas de los trenes metropolitanos del AMBA tendrán cinco actualizaciones consecutivas hasta septiembre; el boleto mínimo de la primera sección llegará a $530 con SUBE registrada

Para los beneficiarios de la tarifa social, el valor será de $148,50, mientras que quienes no tengan la SUBE registrada deberán pagar el doble de la tarifa correspondiente. El boleto abonado en efectivo costará $1100.

El esquema ferroviario contempla además nuevas actualizaciones mensuales: 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre. Si se aplican todas las etapas previstas, el boleto mínimo de tren acumulará una suba cercana al 90% y pasará de $280 a alrededor de $530 hacia septiembre.

Según explicó el Gobierno, la recomposición tarifaria busca “corregir el atraso acumulado” desde septiembre de 2024 y mejorar el financiamiento del sistema ferroviario. La Secretaría de Transporte señaló que, en diciembre de 2023, las tarifas cubrían apenas 2% del costo operativo del servicio y que actualmente ese porcentaje ronda el 5%. La proyección oficial es que llegue a cerca del 10% hacia septiembre de este año.

“El objetivo de la medida es garantizar un sistema de transporte más ordenado y eficiente, preservar condiciones de calidad y seguridad operativa y avanzar en una adecuación progresiva de las tarifas para los usuarios”, sostuvo el comunicado oficial.