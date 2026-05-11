LA NACION
en vivo

Dólar hoy y dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este lunes 11 de mayo

El viernes pasado la divisa oficial cerró a $1420 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1400 para la misma operación

A cuánto está el dólar hoy (imagen ilustrativa generada con IA)
A cuánto está el dólar hoy (imagen ilustrativa generada con IA)Gemini

Cotización del dólar de hoy

El viernes 8 de mayo, que fue el último día hábil del mercado cambiario, el dólar oficial minorista cerró a $1420 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1400 para la misma operación.

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

¿Qué son las criptomonedas? Cómo funcionan y por qué son distintas al dinero tradicional
¿Qué son las criptomonedas? Cómo funcionan y por qué son distintas al dinero tradicional

¿A cuánto cerró el dólar oficial el viernes pasado?

La divisa minorista cerró el viernes 8 de mayo, el último día hábil, a $1370 para la compra y $1420 para la venta.

Por Agustina Parise
Más leídas
  1. Se vende una isla entera pero el comprador tiene que hacerse cargo de las 100 ovejas y cabras que viven ahí
    1

    Se vende una isla entera pero el comprador tiene que hacerse cargo de las 100 ovejas y cabras que viven ahí

  2. Dos personas murieron tras una explosión e incendio en una vivienda y buscan más víctimas entre los escombros
    2

    Tragedia en Santa Cruz: dos personas murieron tras una explosión e incendio en una vivienda y buscan más víctimas entre los escombros

  3. Una de las desaparecidas identificadas en La Perla era cercana a Juan Schiaretti
    3

    Una de las desaparecidas identificadas en el centro clandestino de La Perla era cercana a Juan Schiaretti

  4. A West Ham el VAR le anuló el empate a los 95 minutos y el equipo de Arteta ganó un duelo crucial
    4

    Arsenal acaricia el título de la Premier League: un triunfo agónico y la asistencia del VAR