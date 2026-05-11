Dólar hoy y dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este lunes 11 de mayo
El viernes pasado la divisa oficial cerró a $1420 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1400 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1370,00Venta$1420,00
Dólar blue
Compra$1380,00Venta$1400,00
Dólar tarjeta
Venta$1846,00
Dólar CCL
Venta$1499,68
Dólar MEP
Venta$1427,46
Dólar mayorista
Venta$1398,00
Euro
Compra$1590,00Venta$1690,00
El viernes 8 de mayo, que fue el último día hábil del mercado cambiario, el dólar oficial minorista cerró a $1420 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1400 para la misma operación.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial el viernes pasado?
La divisa minorista cerró el viernes 8 de mayo, el último día hábil, a $1370 para la compra y $1420 para la venta.
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