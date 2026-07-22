La CAF aprobó una garantía para que la Argentina acceda a préstamos privados para refinanciar la deuda

CIUDAD DE MÉXICO.– El directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó este miércoles una garantía por US$250 millones para que la Argentina pueda acceder a préstamos privados destinados a refinanciar vencimientos de deuda en dólares.

La decisión fue adoptada durante la reunión del organismo realizada en la capital mexicana y representa un nuevo respaldo al programa financiero diseñado por el Ministerio de Economía para cubrir las obligaciones de deuda de 2026 y 2027.

La operación se suma a otras dos concretadas a principios de julio con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que permitieron movilizar otros US$3200 millones mediante préstamos privados respaldados por garantías de esos organismos multilaterales. Con esta nueva aprobación, el Gobierno queda cerca de completar el objetivo que había anunciado el ministro de Economía, Luis Caputo, de obtener alrededor de US$4300 millones a través de este esquema.

La estrategia forma parte del programa financiero presentado este mes por Caputo para afrontar los vencimientos de deuda de los próximos dos años sin necesidad, por ahora, de volver a emitir bonos soberanos en los mercados internacionales. El plan combina financiamiento en el mercado local, créditos de organismos multilaterales, privatizaciones, compras de divisas por parte del Tesoro al Banco Central y préstamos privados garantizados para construir un “colchón financiero” de cara al año electoral.

La garantía aprobada por la CAF permitirá reducir significativamente el costo del financiamiento. Según explicaron fuentes con conocimiento de la operación, el préstamo tendrá tres años de gracia y un plazo de amortización de entre cuatro y cinco años. La tasa rondará el equivalente a la SOFR —actualmente cercana al 3,6%— más un spread superior a un punto porcentual, muy por debajo del costo que enfrentaría hoy la Argentina para obtener financiamiento directamente en los mercados internacionales.

Durante la misma reunión, el directorio de la CAF también aprobó dos operaciones para la provincia de Neuquén por un total de US$388 millones. Una línea de US$250 millones estará destinada a obras de integración regional, principalmente infraestructura vial, mientras que una segunda, por US$138 millones, financiará un programa de equilibrio y desarrollo territorial de la provincia.

Del encuentro participaron, entre otros, el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de la CAF, el argentino Christian Asinelli, y el director en representación de la Argentina, Martín Tolivia, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales del Ministerio de Economía.

La aprobación llegó pocos días después de que la Argentina presentara la hoja de términos de la operación. Si bien el reglamento del organismo establece un plazo de análisis previo para este tipo de iniciativas y existía la posibilidad de que el tratamiento se postergara algunos días, finalmente el directorio resolvió darle luz verde durante la reunión celebrada este miércoles en Ciudad de México.

Las fuentes consultadas señalaron además que el esquema podría complementarse en el futuro con garantías de otros organismos multilaterales, entre ellos Fonplata, integrado por la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, para ampliar el acceso a este tipo de financiamiento.

La CAF ya había desempeñado un papel clave en el inicio de la gestión de Javier Milei. El 15 de diciembre de 2023, apenas cinco días después de la asunción presidencial, el organismo aprobó un crédito puente por US$960 millones que permitió al país afrontar un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mientras avanzaban las negociaciones con el organismo.