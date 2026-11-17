El gobierno porteño puso en marcha el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones de la Ciudad (RIMI CABA), un esquema de estímulo fiscal orientado a pequeñas y medianas empresas que permitirá descontar hasta el 25% de la inversión como pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos.

La iniciativa, respaldada por la Ley porteña 6.950 y reglamentada mediante el Decreto 305/26, contempla un cupo fiscal asignado de hasta $300.000 millones en dos años y busca articularse con el RIMI nacional, dentro de la Ley de Modernización Laboral.

“Podrán incluso usarlo para no pagar Sellos, ABL y el impuesto inmobiliario y acceder a una línea de crédito del Banco Ciudad”, agregó el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, durante el anuncio oficial.

SEGUIMOS BAJANDO IMPUESTOS.



Ya está en marcha el RIMICABA, un Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones.



Las empresas que se inscriban podrán descontar de Ingresos Brutos el 25% de lo que inviertan. Podrán incluso usarlo para no pagar Sellos, ABL e Impuesto Inmobiliario… — Jorge Macri (@jorgemacri) November 17, 2026

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, cuya cartera actúa como autoridad de aplicación del régimen, subrayó: “El desarrollo económico necesita reglas claras y herramientas concretas para quienes quieren invertir”.

Beneficios y condiciones

El eje central del RIMI CABA está en el crédito fiscal aplicable sobre Ingresos Brutos derivado de la actividad productiva en la Ciudad. Si el 25% de la inversión excede el tope computable en el ejercicio, el saldo remanente podrá imputarse en anticipos consecutivos hasta su total agotamiento o con fecha límite al 31 de diciembre de 2028.

De todos modos, la normativa fija que individualmente ningún proyecto podrá absorber más del 10% del cupo anual.

El nuevo esquema impositivo incluye dos exenciones:

Impuesto a los Sellos: exención total sobre los contratos en la Ciudad, directamente vinculados a las inversiones productivas.

exención total sobre los contratos en la Ciudad, directamente vinculados a las inversiones productivas. Impuesto Inmobiliario y ABL: exención por dos años para aquellos inmuebles que se construyan como consecuencia directa de obras productivas proyectadas.

Además, el Banco Ciudad pondrá a disposición líneas de crédito bajo condiciones preferenciales para las empresas que adhieran al programa y desarrollen su actividad en la jurisdicción.

En esa línea, el programa otorgará prioridad de asignación a proyectos radicados en dos zonas: el Microcentro (designado como Área de Transformación Productiva) y la zona sur de la Ciudad (Área de Desarrollo Prioritario).

Jorge Macri: "Las empresas que se inscriban podrán descontar de Ingresos Brutos el 25% de lo que inviertan" GCBA

Para acceder y conservar las ventajas impositivas, los beneficiarios deberán mantener el ejercicio ininterrumpido de su actividad productiva en la Ciudad durante al menos cuatro años.

A su vez, el régimen es incompatible con otros esquemas de promoción económica locales (como mecenazgo o leyes de promoción cultural y deportiva) respecto de una misma inversión, por lo que el contribuyente deberá optar por un único régimen. Quedan expresamente excluidas del beneficio las actividades financieras, bursátiles, cambiarias y de intermediación financiera.

El trámite de inscripción se realiza de manera 100% digital a través del sistema de Tramitación a Distancia (TAD) con usuario miBA nivel 3, donde se evalúan el Certificado MiPyME, las acreditaciones ante ARCA y AGIP, y la presentación del plan de inversión.

Escalas y sectores

El RIMI CABA mantiene un rango de desembolsos, de acuerdo con la escala de las compañías que participen:

Microempresas: inversiones productivas de entre US$100.000 y US$149.999,99.

inversiones productivas de entre US$100.000 y US$149.999,99. Pequeñas empresas y asociaciones sin fines de lucro: piso mínimo de US$600.000.

piso mínimo de US$600.000. Medianas Tramo 1: desembolso mínimo de US$3.500.000.

desembolso mínimo de US$3.500.000. Medianas Tramo 2: inversión base de US$9.000.000.

inversión base de US$9.000.000. Eficiencia energética: proyectos a partir de US$50.000 orientados a la generación, almacenamiento o transporte de energía renovable, o a la optimización del consumo en unidades productivas.

La reglamentación definió 11 sectores dinámicos y estratégicos, entre los que se destacan: tecnologías de la información y la comunicación; inteligencia artificial, análisis de datos y automatización; biotecnología y ciencias de la vida; economía verde; industrias creativas; educación tecnológica; hotelería, gastronomía y turismo sustentable; logística y movilidad inteligente; construcción sustentable; servicios de salud; y servicios profesionales de alto valor agregado.

Reforma administrativa

El gobierno porteño enmarcó el RIMI CABA en su agenda de reestructuración del gasto público. En su presentación, Macri vinculó la viabilidad de las exenciones tributarias con el recorte estatal aplicado desde el inicio de su mandato. Según cifras oficiales, se eliminaron más de 9000 cargos administrativos y 359 estructuras jerárquicas y gerencias, al tiempo que se digitalizó más del 90% de los trámites porteños y se suprimieron aranceles en más de 70 gestiones.