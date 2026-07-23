La confianza de los consumidores cayó casi 5% en julio tras dos meses en alza

La confianza del consumidor presentó una baja del 4,8% en julio, luego de haber aumentado 6,4% en junio y 1,3% en mayo. Esta disminución en la percepción del poder de compra afectó a todas las regiones del país, además de los hogares de bajos y altos ingresos. También se registró una caída en las perspectivas de los distintos grupos etarios.

El dato surge del índice que elabora el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), a partir del relevamiento realizado por Poliarquía Consultores entre el 2 y el 16 de julio de 2026.

La evolución del índice de Confianza del Consumidor Nacional, que presenta una caída en julio CIF - UTDT

“El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 40,67 puntos, lo que representa una disminución del 4,78% respecto de junio, cuando había alcanzado 42,71 puntos”, detalló el informe. En la comparación interanual, también presenta un descenso: el ICC de julio de 2026 se ubicó 12,30% por debajo del nivel registrado en julio de 2025.

“Cabe señalar que el pico del ICC en el actual gobierno se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos; desde entonces, el índice acumula una caída de 14,16%. No obstante, desde el piso alcanzado en enero de 2024 —tras las primeras medidas del presidente Milei—, cuando el índice había caído a 35,60 puntos, el ICC acumula una suba de 14,24%“, aclaró el informe.

Se observó una reducción del índice en todas las regiones del país. La caída más pronunciada se observó en el Gran Buenos Aires (-6,35% mensual), seguida por la ciudad de Buenos Aires (-6,24%) y, por último, por el Interior (-1,68%). “En la comparación interanual, el índice se ubica 15,66% por debajo en CABA, 13,56% por debajo en el GBA y 8,72% por debajo en el Interior”, señala el documento.

La evolución del ICC en CABA, GBA y en el Interior de la Argentina CIF - UTDT

Sebastián Auguste, director del CIF, remarcó que la caída fue homogénea en todos los niveles socioeconómicos. “Según el nivel de ingresos, el ICC mostró disminuciones en ambos grupos de hogares. Entre los hogares de ingresos bajos el índice cayó 11,47%, mientras que entre los hogares de ingresos altos registró una disminución de 1,45%”, puntualizó.

Otro dato que destacó del relevamiento es que el ICC mostró diminuciones en todos los grupos etarios. “La mayor caída mensual se observó entre las personas de 18 a 29 años (-8,21%), seguida por el grupo de 30 a 49 años (-5,17%) y por los mayores de 50 años (-3,19%)”, puntualizó Auguste. A su vez, en la comparación interanual los tres grupos etarios se ubican por debajo de los niveles observados en julio de 2025: -11,21% para el grupo de 30 a 49 años, -10,67% para los mayores de 50 años y -9,23% para el grupo de 18 a 29 años.

Baja generalizada

En julio, cayeron las perspectivas sobre la situación macroeconómica, situación personal y compras de bienes durables e inmuebles Daniel Basualdo

Al analizar los subíndices, todos los componentes del ICC descendieron en julio. La mayor caída se observó en la “Situación macroeconómica”, que es cómo creen los ciudadanos que será la situación económica de Argentina en el corto plazo (un año) y a largo plazo (tres años). Retrocedió 8,49% en el mes y se ubica 10,54% por debajo del nivel de julio de 2025.

Por su parte, la “Situación personal” disminuyó 3,89% en el mes y se encuentra 14,98% por debajo del registro de julio de 2025. Esta categoría se basa en la percepción de los encuestados sobre su realidad financiera actual comparada con el año anterior y sus expectativas para el próximo año.

Por su parte, las “Compras de bienes durables e inmuebles” ―mide si los consumidores consideran que es un buen momento para realizar compras de electrodomésticos o adquisiciones más importantes― mostró una leve caída mensual de 0,48% y se ubica 11,46% por debajo del nivel de un año atrás.

En cuanto al horizonte temporal, tanto en las perspectivas del presente como hacia el futuro se volvieron negativas. “Las Expectativas Futuras mostraron la caída más pronunciada, con una disminución de 7,19%, mientras que las Condiciones Presentes descendieron 1,24%”, detalló el reporte.