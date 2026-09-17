La confianza del consumidor subió 2,4% en septiembre, impulsada por los hogares de bajos ingresos

Después de dos meses consecutivos a la baja, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) registró para el mes de septiembre un repunte del 2,37% al ubicarse en 41,18 puntos. En la medición interanual, el indicador exhibió un incremento del 3,44%.

“Cabe señalar que el pico del ICC en el actual gobierno se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos; desde entonces, el índice acumula una caída de 13,09%. No obstante, desde el piso alcanzado en enero de 2024 —tras las primeras medidas del presidente Milei—, cuando el índice había caído a 35,60 puntos, el ICC acumula una suba de 15,67%”, detalla el informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF).

El índice registró “comportamientos dispares” respecto del nivel de ingresos. En los hogares de ingresos bajos, la confianza tuvo un salto del 12,33% mensual al situarse en 41,29 puntos: una suba del 4,82% interanual. Por el contrario, en los sectores de ingresos altos, el ICC retrocedió un 4,07% mensual hasta los 40,95 puntos, aunque permanece un 2,24% por encima del nivel de hace un año.

La evolución del ICC, que mostró un repunte en septiembre CIF - UTDT

Con esta última medición, la confianza en el segmento de ingresos bajos superó levemente a la de los estratos de mayores recursos por una diferencia de 0,35 puntos.

Al interior del estrato bajo, el aumento del ICC estuvo motorizado por el subíndice “Situación Personal”, que escaló un 21,73% en el mes y 30,13% interanualmente. Es también el caso para “Situación macroeconómica”, que subió 13,40% mensual. En los hogares de altos ingresos, en cambio, las expectativas se contrajeron un 8,89% en el mes y la predisposición a comprar bienes durables e inmuebles retrocedió 7%.

En cuanto a las regiones del país, el índice también exhibió contrastes. Al interior de la Argentina, el ICC continuó con el nivel más alto a nivel nacional con 46,11 puntos, tras anotar un alza mensual del 5,23% (+3,28% interanual). En el Gran Buenos Aires (GBA), el índice subió 3,33% mensual para colocarse en 39,55 puntos: un avance interanual del 7,50%. A contramano, la Ciudad de Buenos Aires (CABA) registró una caída mensual de 6,78% y se posicionó en 37,16 puntos, siendo el valor más bajo a nivel país y ubicándose 8,53% por debajo del dato de septiembre de 2025.

La evolución del ICC para las distintas regiones de la Argentina CIF - UTDT

“Respecto de los componentes del índice, Situación Personal registró un aumento mensual de 11,33% (43,04 puntos), mientras que los restantes componentes mostraron disminuciones”, señaló Sebastián Auguste, director del CIF. Dentro de ese apartado, las expectativas personales a un año vista mejoraron 13,35% a nivel nacional.

Por otro lado, Situación Macroeconómica anotó una leve contracción de 0,75% mensual (47,76), mientras la expectativa a largo plazo (tres años) subió 0,97 y la perspectiva de corto plazo (un año) cedió 3,20%. “Bienes durables e inmuebles” mostró la baja más pronunciada del mes al ceder 3,42% (32,74 puntos). Es que la predisposición a comprar electrodomésticos cayó 4,37% mensual y la intención hacia automóviles e inmuebles bajó 2,04%.

“Al analizar el índice por horizonte temporal, en septiembre ambos componentes registraron aumentos”, agregó Auguste. Se debe a que Expectativas Futuras avanzó un 3,80% (49,15 puntos) y Condiciones Presentes tuvo una leve suba de 0,33% (33,22). En el cotejo interanual, las condiciones presentes mostraron una mejora de 9,42%, en tanto las expectativas futuras se ubican 0,24% por debajo.

Diferencias según el rango etario

“Por rango de edad, el ICC en septiembre mostró comportamientos dispares entre los distintos grupos etarios”, detalló el economista del CIF. El segmento de 30 a 49 años encabezó la mejora mensual con un alza de 1,78% (39,47 puntos; +7,97% interanual), seguido por los mayores de 50 años, que subió 0,69% (40,11 puntos; +2,07% interanual).

En contraste, los jóvenes de 18 a 29 años evidenciaron una marcada caída de 4,93% mensual (51,11 puntos), situándose 5,19% por debajo del registro de septiembre de 2025.

La confianza entre consumidores jóvenes de 18 a 29 años cayó 4,93% en septiembre Soledad Aznarez

El relevamiento del Centro de Investigación en Finanzas en la UTDT fue realizado por Poliarquía Consultores, sobre una muestra de 1000 casos en centros urbanos de todo el país entre el 1 y el 9 de septiembre.