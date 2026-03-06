La construcción no creció en el mes, pero mejoró 1,2% frente a 2025

La construcción comenzó el año en el mismo nivel con el que finalizó en diciembre de 2025, un dato que puede tomarse como positivo si se tiene en cuenta el mal inicio que había registrado en enero del año pasado. Según el Indec, la variación intermensual quedó en cero, mientras que en la comparación interanual la actividad mostró un avance de 1,2%.

El economista Gustavo Vallejo, jefe del Departamento de Estadísticas del Instituto de Estadística y Registro de la Actividad de la Construcción (Ieric), opinó que el “empate” de enero con diciembre 2025 es positivo, “si se considera que en enero del año pasado había registrado una caída de 3,3%”.

Además, Vallejo destacó que, si bien el empleo registrado en la industria de la construcción todavía no recupera los niveles de 2023, en enero insinúa una recuperación. “Estos datos surgen del estimador temprano EMERC (Estimador Mensual de Empleo Registrado en la Construcción) elaborado por el IERIC, que para enero de 2026 prevé un alza del 0,4% mensual, situación que podría indicar que la caída estacional que caracteriza al sector en el arranque del período estival hizo piso en diciembre”, dijo el especialista.

A todo esto hay que sumarle otro indicador anticipado de actividad como lo es la superficie permisada para construir en todo el país. Según precisó Vallejo, ésta acumuló en 2025 un crecimiento del 6,2%, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creció un 31,8% y es de gran impacto en la construcción residencial. “Obviamente, necesita una baja en las tasas de los créditos hipotecarios para que no se frene la reactivación del mercado inmobiliario y para que arranquen nuevas inversiones”, acotó el economista.

La economista Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de la consultora Abeceb, comentó que los datos oficiales indicaron que el sector comienza 2026 con señales de estabilización, aunque todavía sin un ciclo claro de expansión. “Las cifras de enero denotan un nivel de actividad aún frágil”, opinó. Para Izquierdo, la dinámica de los insumos revela además una fuerte heterogeneidad: crecen materiales asociados a terminaciones y etapas finales de obra, como artículos sanitarios (+15,8%), placas de yeso (+11,7%) y pinturas (+10,5%), mientras caen insumos más vinculados al inicio de nuevas obras, como ladrillos huecos (-14,9%), hierro para la construcción (-10%) y cemento (-5,3%).

En paralelo, analizó Izquierdo, algunos indicadores adelantados muestran cierta mejora en la inversión privada. “La superficie autorizada para nuevas construcciones creció 7,7% interanual en diciembre y 6,2% en el acumulado de 2025, lo que sugiere que la actividad comienza a dar señales de dinamismo gradual, en un contexto macroeconómico de mayor estabilidad y desinflación que empieza a recomponer las decisiones de inversión en el sector”, explicó la economista.

Desde la asociación civil Construya explicaron que enero es un mes que suele estar afectado por paradas técnicas y vacaciones de personal. Analizaron, además, que en febrero los despachos para obras residenciales retomaron el ritmo previo a ese impasse que mostraron en el primer mes del año, pero que, de todos modos, en el inicio de 2026 se mantuvo el escenario de estancamiento sectorial que se inició un año atrás.

El Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, registró en febrero una suba del 15,91% mensual desestacionalizada. Aún así, el índice se ubicó un 2,7% por debajo de febrero 2025, consolidando el acumulado del bimestre con una caída de 1,9%, respecto de igual período de 2025. Con vistas a lo que viene, en Construya concluyeron que es posible que “el proceso de normalización macro que se reinició a finales del año pasado tenga un impacto positivo en la demanda de materiales en los próximos meses”.