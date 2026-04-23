Cuáles son los tres cambios del plan económico que un exprofesor de Milei le sugirió al Gobierno

El economista Roberto Frenkel fue profesor de Javier Milei en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y es una de las voces más escuchadas por el Presidente. Este miércoles, el académico analizó la endeble situación del plan económico del Gobierno y sugirió tres cambios que le permitirían imponerse a la actual situación de incertidumbre.

En palabras de Frenkel, la desconfianza hacia el plan económico podría retroceder “si se produce un ajuste del tipo de cambio que permita generar superávit de cuenta corriente y acumular reservas legítimas”.

En declaraciones al programa Plan M, conducido por Maximiliano Montenegro y emitido por YouTube, Frenkel vaticinó que “si se repite el esquema histórico de atraso cambiario y déficit externo” puede vislumbrarse una nueva crisis en el horizonte.

Según Frenkel, la desconfianza hacia el plan económico podría retroceder Kena Betancur - FR172124 AP

Al momento de argumentar, dejó entrever la situación a nivel regional: “En las últimas décadas, la Argentina o México y Chile experimentaron numerosos episodios en los que programas de desinflación basados en atraso del tipo de cambio terminan en una crisis de balance de pagos”.

Desde el prisma del exprofesor de Milei, “una maxidevaluación permite un ajuste fiscal rápido, acelera la inflación —debido al shock de costos importados— y el poder adquisitivo salarial se recupera de forma transitoria, lo que estimula la demanda y reduce el déficit“.

Luego, aclaró: “Sin embargo, este proceso nunca es duradero. Ya que en la siguiente etapa aumenta la incertidumbre y las tasas de interés deben subir para sostener la financiación externa. Lo que finalmente desencadena una contracción económica“.

El académico también citó un paper de su autoría titulado “Mercado financiero, expectativas cambiarias y movimientos de capital”, donde analiza las experiencias del exministro de Economía Martínez de Hoz en la Argentina y de las dictaduras chilena y argentina durante la década del ochenta.

“Llega un punto en el que el balance de pagos se resiente, se quedan sin reservas, hay incertidumbre, hay que subir las tasas de interés, entra una fase contractiva”, dijo, trazando una analogía con aquellas épocas.

“La incertidumbre dificulta aún más el financiamiento de la situación deficitaria que se genera por el atraso cambiario y termina en una crisis financiera de balance de pagos que tiene que ser resuelta vía una maxi devaluación”, insistió Frenkel.

A lo largo de su mandato, Milei evidenció su debilidad por los argumentos económicos de la academia Kena Betancur - FR172124 AP

Tipo de cambio y reservas

Consultado sobre el valor de las divisas, el académico remarcó: “Es claro que hay que subir el tipo de cambio, hay que partir de la inflación que genere esa actualización para que sea una estabilización sostenible”.

Por otro lado, también apuntó a las reservas. “La única manera de acumular es con superávit de la cuenta corriente o bien con inversión extranjera directa. Pero si las reservas del Banco Central solo se alimentan de deuda, el esquema resulta endeble y vulnerable a los ciclos del endeudamiento internacional”, detalló.

Al cierre, el economista puso la mirada en lo que pasa en el mundo y cómo eso repercute en la Argentina. “El auge de actividades como la minería y el petróleo, al igual que el crecimiento en el sector agropecuario, no garantiza empleos ni ingresos en la mayor parte de la población”, sostuvo Frenkel, y remató: “Entonces no es sostenible, ni durable”.