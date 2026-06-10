La crisis de Flybondi le costó 10 puntos de mercado y aceleró el avance de Aerolíneas Argentinas en cabotaje

La crisis operativa de Flybondi se reflejó con fuerza en el mercado aerocomercial doméstico durante mayo. La compañía perdió 10 puntos de participación respecto del mismo mes del año pasado y redujo significativamente la cantidad de pasajeros transportados.

Según los datos difundidos hoy por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la low cost movilizó 70.863 pasajeros en el mercado de cabotaje durante mayo, frente a los 205.536 registrados en igual mes de 2025. Como resultado, su participación cayó del 16% al 6%.

Actualmente, Flybondi opera solo con tres aeronaves. La empresa alcanzó recientemente un principio de acuerdo con sus empleados para implementar suspensiones rotativas mientras avanza en la recomposición de su flota. El objetivo es cerrar junio con cinco aviones operativos y alcanzar siete en julio.

En contraste, Aerolíneas Argentinas fue la principal beneficiada por la retracción de la low cost. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 incrementó su participación en el mercado doméstico del 59% al 68%. Sin embargo, ese avance no respondió a un fuerte crecimiento en la cantidad de pasajeros transportados, que pasó de 763.347 a 772.468 viajeros.

JetSmart, por su parte, trasladó 276.276 pasajeros en mayo, por debajo de los 308.069 registrados un año atrás. Aun así, logró conservar el segundo lugar en el mercado local con una participación del 24%.

En términos generales, el mercado doméstico mostró una contracción interanual. Mientras que en mayo de 2025 se movilizaron 1.286.518 pasajeros, el mes pasado la cifra descendió a 1.131.207, lo que representa una caída de 155.311 viajeros.

El comportamiento fue diferente en el segmento internacional, donde el tráfico continuó expandiéndose. Según los datos de la ANAC, se registraron 93.054 pasajeros más que en el mismo mes del año anterior.

En ese mercado, Latam desplazó a Aerolíneas Argentinas del primer lugar y se convirtió en la compañía con mayor participación, con el 19,78% del total. La línea aérea estatal quedó en segundo puesto, con el 15,56%, tras perder casi dos puntos porcentuales respecto de mayo de 2025. El tercer lugar correspondió a Copa Airlines, con una participación del 8,91%.

En materia de conectividad, mayo sumó nuevas alternativas para los pasajeros. La española Plus Ultra inició sus operaciones entre Madrid y Buenos Aires, incorporando una nueva opción para los vuelos entre la Argentina y Europa.

Asimismo, la dominicana Arajet comenzó a operar la ruta Punta Cana-Mendoza y prevé inaugurar el próximo 16 de junio la conexión Punta Cana-Rosario, ampliando las alternativas de vuelos internacionales directos desde el interior del país.