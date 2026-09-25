La demanda de dólares se mantuvo alta, aunque cayó en montos

La demanda de dólares se mantuvo en un nivel elevado durante agosto. Sin embargo, se achicó en términos netos un 14,8% respecto del “máximo” que había tocado en lo que va del año en julio, al acudir al mercado alrededor de 1,7 millones de personas para asegurarse el acceso al billete. Se trata de una cantidad muy similar a la registrada el mes anterior.

Según datos oficiales, fue de una cantidad apenas inferior —en unas 100.000 personas— a la que, en la previa de la última elección (septiembre de 2025), se lanzó a comprar y marcó el “pico” de aquel proceso dolarizador, que afectó a casi la mitad de la base monetaria al trepar hasta los US$35.000 millones, según las estimaciones del equipo económico y del Banco Central (BCRA).

Billete demandado

Según reveló el Informe Cambiario del BCRA, en total las personas realizaron compras netas de billetes sin fines específicos por US$2463 millones, al adquirir US$2853 millones y, a la vez, realizar unas 734.000 personas ventas brutas por apenas US$390 millones (unos US$530 per cápita).

Pero, como además se registraron egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos, el total demandado llegó a US$2677 millones, quedando por debajo de los US$3143 millones de julio, aunque por encima de los US$2065 millones de junio y casi en línea con los US$2730 millones de enero, algo no casual porque son meses en los que parte de la demanda se ve apalancada en el cobro de liquidaciones vacacionales o medio aguinaldos.

Lo cierto es que, de este modo, en lo que va del año las compras netas de dólares sin fines específicos del sector privado no financiero ya llegan a US$18.778 millones. Y si se toma desde la eliminación de las restricciones cambiarias a la demanda de las personas (mediados de 2025), se observa que los argentinos ya adquirieron US$47.290 millones en términos brutos, cifra que asciende a US$51.644 millones si se suman las transferencias, un monto muy similar a la tenencia de reservas internacionales del BCRA.

Billete demandado (II)

Pero, como durante ese período las personas a su vez vendieron US$6947 millones, la demanda neta de divisas alcanzó los US$40.343 millones.

En el reporte, el BCRA estima que durante agosto, “de las compras netas de billetes y las transferencias de divisas sin fines específicos, unos US$1100 millones quedaron depositados en bancos locales y US$700 millones incrementaron la posición de activos externos”. A su vez, detalla que unos US$900 millones fueron entregados a las entidades bancarias “para cubrir los gastos de servicios realizados con tarjetas de crédito”.

La estadística cambiaria indica que en el mes el comercio exterior dejó ingresos netos por US$3176 millones, algo que se explicó al registrarse cobros de exportaciones por US$8795 millones (+33% interanual), frente a pagos por importaciones por US$5618 millones (-2% interanual).

Ese alto superávit comercial permitió mantener en positivo el saldo de la cuenta corriente, que fue en agosto de US$806 millones, frente a un rojo de US$1133 millones del año anterior en igual mes.

Sólido aporte exportador

La diferencia entre el fuerte excedente comercial y el saldo neto de divisas que quedaron en la economía se explica por una salida neta de US$2370 millones en el mes por el canal financiero, explicada por egresos netos de intereses (US$1175 millones) y de utilidades, dividendos y otras rentas (US$475 millones). “La mayor parte del superávit comercial fue absorbida por los pagos de intereses de deuda (US$1175 millones); viajes, pasajes y consumos con tarjeta (US$715 millones) y el retiro de utilidades y dividendos (US$475 millones)”, detalló Hernán Letcher, del CEPA.