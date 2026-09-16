La deuda bruta creció en más de US$30.000 millones en el último año

La deuda bruta de la administración central aumentó el equivalente a US$30.651 millones en los últimos doce meses básicamente empujada por el incremento en casi US$35.000 millones que mostraron los compromisos asumidos en pesos, lo que más que neutralizó los “ahorros“ por US$4339 conseguidos del pasivo en moneda extranjera.

Su stock total ascendió hasta un equivalente a US$484.917 millones , de los cuales US$482.392 millones se encuentra en situación de pago normal, tras crecer en otros US$195 millones (o U$S 188 millones en el caso de la regularizada) en agosto con respecto a julio, según reportó la Secretaría de Finanzas al actualizar los datos del Informe Mensual de Deuda.

Sube y sube en el último año Compumar

El nuevo aumento tienen las mismas explicaciones que en la mayoría de los meses anteriores. Como esta estadística, por recomendación internacional para estandarizarlas, se calcula y publica expresada al tipo de cambio oficial, si la tasa de interés en pesos a la que se financia el Tesoro Nacional o a la que se indexa el capital de los bonos emitidos con ajuste corre más rápido la actualización del dólar la deuda expresada en esa moneda crece.

Y hay que recordar que entre agosto del 2025 y el mes pasado mientras el dólar subió poco menos que 13% la inflación dio en ese lapso un salto algo mayor al 33%, con lo cual se trata de una estadística muy afectada por la apreciación cambiaria.

A eso hay que agregar que, en su afán por no dejar pesos ociosos en la calle (e ir corriendo parte del pasivo en pesos hasta después de las próximas elecciones presidenciales), la administración Milei terminó emitiendo en los últimos meses más deuda nueva de la que le vencía pese a contar con una situación equilibrada que le permitiría incluso ir realizando cancelaciones...

La deuda bruta es el total de las obligaciones o pasivos financieros que tiene el Estado Nacional, sin restar los activos o dinero a favor pudiera tener. Y sólo mide las obligaciones del Tesoro .

En comparación con noviembre de 2023, es decir el mes previo a la asunción del gobierno de Javier Milei, ya muestra un incremento de US$59.623 millones en los 33 meses de gestión al pasar de US$425.556 millones a US$484.917 millones.

Rumbo a un nuevo máximo? Compumar

Empero, si se considera la deuda que el Tesoro reasumió del Banco Central (BCRA) para sanear su muy castigado balance (cargado de pasivos remunerados por la emisión monetaria sin control y cheques sin fondos como podría llamarse a las Letras Intransferibles colocadas cada vez que le tomaban reservas) y se consideran los depósitos oficiales que el Gobierno mantiene en esa entidad, se puede verificar una disminución neta próxima a los US$10.000 millones aún.

El Informe de Finanzas consignó que en agosto “la Administración Central realizó pagos de deuda pública por un total equivalente a US$13.236 millones, de los cuales el 86% se efectuó en moneda nacional y el 14% en moneda extranjera. Del monto total, US$12.317 millones se destinaron al pago de capital y US$ 919 millones al pago de intereses ”.

Y que, por otro lado, hubo ajustes de valuación y nuevos préstamos y títulos emitidos por US$15.836 millones,

Además detalla que el 49% de la deuda en situación de pago normal está contraída en moneda local mientras el 51% restante en moneda extranjera. Y que el 77,4% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, el 20,7% a obligaciones con Acreedores Externos Oficiales, el 0,6% corresponde a Adelantos Transitorios y el 1,3% restante a otros instrumentos.