Un grupo canadiense ingresa a la Argentina y prepara alrededor de 30 adquisiciones tecnológicas

Una compañía argentina de software cambió de manos. Se trata de Zoo Logic, especializada en soluciones de gestión para comercios y compañías, con fuerte presencia en el sector de indumentaria, que fue adquirida por Vesta Software Group, subsidiaria de Jonas Software y parte de la canadiense Constellation Software.

A partir de esta operación, Vesta Software Group puso un pie en el país. Zoo Logic es la primera compañía con casa matriz en la Argentina que la candiense incorpora a su portafolio y la segunda con operaciones locales, después de Nodum, con base en Uruguay y adquirida a comienzos de este año.

El monto de la operación no fue informado. Sin embargo, desde la empresa anticiparon a LA NACION una estrategia agresiva de expansión. Vesta prevé concretar otras cinco o seis adquisiciones en la Argentina durante 2026 y llegar a unas 30 compañías incorporadas al portafolio local hacia 2030.

“La Argentina es un mercado muy atractivo, con enorme talento en software, y vemos oportunidades de concretar nuevas adquisiciones en los próximos meses para seguir ampliando nuestra inversión”, señaló Jerónimo Álvarez, director de Portfolio de Vesta Software Group para América Latina.

A inicios de este año, Vesta Software Group adquirió Nodum, con base en Uruguay

Vesta tiene un modelo de inversión de largo plazo conocido como buy and hold forever: compra compañías de software sin un horizonte previsto de venta y busca conservarlas dentro de su portafolio de manera permanente. En ese esquema, Zoo Logic mantendrá su identidad, equipo y autonomía operativa, mientras que Vesta aportará capital, conocimiento y acceso a una red internacional para impulsar su expansión.

Una empresa de 33 años

Zoo Logic fue fundada en 1993 por los hermanos Diego y Fernando Frenkel y desarrolló un negocio basado en software de gestión para empresas y comercios. Actualmente cuenta con más de 22.000 instalaciones, dispone de un equipo de más de 180 profesionales, y trabaja con más de 5500 empresas en la Argentina.

Entre sus productos se encuentran Dragonfish, un sistema de gestión para comercios con soluciones específicas para indumentaria y otros sectores; Pantera Comercios y Lince Indumentaria. También desarrolló una integración entre SAP Business One y Dragonfish para conectar la gestión ERP con la operación de los puntos de venta.

La plataforma permite centralizar funciones como ventas, stock, clientes, facturación e integraciones, con el objetivo de automatizar tareas administrativas, reducir errores y facilitar la toma de decisiones a partir de datos.

“Zoo Logic reúne tres atributos que valoramos especialmente: una posición sólida en un mercado vertical, tecnología crítica para la operación diaria de sus clientes y un equipo con profundo conocimiento del negocio”, dijo Álvarez.

Para los fundadores de Zoo Logic, la llegada de Vesta permitirá al equipo acceder a nuevas herramientas sin perder la identidad construida durante 33 años.

“Después de más de tres décadas, dejar Zoo Logic no es una decisión menor, y la tomamos convencidos de que la compañía tiene hoy la mayor oportunidad de su historia en innovación, producto y expansión regional. La experiencia global y el modelo permanente de Vesta le darán al equipo nuevas herramientas para aprovecharla sin perder la esencia de la compañía. Dejamos un equipo que conoce este negocio como nadie y que ya está preparado para la etapa que viene”, señaló Fernando.