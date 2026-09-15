Un grupo canadiense ingresa a la Argentina y prepara alrededor de 30 adquisiciones tecnológicas
Vesta Software Group adquirió Zoo Logic, compañía local especializada en soluciones de gestión para comercios; prevé sumar otras cinco o seis empresas argentinas este año
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Una compañía argentina de software cambió de manos. Se trata de Zoo Logic, especializada en soluciones de gestión para comercios y compañías, con fuerte presencia en el sector de indumentaria, que fue adquirida por Vesta Software Group, subsidiaria de Jonas Software y parte de la canadiense Constellation Software.
A partir de esta operación, Vesta Software Group puso un pie en el país. Zoo Logic es la primera compañía con casa matriz en la Argentina que la candiense incorpora a su portafolio y la segunda con operaciones locales, después de Nodum, con base en Uruguay y adquirida a comienzos de este año.
El monto de la operación no fue informado. Sin embargo, desde la empresa anticiparon a LA NACION una estrategia agresiva de expansión. Vesta prevé concretar otras cinco o seis adquisiciones en la Argentina durante 2026 y llegar a unas 30 compañías incorporadas al portafolio local hacia 2030.
“La Argentina es un mercado muy atractivo, con enorme talento en software, y vemos oportunidades de concretar nuevas adquisiciones en los próximos meses para seguir ampliando nuestra inversión”, señaló Jerónimo Álvarez, director de Portfolio de Vesta Software Group para América Latina.
Vesta tiene un modelo de inversión de largo plazo conocido como buy and hold forever: compra compañías de software sin un horizonte previsto de venta y busca conservarlas dentro de su portafolio de manera permanente. En ese esquema, Zoo Logic mantendrá su identidad, equipo y autonomía operativa, mientras que Vesta aportará capital, conocimiento y acceso a una red internacional para impulsar su expansión.
Una empresa de 33 años
Zoo Logic fue fundada en 1993 por los hermanos Diego y Fernando Frenkel y desarrolló un negocio basado en software de gestión para empresas y comercios. Actualmente cuenta con más de 22.000 instalaciones, dispone de un equipo de más de 180 profesionales, y trabaja con más de 5500 empresas en la Argentina.
Entre sus productos se encuentran Dragonfish, un sistema de gestión para comercios con soluciones específicas para indumentaria y otros sectores; Pantera Comercios y Lince Indumentaria. También desarrolló una integración entre SAP Business One y Dragonfish para conectar la gestión ERP con la operación de los puntos de venta.
La plataforma permite centralizar funciones como ventas, stock, clientes, facturación e integraciones, con el objetivo de automatizar tareas administrativas, reducir errores y facilitar la toma de decisiones a partir de datos.
“Zoo Logic reúne tres atributos que valoramos especialmente: una posición sólida en un mercado vertical, tecnología crítica para la operación diaria de sus clientes y un equipo con profundo conocimiento del negocio”, dijo Álvarez.
Para los fundadores de Zoo Logic, la llegada de Vesta permitirá al equipo acceder a nuevas herramientas sin perder la identidad construida durante 33 años.
“Después de más de tres décadas, dejar Zoo Logic no es una decisión menor, y la tomamos convencidos de que la compañía tiene hoy la mayor oportunidad de su historia en innovación, producto y expansión regional. La experiencia global y el modelo permanente de Vesta le darán al equipo nuevas herramientas para aprovecharla sin perder la esencia de la compañía. Dejamos un equipo que conoce este negocio como nadie y que ya está preparado para la etapa que viene”, señaló Fernando.