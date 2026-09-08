La deuda del Gobierno con las productoras de gas trepó a US$350 millones

Los atrasos del Estado con las productoras de gas no se cortan. El Gobierno dejó vencer otra factura del Plan Gas.Ar sin pagarla y la deuda con el sector volvió a crecer, esta vez con boletas de invierno, que son las más caras del año.

Enarsa, la empresa estatal que administra los contratos del programa, adeuda hoy US$300 millones. El 3 de septiembre venció la factura por el gas entregado en junio y no se pagó, es decir, el 100% de ese mes. A eso se suma el 10% de la factura del gas entregado en mayo, que quedó sin cancelar.

Hay una segunda deuda, de otra naturaleza y con otro deudor. El Tesoro debe US$50 millones a las mismas empresas en concepto de compensaciones del Plan Gas.Ar. Son los pagos que hace el Estado para cubrir la diferencia entre el precio que se pactó con las productoras dentro del programa y el que efectivamente pagan los usuarios en sus boletas. Corresponden a meses sueltos de 2024, 2025 y 2026.

El 3 de septiembre venció la factura por el gas entregado en junio, la primera del pico invernal, y Enarsa no la pagó Sobrevolando Patagonia - Shutterstock

Entre las dos, la deuda total con las productoras asciende a US$350 millones. El cálculo no incluye los intereses por mora ni las compensaciones previstas en las cláusulas take or pay de los contratos, que establecen penalidades cuando la empresa compradora no absorbe los volúmenes comprometidos. El Gobierno no reconoce ninguno de los dos conceptos.

Una mora que cambió de escala

A fines de junio, cuando la mora acumulaba las facturas de enero, febrero y marzo, la deuda de Enarsa era de US$180 millones y estaba a días de superar los US$260 millones con el vencimiento de la de abril. Eran muchos meses seguidos, pero de consumo bajo. Lo que inquietaba entonces a la industria era llegar al invierno con ese arrastre y que, con las boletas del pico de consumo, el número se volviera astronómico. En el sector estimaban que, si la cadena de impagos continuaba, la cifra podía trepar hasta los US$500 millones.

Lo que se consolidó es un escenario intermedio. El atraso se acortó en cantidad de meses —hoy son una factura completa y el remanente de otra—, pero creció en monto, porque junio ya es un mes de consumo alto y las boletas de invierno multiplican el valor unitario de las del verano. Las facturas correspondientes a julio y agosto, los meses de mayor demanda, todavía no vencieron.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, frente a un reclamo del sector que ya suma US$350 millones entre Enarsa y el Tesoro MECON

El mecanismo es el mismo que el Gobierno aplica cada vez que la recaudación flaquea y necesita sostener el equilibrio fiscal. Demora pagos, raciona desembolsos y posterga compromisos con proveedores del Estado. Las productoras de gas vuelven a quedar atrapadas en esa lógica.

Las empresas alcanzadas son las que sostienen la producción del Plan Gas.Ar, entre ellas YPF, TotalEnergies, Tecpetrol, Pan American Energy (PAE), Vista, Shell, Chevron, Pluspetrol y Pampa Energía. En junio habían reclamado por vía institucional, a través de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara Argentina de Energía (CADE), con cartas dirigidas a la Secretaría de Energía en las que advertían que los atrasos impactan de manera severa y negativa en el flujo de fondos previsto para las inversiones.

El riesgo que señalan es que la falta de liquidez comprometa los planes de perforación y desarrollo. Hasta ahora, todas las productoras mantuvieron los niveles de inyección comprometidos, pero la caja propia es en la práctica la única fuente de financiamiento disponible.

La comparación que se repite en el sector es con Cammesa, la empresa estatal que administra los despachos eléctricos y que paga en tiempo y forma y reconoce intereses cuando se atrasa. Enarsa no funciona con ese esquema. Con las facturas del pico invernal todavía por vencer, el margen para que la deuda vuelva a cambiar de escala sigue abierto.