La deuda pública bruta o total del Estado volvió a subir en octubre al alcanzar un equivalente a US$489.634 millones, de los cuales US$487.143 millones se encuentran en situación de pago normal.

El dato, que supone un aumento de US$3007 millones respecto de septiembre, lo dio a conocer hoy el Ministerio de Economía al publicar el boletín mensual sobre el estado de la deuda pública bruta.

La deuda en nuevo máximo nominal Hernan Zenteno - La Nacion

El nuevo incremento se registró porque este pasivo, siguiendo estándares internacionales, se mide en dólares estadounidenses y la deuda en pesos tiene muy mayoritariamente tasas o mecanismos de actualización que ajustan a un ritmo mensual sostenidamente superior al tipo de cambio.

“Por recomendaciones de manuales estadísticos y a partir de definiciones internacionales, se utiliza la cotización del dólar como unidad de cuenta para dar comparabilidad y estandarizar las estadísticas. De esta forma, todas las cifras se expresan en su equivalente en dólares aplicando el tipo de cambio del último día hábil del período para convertir a dicha moneda las restantes deudas emitidas y pagaderas en pesos, derechos especiales de giro (DEG), euro, yen, etc.”, explicó al respecto la presentación oficial.

Es decir, buena parte de su crecimiento —que la lleva nominalmente a niveles récord— tiene razones estadísticas vinculadas con el atraso cambiario que favorece el propio Gobierno.

El informe oficial de octubre da cuenta de ello al detallar que “la variación respecto de septiembre” de la deuda total “se explica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en US$332,5 millones y un incremento de la deuda en moneda local por un monto equivalente a US$3339,2 millones”.

pesos dólares sueldo ejecutivo LUIS ROBAYO - AFP

Con esta nueva alza, la deuda bruta de la Administración Central aumentó ya en US$64.340,5 millones durante el gobierno de Javier Milei. Empero, si se toma en cuenta que el Tesoro reabsorbió en los últimos años pasivos que anteriores gobiernos le habían transferido al Banco Central y le suman los ahorros que el Tesoro mantiene en el ente monetario, todavía mantiene una disminución neta del orden de los US$4000 millones en ese período.

El informe detalló que en octubre el Gobierno hizo operaciones de deuda pública por un equivalente a US$37.494 millones, monto que incluye financiamiento, canjes y emisiones por US$19.166 millones, y amortizaciones, canjes y cancelaciones por US$18.328 millones, con un saldo neto antes de ajustes de valuación expansivo en US$838 millones.

Y agregó que, discriminada por tipo de legislación, en octubre la deuda en moneda local representó el 66,7% del total, mientras que el 33,3% restante correspondió a moneda extranjera.