La directora del FMI destacó a la Argentina entre los países que hicieron el ajuste fiscal y pusieron sus cuentas en orden

MADRID. – (Enviado especial) - La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, mencionó a la Argentina entre los ejemplos de los países emergentes que luego de atravesar una crisis aprendieron a tener las cuentas fiscales en orden, e instó a las grandes economías de Europa que enfrentan grandes déficits fiscales a seguir ese mismo ejemplo.

Al brindar una exposición en la Conferencia Internacional de Banca del Grupo Santander, que la entidad organiza en su ciudad financiera en las afueras de Madrid, Georgieva habló sobre la situación que viven los países europeos y los desafíos para la economía mundial que plantea la inteligencia artificial, y en ese contexto hizo alusión al caso de la Argentina.

Según la número uno del FMI, que participó de una charla junto a Ana Botín, presidenta ejecutiva de Santander, muchas economías emergentes europeas como Grecia, Portugal e Irlanda lograron ordenar sus cuentas fiscales luego de atravesar crisis muy severas, lo cual las coloca hoy en ventaja frente a los problemas que experimentan los países más importantes del continente porque ya encararon las reformas necesarias.

En ese grupo de países que encararon el problema fiscal mencionó también más tarde a la Argentina y a Chile, cuyo presidente, José Antonio Kast, brindó previamente una presentación en la que expuso las ventajas que ofrece hoy la economía chilena para atraer inversiones.

Al finalizar su disertación y en una breve declaración a medios argentinos en los pasillos mientras abandonaba el evento, Goergieva señaló que “La Argentina lo está haciendo muy bien al sentar las bases para el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y financiera, y el país será recompensado por ello”.

Ana Botín, presidenta ejecutiva de Santander, y Kristalina Georgieva

Frente al desafío que plantean los altos déficits fiscales y el crecimiento de la deuda pública que agobian a las grandes economías, Goergieva se preguntó, aludiendo al ejemplo de los países emergentes, si es necesario tener que “aprender de la manera más dura” para hacer el ajuste, una vez que se desató la crisis. En ese sentido, se mostró preocupada por los crecientes niveles de deuda en función del PBI y por los altos costos de los intereses, en un momento en que la inflación se aceleró en el mundo producto del impacto de la guerra en Medio Oriente y la suba del precio del petróleo.

Para Georgieva, el problema que enfrentan muchos países europeos, lo mismo que Estados Unidos, es que los gobiernos se endeudan para enfrentar shocks –como fue el Covid en 2020, o la guerra en Ucrania desde 20222-, pero luego no ajustan sus cuentas durante los períodos de normalización para contar con amortiguadores fiscales. Esto llevó a las deudas públicas de las principales economías a una peligrosa escalera ascendente, “que no es una escalera al cielo”, advirtió.

El lado positivo de la crisis fiscal europea, dijo la directora del Fondo, es que “la herida se la hizo a sí misma”, y el continente cuenta con el ahorro y la capacidad de resolver el problema, hablando ya como europea (es búlgara de nacimiento). Llamó a los gobiernos del continente a dejar de actuar mirando el momento actual y las próximas elecciones y “pensar en lo que hay que hacer”. Y sentenció: “Nos arriesgamos a que la transformación nos pase por delante. Necesitamos una mentalidad de ganadores en Europa”.

Casi al final de su charla, retomando la cuestión de los déficits fiscales, dijo que “el populismo trae pobreza” y “hay que cortarle la cabeza”.

Sobre la IA, se mostró preocupada en que se convierta en el único motor de crecimiento para la economía mundial, dados los enormes volúmenes de capital que está captando. Y alertó que, si “esa pata tambalea”, puede traer consecuencias ya que las nuevas tecnologías siempre sobreestiman en el corto plazo sus beneficios, pero subestiman los efectos en el largo plazo.

La IA, además, representa un “tsunami en cámara lenta” para el empleo, dijo, con una estimación de que el 40% de los puestos de trabajo a escala global se verán afectados en los próximos tres a cinco años. Algunos empleos saldrán beneficiados, otros serán redefinidos y otros tantos desaparecerán, explicó.