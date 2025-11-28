La dolarización preelectoral rozó los US$30.000 millones

En medio de la incertidumbre que impregnó a toda la economía en la previa de las últimas elecciones, los argentinos concretaron el mes pasado “compras netas de billetes y divisas sin fines específicos por US$5434 millones”. Es una cifra 19% inferior a los US$6577 millones que habían demandado en septiembre tras el triunfo opositor en la provincia de Buenos Aires.

El dato surge del balance cambiario recientemente publicado por el Banco Central (BCRA), un informe que detalla que el país volvió a registrar un fuerte déficit en la cuenta corriente cambiaria, es decir, gastó más moneda extranjera de la que ingresó o atrajo.

Ese déficit rozó los US$2600 millones en octubre y estuvo explicado básicamente por el rojo de US$677 millones que dejó el saldo neto del intercambio de bienes, al registrarse egresos netos por importaciones por US$6067 millones contra ingresos netos por exportaciones por US$5389 millones.

“Esto se dio en el marco del decreto 682/2025, que fijaba en 0% la alícuota de los derechos de exportación de granos y carnes y propició anticipos de ingresos por cobros de exportaciones para el mes de septiembre en detrimento del mes de octubre”, recordó el BCRA.

Lo curioso es que esta dinámica sucedió aun cuando el renglón financiero de ese saldo (que venía de ser negativo en US$5587 millones el mes previo) esta vez fue positivo por US$1184 millones, gracias al auxilio financiero que brindó el Tesoro de Estados Unidos para evitar que el tipo de cambio supere el techo de la banda de flotación, en un contexto de reservas internacionales en niveles preocupantemente bajos.

De hecho, se consigna que “las inversiones de portafolio de no residentes” registraron ingresos netos por US$1924 millones, transferencias que habrían tenido ese origen.

El balance detalló que el saldo total comprado se explica “principalmente por las compras netas de billetes sin fines específicos por US$4056 millones y por los egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por US$1377 millones”.

Y detalla que el mes pasado 1,6 millones de personas realizaron compras brutas de billetes por US$4669 millones, en tanto que 784.000 efectuaron ventas brutas por US$473 millones, para desprenderse de cerca del 10% de lo adquirido, posiblemente para capturar diferencias de cotización o cubrir gastos en pesos tras haber dedicado a la adquisición de dólares más de lo que necesitaban para enfrentar sus consumos del mes.

Las estadísticas confirman que los niveles de dolarización de personas y empresas en los meses previos a las elecciones legislativas del 26 de octubre alcanzaron niveles inéditos en casi dos décadas.

Para el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, el fenómeno no tiene “precedentes” e involucró más del 40% de los pesos en circulación. “Se volcaron a la compra de dólares o instrumentos de cobertura cambiaria un equivalente a US$25.000 millones, la mayor cifra en la previa de una elección desde 2007”, había detallado recientemente en una presentación.

Las cifras que divulgó esa entidad hoy sugieren incluso que la demanda fue mayor, si se tiene en cuenta que desde abril, mes en que se levantó el cepo para la compra de individuos, en adelante los argentinos, en su conjunto -personas y empresas-, compraron US$29.928 millones.

En 2023, año de elecciones presidenciales, el BCRA había calculado una dolarización de US$15.000 millones (casi 30% de los pesos circulantes), mientras que en 2015 se había ubicado cerca de US$22.000 millones y en 2011 había sido por unos US$18.000 millones. La cifra más baja fue la de 2013, con menos de US$5000 millones, aunque bajo un fuerte cepo cambiario.