Los número uno se animaron a confesar sus debilidades y también sus puntos fuertes

En el quinto capítulo de la decimotercera edición de Management 2030—ciclo organizado por LA NACION y Accenture- especialistas conversaron sobre inteligencia artificial, creatividad y regulaciones. En un momento en que la innovación ya no avanza en línea recta, sino que desafía permanentemente los límites establecidos, surge la pregunta de qué rol debe ocupar el marco regulatorio y cómo puede potenciar el desarrollo de nuevas tecnologías.

Eventos LN; Economía; Management 2030; Capítulo 5; La innovación y sus nuevos marcos. Cómo juegan las regulaciones ante tanta disrupción. Fabián Malavolta

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Hacia el final de la sesión, tuvo lugar un momento especial: cada participante fue recreado por IA como un superhéroe, con estética, poderes y trajes propios, con versiones que aparecieron en la pantalla. Aunque, antes de llegar a esa imagen de superhéroe, tuvieron que contestar una pregunta clave: ¿en qué contextos se sienten como superhéroes y en cuáles se muestran vulnerables?

Sofía Vago, CEO de Accenture Argentina, explicó que, si bien vive rodeada de tecnología, trata de aportar una mirada humana. “Miro a la gente que está al lado mío con esa visión: la tecnología es una anécdota”. Explicó que se siente “superhumana”, cuando conecta con situaciones que son límite, “cuando tal vez sucede algo que impacta a una determinada comunidad y me siento superhumana al estar ahí acompañando; momentos en los que no es importante el negocio, sino cuidar a nuestra gente”.

Vago, minutos antes de convertirse en heroína Fabián Malavolta

Al mismo tiempo, contó que su momento “kriptonita”, las ocasiones en las que se siente vulnerable, están dadas por los hijos. “Ahí cualquier estructura se rompe. A nivel laboral, la vulnerabilidad está dada por las cosas que le pasan a cada uno de nuestros colaboradores”.

“Cuando alcanzás un hito en el ámbito laboral, la parte del festejo en equipo es el momento superhéroe”, detalló Sebastián Wilner, presidente de Fintech Cocos. Contó que, recientemente, lanzaron un nuevo programa, que les llevó meses de desarrollo y recordó la sensación de ese día: “Estar en la oficina con todos festejando, viendo que no se rompió nada, que el feedback de los usuarios fue bueno”. A nivel personal, destacó que el ser papá moviliza por completo, “te sentís todo el día humano”.

Sebastián Wilmer, presidente de Fintech de Cocos Fabián Malavolta

En su caso, su momento kriptonita se vincula con los cambios en el mundo laboral: “Hace un año, con la adopción de la IA, me empecé a sentir viejo; veía que los equipos manejaban herramientas que yo no. Pero fue un motor que me llevó a embarrarme”.

Rafael Soto, CEO de MODO Fabián Malavolta

Rafael Soto, CEO de MODO, explicó que, para él, el superpoder son los vínculos: “Es poder relacionarme con personas, para poder ayudar a otros, tanto en la empresa, como en las relaciones sociales o en mi familia. Retengo las habilidades o conocimientos de las personas, para poder cruzarlas y que las personas puedan ayudarse y encontrarse entre sí”.

Momento superhéroe: ¿Cuál es tu superpoder?

Su momento kriptonita aparece a la hora de rechazar ciertas propuestas: “Me cuesta decir que no a los proyectos, quiero hacer todo, pero tengo que aprender a hacer algo muy bien, más que querer hacer un montón de cosas”. Esa misma vulnerabilidad, la traslada al ámbito familiar y reconoce que quiere crecer a la hora de organizar su tiempo, “para poder darle a cada espacio el lugar que le corresponde, especialmente a mi familia”.

La imagen de fondo anticipa el momento kriptonita Fabián Malavolta

“En el liderazgo, cuando puedo generar impacto en la gente de la empresa, pero también cuando aprendo, cuando me hacen evolucionar”, contó Juan Lisenberg, CEO y cofundador de Geopagos, al hablar de su superpoder. Al trasladarlo a lo familiar, contó que se percibe así cuando ve que sus hijos aprenden algo, “no hacen algo por lo que decís, sino que lo procesan, avanzan y maduran”.

Julián Lisenberg, CEO y Cofundador de Geopagos Fabián Malavolta

Por su parte, su momento débil aparece cuando, en el trabajo, se acercan a comentarle lo que piensan de él. Aunque aclaró que invita a que “me digan cualquier cosa”. En lo personal, su momento kriptonita se da con los hijos, “pensar si estoy siendo un buen padre o si podría ser mejor”.

Galdeano preparado para ver su versión animada Fabián Malavolta

El presidente de Ford Argentina y Sudamérica, Martín Galdeano, también tuvo su momento de verse en modo superhéroe y de detallar cuándo se siente así: “Las oportunidades que tengo en Ford de tener contacto con proyectos que tienen impacto en las comunidades donde estamos. Tenemos un programa en el que construimos y donamos 41.000 escuelas rurales y me tocó ir a inaugurar una de ellas; pasé de estar en el día a día con temas de impuestos, problemas, a llegar a un lugar donde las cosas se ponen en perspectiva. Ahí te das cuenta que lo importante pasa por otro lado”. Por su parte, al hablar de su momento kriptonita, explicó que considera que “la vulnerabilidad nos hace ser quiénes somos y es la realidad”.

Del Rio no zafó y aceptó verse en superhéroe Fabián Malavolta

Por último, Del Rio desafiado por su propio clon... aceptó verse en su versión superhéroe y disfrutó de volar el castillo de Disney, uno de sus lugares favoritos.