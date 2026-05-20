iPhone: cuántos salarios se necesitaban en 2015 y cuántos se requieren ahora

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió ayer con representantes de Apple y destacó que, durante el kirchnerismo, los precios de los iPhone llegaron a ubicarse hasta 3,5 veces por encima de los valores en los Estados Unidos, mientras que actualmente la diferencia rondaría el 30%.

Según explicó el funcionario, la baja de los precios respondió a la eliminación de regulaciones comerciales y a la reducción de impuestos. En los últimos años se eliminó el impuesto PAIS, se redujeron a cero los derechos de importación y se bajaron los impuestos internos, aunque todavía siguen vigentes el IVA y los ingresos brutos.

Sin embargo, para determinar si los iPhone son hoy más accesibles también resulta necesario analizar la evolución de los salarios durante los distintos gobiernos.

De acuerdo con datos de la empresa de logística y comercio exterior Jidoka, entre septiembre y diciembre de 2015 un empleado de comercio de la categoría “Administrativo A” percibía un salario promedio de US$1136 al tipo de cambio oficial, mientras que el último modelo de iPhone disponible en ese momento —el iPhone 6— costaba US$2400.

Actualmente, ese mismo trabajador cobra en promedio US$1090 y el último modelo de la marca —el iPhone 17— tiene un precio cercano a los US$1950.

La comparación muestra que en 2015 se necesitaban 2,11 salarios para adquirir el último iPhone, mientras que en 2026 se requieren 1,79 sueldos. En términos relativos, esto implica que el dispositivo resulta hoy un 18,7% más accesible.

Desde la firma señalaron además que, más allá del factor precio, actualmente existe una mayor variedad de opciones de compra y financiación que hace una década. En ese contexto, un importador del sector, que pidió reserva de identidad, sostuvo que el reciente aumento de las ventas de iPhone en el país estuvo impulsado por la fuerte financiación ofrecida durante el último Hot Sale y por la decisión de Apple de otorgarle la distribución directa a Mercado Libre para expandir su presencia en la Argentina.

Según explicaron fuentes de Mercado Libre, el acuerdo se desarrolla bajo el modelo “first party”, mediante el cual la plataforma de e-commerce compra stock directamente a Apple, lo almacena en sus centros logísticos y comercializa los productos al consumidor final, con el objetivo de garantizar una experiencia de compra y distribución más eficiente.

“En Mercado Libre Argentina consolidamos nuestra posición como destino de referencia para la compra de productos Apple en el país. A través de una gestión logística eficiente, acuerdos de compra estratégicos que nos permitieron aprovechar la baja de aranceles para la categoría celulares y alianzas bancarias que habilitan financiación de hasta 18 cuotas con múltiples medios de pago, tuvimos un crecimiento del 91% en las unidades vendidas de smartphones Apple si se compara el primer cuatrimestre de 2025 con el mismo período de 2026”, destacaron desde la empresa.