La economía volvió a mostrar números negativos en septiembre y, pese a una recuperación respecto del mes anterior, afirman que entró en recesión técnica. El nivel de actividad cayó 1,2% en la comparación interanual, mientras que en la medición desestacionalizada registró un avance de 1,1%, insuficiente para revertir la contracción acumulada en el tercer trimestre.

Así lo reflejan los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y procesados por economistas. Con el resultado de septiembre, se acumularon tres meses consecutivos de caídas interanuales y el crecimiento de los primeros nueve meses del año se redujo a 1%, frente al 2,2% que se registraba al cierre del primer semestre.

De acuerdo con la serie desestacionalizada del EMAE, en base a cálculos de economistas, la actividad habría retrocedido 1,8% en el tercer trimestre respecto del segundo, período en el que había experimentado una contracción cercana al 1%. De confirmarse esos resultados cuando se conozcan los datos del producto bruto interno (PBI), el 16 de diciembre próximo, la Argentina habrá ingresado en una recesión técnica, definida como dos trimestres consecutivos de caída.

El informe también introdujo correcciones en los registros de los meses anteriores. La mejora mensual de agosto, que originalmente había sido de 0,1%, pasó a ser de 0,4%, mientras que la caída interanual se moderó de 1,7% a 1,6%. En tanto, el derrumbe de julio en la medición desestacionalizada fue revisado de 2,8% a 2,5%.

Ni siquiera con esas correcciones y el repunte de septiembre la economía logró recuperar lo perdido en julio, según las estimaciones privadas. De hecho, el nivel de actividad se ubicó 2,4% por debajo del de diciembre de 2025 y 2,8% por debajo del de marzo de este año.

Otro dato que da cuenta de las dificultades para retomar el crecimiento es el comportamiento del componente tendencia-ciclo, que atenúa las oscilaciones de corto plazo. Según la nueva serie del Indec, ese indicador lleva ocho meses consecutivos sin registrar variaciones porcentuales significativas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al dato de actividad en su cuenta de la red social X. Además, en su publicación, destacó: “El indicador tendencia-ciclo se mantuvo sin variaciones en relación a agosto. Este indicador se ubicó 6,1% por encima del nivel de diciembre de 2023″.

Además, Caputo señaló: “En relación a la publicación del mes pasado, las variaciones mensuales desestacionalizadas de julio y agosto fueron revisadas de -2,8% y +0,1% a -2,5% y +0,4%, respectivamente. Considerando las revisiones, el nivel de agosto quedó 0,5% por encima del publicado en el informe previo”.

Al igual que en agosto, diez de los 15 sectores que integran el EMAE registraron retrocesos en la comparación interanual. La novedad de septiembre fue el fuerte deterioro de la intermediación financiera, que cayó 11,5% y se convirtió en la actividad de mayor incidencia negativa en el resultado general.

Noticia en desarrollo