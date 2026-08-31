La exportación de litio creció un 186% en el primer semestre

El informe del Indec sobre los Complejos Exportadores, que refleja los datos del primer semestre de este año, muestra que la Argentina se consolida como uno de los actores centrales del mercado mundial del litio. El país integra, junto con Bolivia y Chile, el ”Triángulo del Litio", que concentra una de las mayores reservas mundiales de este mineral estratégico para baterías de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

El litio fue el sector argentino de mayor expansión. Exportó por US$1126 millones (apenas por debajo del sector pesquero) y tuvo un salto de 186,3% frente al mismo período de 2025. China absorbió 83,9% de las ventas del complejo. Los últimos datos de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera registran que en junio el crecimiento interanual en los montos exportados fue de 334,9%.

Jujuy se mantiene como el principal productor de litio del país, con Salar Olaroz y Cauchari-Olaroz, que en conjunto aportaron el 57% de la producción en 2025. Le sigue Catamarca (28%), impulsada por Mina Fénix y Tres Quebradas, mientras que Salta se ubica en tercer lugar con Mina Fénix (planta Güemes), Centenario Ratones y Sal de Oro.

El litio está ubicado en Jujuy, Salta y Catamarca

Nadav Rajzman, economista de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), confirma que el aumento de la exportación de litio se debe a dos factores: la suba de precios y de volúmenes producidos y vendidos al exterior. “El año pasado el precio estaba muy abajo, en torno a los US$8000 la tonelada, mientras que este año está más cerca de US$20.000 la tonelada”, explica, aunque advierte que no se trata de un mercado como el de los commodities, por lo cual la suba no es lineal ni igual para todas las empresas.

En 2025 se produjeron 116.000 toneladas y este año se llegará a las 175.000 toneladas. “Hay que ver qué pasa con el precio, aunque la producción de litio de cara a la próxima década se va a duplicar”, afirma el economista de la CAEM.

El aumento de la producción, según registra CAEM

El año pasado hubo cuatro empresas en producción, mientras que este año hay siete, por lo que se espera más volumen. También se agregarán nueve proyectos de RIGI para litio, que suman inversiones por US$11.000 millones. De ellos hay seis que ya están aprobados, todos ubicados en Salta, Jujuy y Catamarca y uno solo que ya empezó los trabajos en el marco del instrumento de promoción. “El grueso de las inversiones llegarán con más fuerza a fines del año próximo y 2028 será un año muy fuerte para el sector”, asegura Rajzman.

Las mineras de litio contratan de manera directa a 5382 empleados, según estadísticas oficiales, pero a ellos hay que sumarles los contratistas y proveedores. El litio se exporta en su gran mayoría y, aunque el 95% del mineral se usa para hacer baterías, también se utiliza para lubricantes, grasas y productos de la industria farmacéutica.

Hoy el litio es el décimo complejo exportador de la Argentina, y se espera que, en poco tiempo, avance más posiciones una vez que las inversiones estén en marcha.

Otros complejos

En general, las exportaciones argentinas de bienes tuvieron un fuerte crecimiento en el primer semestre, impulsadas cada vez más por energía, minería y algunos complejos agroindustriales. Crecieron un 24,6% interanual, alcanzando US$49.511 millones, el mayor valor de los últimos años.

No solo se vendieron un 14,2% más bienes al exterior, sino que el precio también ayudó, con un aumento del 9%.

El reinado de la soja sigue vigente, y se mantiene en el puesto número uno a la hora de evaluar las exportaciones argentinas. Se hicieron envíos por US$9082 millones, totalizando el 18,3% de todas las exportaciones. Sin embargo, pierde participación relativa respecto de años anteriores (18,3% contra 21,6% un año atrás).

El segundo motor para el ingreso de dólares es el petróleo. El complejo petrolero-petroquímico exportó US$8116 millones, con un crecimiento del 43,7% interanual, y alcanzó un récord histórico para la serie 2002-2026. Energía (petróleo y gas) pasa a representar 16,4% de las exportaciones. El sector petrolero exporta casi lo mismo que el complejo sojero, por lo que se nota cada vez más el cambio que existe en la matriz productiva de la Argentina.

Siguen, en orden, los complejos del maíz, de la industria automotriz, oro y plata, carne y trigo. Después de ellos, un complejo que también tuvo un crecimiento exponencial fue el del girasol, con un aumento en las ventas del 128,7% en el primer semestre en su comparación interanual.

Los principales complejos exportadores de la argentina

Diez complejos (soja, petróleo, maíz, automotriz, oro y plata, carne bovina, trigo, girasol, pesca y litio) explicaron 78,4% de las exportaciones totales.

Los complejos con mayor crecimiento fueron: litio (186,3%); girasol (128,7%); aluminio (92,1%); miel (76,2%); textil (65%); oro y plata (56,8%); limón 47,3%; petrolero petroquímico (43,7%).Por otro lado, el informe destaca valores récord para los complejos petróleo-petroquímico, litio, oro y plata, carne bovina, girasol, pesca, aluminio, lácteos, forestal, papa, miel.