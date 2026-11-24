PALMA DE MALLORCA.- Veinticuatro grados, sol pleno y una brisa suave de la Tramontana que sopla desde las montañas hacia el Mediterráneo parecen desmentir al calendario, que en un mes anuncia la llegada del invierno en esta parte de España. A pocos minutos del moderno aeropuerto de Palma de Mallorca, la más grande y poblada de las islas baleares, están las oficinas centrales de Air Europa, que este 2026 celebra sus cuarenta años y una historia fuertemente ligada a la Argentina.

Con un vuelo diario que conecta Buenos Aires y Madrid, y cuatro frecuencias semanales que unen Córdoba con la capital española, Argentina se posiciona entre los principales destinos de la aerolínea del grupo turístico Globalia y miembro de SkyTeam.

Boeing 787 Dreamliner de Air Europa

Air Europa voló por primera vez en 2007 desde Madrid hacia Buenos Aires. Desde entonces, vio crecer la oferta entre las capitales argentina y española: en sus siete vuelos semanales mantiene una oferta de 247.000 plazas con una ocupación media por encima del 90 por ciento.

En las oficinas mallorquinas, Bernardo Botella, director de Ventas de la empresa, recibió a un grupo de periodistas argentinos, entre los que se encontraba LA NACION, para contar las novedades de la compañía.

“Buenos Aires es una plaza súper importante y gracias a que al argentino le gusta mucho viajar, y pese a que en los últimos años la situación económica en la Argentina ha tenido muchas subas y bajas, la ruta siempre se ha mantenido muy bien”, indica Botella.

Hace una década, las autoridades de la compañía española lanzaron una segunda ruta en el país: Córdoba-Madrid, que este año alcanzó una oferta de 134.000 plazas en sus cuatro frecuencias semanales.

Desde su hub en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Air Europa opera más de 60 destinos que conectan Europa, América y África. Cuenta con una flota de más de 60 Boeing 787 Dreamliner y 737, que transportan este año a 13,3 millones de pasajeros.

Como novedad por sus cuatro décadas, Air Europa está renovando su flota de largo radio con un pedido de hasta 40 Airbus A350-900, que serán incorporados a partir de 2028.

Botella analiza el presente y traza las apuestas de la compañía para la región.

-¿Hay lugar para mayores inversiones en las rutas hacia la Argentina?

-Tenemos un vuelo diario a Buenos Aires con el Boeing 787, con una oferta por encima de los 240.00 asientos. El año pasado en Córdoba crecimos de la tercera a la cuarta frecuencia semanal. Meter más oferta ahora mismo no es algo que nos estemos planteando.

-Pero sí incorporaron nuevos destinos en la región en este último tiempo.

-Este año, por ejemplo, hemos crecido en Medellín y en Panamá, donde hemos llegado a completar un vuelo diario. Nuestra estrategia es primero ir creciendo hasta alcanzar un vuelo diario. En tanto, Asunción nos ha sorprendido mucho. Es una ruta que está funcionando bien y hay que tener en cuenta que somos la única compañía que vuela directo a Europa desde Paraguay. En diciembre vamos a abrir dos nuevas rutas en América: Barranquilla y El Salvador. Igualmente somos una compañía que se caracteriza por ser súper ágil y por tomar decisiones muy rápidas. Si en algún momento tenemos flota disponible y existe la oportunidad, no descartamos abrir nuevas rutas o frecuencias.

Air Europa Miquel Llonch

-¿Qué número ocupa Argentina en la operatoria global de Air Europa?

-Depende del año, pero en rutas siempre está en el top tres.

-¿Notan un cambio en el clima de negocios con el actual gobierno argentino?

-Más que un cambio en el clima de negocios, vemos un cambio en el tema cambiario. Hay una estabilización, que es importante para las compañías. Vemos que quizás todavía faltan algunos pasos. Por ejemplo, todavía no se han atrevido a quitar el impuesto País.

-¿Cómo ha ido cambiando el perfil del pasajero en estos años?

-Air Europa empezó como una compañía chárter. Al inicio nos dedicábamos a llevar y traer clientes ingleses que venían de vacaciones. Luego, a mediados de los 90, nos convertimos en una compañía regular. Y empezamos con nuestros vuelos transatlánticos. Poco a poco empezamos a transformar nuestro negocio. Abrimos nuevas rutas a Buenos Aires y San Pablo, por ejemplo, y el perfil se hizo mucho más heterogéneo. Ya no teníamos solo el cliente vacacional, sino que también incorporamos al de negocios y a la gente que visita amigos y familiares. En este sentido, España tiene muchísima inmigración latinoamericana. Otro de los pasos que dimos en la historia de la compañía tuvo que ver con la incorporación de la clase Business.

Clase Business de Air Europa

-¿Cómo se dio ese salto?

-Decidimos tener una clase que pueda competir con cualquier compañía europea de prestigio. A partir de 2012 empezaron a llegar los Boeing 787, los primeros que ya venían con asiento full flat, con un servicio muy bueno que empezó a competir en muchas rutas cara a cara con Iberia, Lufthansa o British Airways.

-En la época de la inteligencia artificial aplicada a procesos, ¿cómo se incorpora en Air Europa?

-En muchos ámbitos. Al final, nuestra estrategia con la IA no es desde arriba hacia abajo, sino que cada departamento lo va implementando en la medida que puede y que le va bien. Entonces, tenemos inteligencia artificial por toda la empresa y sobre todo tenemos muchos proyectos de mejoras.

-¿Por ejemplo?

-Utilizamos IA para el diseño de las rutas. En función de las condiciones meteorológicas, definimos cuál es el plan de vuelo, cómo optimizar el ascenso, que es donde más combustible se gasta. Y no solo ahí; ahora estamos trabajando con el call center, el autoservicio y nuestra web.

Primer uniforme de Air Europa, exhibido en las oficinas de Mallorca

-¿Qué importancia le da Air Europa a la sustentabilidad?

-Hemos nombrado a una persona como director de sustentabilidad que está en el comité de dirección de la compañía. Estamos trabajando con varios temas. Como reducir al mínimo la utilización de plásticos o la separación de residuos a bordo. También reducimos el tamaño de los carros de comida que nos ahorran peso y combustible, lo que se traduce en menos emisiones.

-¿Qué buscan los pasajeros que eligen Air Europa?

-Obviamente, lo primero es que sea puntual. Y el precio es también un factor importantísimo. Quienes eligen la clase Business, buscan viajar cómodos y tener una experiencia a bordo diferencial. En esta clase hemos mejorado. Ya no en la comida, que está diseñada por chefs con varias estrellas Michelin, si no en la bebida. Hemos mejorado también en meter un tripulante más en la parte de adelante para que los servicios sean más rápidos.

-¿Cómo define el presente y el futuro de la compañía?

-Competimos con todo el mundo, con compañías del Golfo Pérsico, europeas y americanas. Y cuando nos preguntan ‘¿qué queréis ser de mayores?’, pues ser la compañía preferida para volar entre Europa y América.