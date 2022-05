La historia detrás del intendente cumbiero que eliminó o redujo la mitad de las tasas municipales

PUEBLO GENERAL BELGRANO, Entre Ríos.- Hace poco más de 10 años, Mauricio “Palito” Davico se paseaba por boliches y salas de la Argentina, Estados Unidos y España, vestido con un traje holgado blanco, zapatos de charol y un distintivo chaleco de gamuza. Integraba “Ráfaga”, el grupo de cumbia con el que sigue filmando sus spots publicitarios, aunque ahora para otra profesión. Hoy se ocupa de gestionar el gobierno de Pueblo General Belgrano, una localidad lindera de Gualeguaychú, Entre Ríos, de apenas 7000 habitantes.

Fue electo por primera vez en 2015, cuando se presentó a los comicios con una lista propia llamada “Nueva Generación”. En 2019, a pesar de que acompañó la lista de Mauricio Macri -que obtuvo malos resultados en su provincia-, volvió a asumir el cargo con cerca del 77% de los votos. Pasó de outsider a político y de músico, a ser uno de los armadores de Rogelio Frigerio en Entre Ríos.

En los últimos siete años, Davico llevó adelante reformas que no necesariamente encuadran en una ideología política. Asocia la baja de tasas, reducción de personal municipal y política de obras que ejecutó en un criterio de “sentido común”.

Mauricio Davico, en sus épocas como integrante del grupo de cumbia Ráfaga

Los cuadros de su oficina ilustran su estilo. A su izquierda, cuelga enmarcado un póster de Carlos Saúl Menem con firma y dedicatoria. En un costado del portarretrato, una foto de él junto al expresidente. “Es porque no me creen. Ahí está la evidencia de que no es una truchada firmada por mí. Es auténtico”, asegura Davico. Al lado, otro cuadro con el diploma que lo oficializó intendente. En otra pared, un certificado de visitante honorífico de la ciudad de Miami, que recuerda sus tiempos en Ráfaga. Otras épocas.

- ¿Acompañarías a Javier Milei ante una eventual candidatura presidencial?

- No lo descarto. Incluso, en la campaña subí una foto con él a pesar de que fui candidato a diputado nacional en la lista de Juntos por el Cambio.

Durante sus dos gestiones, Davico hizo varias reformas fiscales. A diferencia de casos como los de Capitán Sarmiento, en donde Javier Iguacel se encontró con 130 tasas, Pueblo General Belgrano contaba con nueve. De estas, se eliminaron tres y se redujeron otras dos, aunque el problema yacía en los altos niveles de morosidad, asociados con la falta de servicios prestados por el municipio.

El primer cambio fue en 2018, cuando Davico firmó una baja del 55% de las tasas municipales de la boleta de luz. Eso generó un impacto de entre 8% y 10% en las facturas finales. La Ordenanza Impositiva Anual fijaba la Tasa de Alumbrado Público en 18% sobre el consumo de energía para residenciales y en un 15% para las categorías industrial, comercial, oficial e institucional.

Mauricio Davico inaugurando un sistema de videovigilancia con 11 cámaras de seguridad, gasto que fue financiado en un 73% con recursos municipales y 27% con recursos de la provincia

Pueblo General Belgrano se ubica entre varios puntos turísticos. Las termas, el carnaval, el Ñandubaysal, una de las playas más extensas sobre el Río Uruguay, son terreno fértil para el desarrollo comercial del municipio. Sin embargo, la falta de red de gas y cloacas dificultó el crecimiento del sector. Para fomentarlo, la intendencia implementó dos modificaciones. Por un lado, eximió durante todo 2021 a los complejos turísticos del pago de tasa comercial.

Por otro lado, Davico eliminó la tasa por derecho de edificación. “Insólito que tengas que pagar por construir en un terreno que es tu propiedad”, comentó a LA NACION. La intención fue fomentar la instalación de familias y nuevos comercios. De acuerdo con el intendente, la población creció cerca de 180% en los años de su gestión. Pasó de 2.500 a 7.000, aunque espera la cifra oficial a partir del censo. El año pasado se instalaron 14 nuevos complejos turísticos. Otra de las eliminaciones fue la de los impuestos municipales de inscripción para nuevas habilitaciones comerciales.

Obras de pavimentación en el Pueblo General Belgrano

El presupuesto anual del municipio es de entre $210 y $220 millones. Cuando Davico asumió, solo el 8% de ese monto (en términos reales) provenía de ingresos propios a partir de tasas. Este año, estiman que llegará al 38% a pesar de la baja en tasas. La causa, de acuerdo con el ex-Ráfaga, es que los vecinos comenzaron a ver que se hacía algo con el dinero que aportaban. En el municipio hay obras de cloacas, se pavimentaron 50 cuadras (antes no había ninguna) se hicieron 144 cordones cuneta y se alumbró con luces LED. Los funcionarios provinciales y colegas de otras localidades suelen chicanearlo. “Hay que plantarse porque de lo contrario me reducen las transferencias”, dice.

El impacto real ronda entre 4 y 5 puntos porcentuales del presupuesto de gastos generales. Las medidas de eficiencia fiscal fueron acompañadas por una reducción de los empleados públicos. Cuando comenzó su gestión, eran cerca de 120 y “no había dinero para pagar los sueldos”, explicó Davico. Se redujeron a casi la mitad (65), incluyendo funcionarios y concejales.

Entre otras de las medidas implementadas se exceptuó del pago de la tasa de contribución por mejoras y de la tasa municipal para la expedición de la Licencia Nacional de Conducir a Jubilados, Pensionados y Veteranos de Guerra. Se redujo en un 50% la tasa en la inscripción de Propiedades en el Registro Municipal, y en un 55% los impuestos municipales para la obtención de la Licencia de Conducir para particulares y 80% para profesionales.