Calendario impositivo: ARCA extendió hasta fines de julio los vencimientos de Ganancias y Bienes Personales

El calendario impositivo se correrá un mes y ahora los contribuyentes tendrán más tiempo para cumplir con sus obligaciones. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este viernes la extensión de los plazos para la presentación y el pago de las declaraciones juradas correspondientes a los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales y el Impuesto Cedular del período fiscal 2025 hasta finales de julio.

Esta normativa se adelantó ayer durante el encuentro que mantuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, con los principales referentes tributarios del país. Durante ese encuentro, se propuso prorrogar los vencimientos que había a mediados de junio para que más argentinos se adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias, la iniciativa del Gobierno para que los contribuyentes saquen los “dólares del colchón” y los ingresen a la economía. Además, se extendió todo el resto de los compromisos tributarios.

“La decisión responde a los pedidos realizados por entidades profesionales de ciencias económicas que solicitaron más tiempo para confeccionar correctamente las declaraciones juradas", explicaron oficialmente desde ARCA.

Con esta actualización, se estableció que las personas humanas y las sucesiones indivisas tendrán tiempo hasta el 27 de julio de 2026 para cumplir con la presentación de las declaraciones juradas y efectuar el pago del saldo resultante. Este plazo extendido corre tanto para los responsables inscriptos bajo el régimen general como para aquellos contribuyentes que opten por adherirse al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

Con esta actualización, se estableció que las personas humanas y las sucesiones indivisas tendrán tiempo hasta el 27 de julio de 2026 para cumplir con la presentación de las declaraciones juradas y efectuar el pago del saldo resultante. Daniel Basualdo

En sintonía con este esquema, los sujetos alcanzados por el Impuesto Cedular —que grava los rendimientos de determinadas inversiones financieras— también podrán gozar de la misma fecha límite del 27 de julio para presentar su documentación y saldar el pago correspondiente al año 2025. En cambio, las declaraciones juradas informativas -previstas en las Resoluciones Generales 2.442 y 4.003- tienen una fecha límite hasta el 31 de julio de 2026.

“Con esta medida, ARCA ratifica su compromiso de trabajar en conjunto con las entidades profesionales de todo el país, optimizando los canales de diálogo y brindando las herramientas necesarias para simplificar los procesos de cumplimiento fiscal de los ciudadanos”, aseguró el comunicado oficial.

Régimen Simplificado de Ganancias

Con esta extensión de los plazos, el Gobierno busca también que más argentinos se adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias. Esta iniciativa fue denominada como un “blanqueo popular permanente”, ya que fue diseñado para que los contribuyentes formalicen su patrimonio y declaren sus ahorros sin que se los investigue por sus variaciones patrimoniales pasadas.

En caso de adherirse, la agencia de recaudación determinará el monto que deberá tributar el contribuyente sobre la base de la facturación y los gastos deducibles. Pero no solicitará información sobre consumos personales ni sobre cambios en el patrimonio, por lo que se relajan los controles de evasión. El monto a pagar se informará a través de la página web de ARCA y el usuario podrá aceptarlo y pagarlo o, por el contrario, rectificarlo e ingresar el importe que crea correcto.

En caso de adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias, la agencia de recaudación determinará el monto que deberá tributar el contribuyente sobre la base de la facturación y los gastos deducibles. Pero no solicitará información sobre consumos personales ni sobre cambios en el patrimonio. Daniel Basualdo

Una vez efectuado el pago, se genera un “efecto liberatorio”. Esto significa que el contribuyente quedará protegido frente a futuras investigaciones sobre el origen de esos fondos. Con esta medida, el Gobierno busca que los argentinos se adhieran y empiecen a usar el dinero que tenían en la informalidad, como una manera de reactivar la economía.

La única condición para poder adherirse es tener ingresos totales de hasta $1000 millones anuales, un patrimonio total de hasta $10.000 millones, no revestir la condición de Gran Contribuyente Nacional, ni ser una Persona Expuesta Políticamente (PEP). Sin embargo, en la reunión de Caputo con los tributaristas, quedó pendiente una revisión de dichos límites.

Hasta el momento, se registraron más de 80.000 inscriptos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada, según comunicó ARCA la semana pasada. Pero esta cifra empezó a crecer con fuerza en los últimos meses: mientras que en febrero había 5800 adhesiones, en abril se registraron más de 36.000 inscriptos.