La industria moderó su ritmo de caída en enero

En un contexto de preocupación empresarial por la competencia que implica la apertura de las importaciones que impulsa el Gobierno, la industria mostró en enero algunos signos de una moderación en su ritmo de caída. Según datos publicados por consultoras privadas, creció entre 1,2% y 2,1% en el primer mes de este año, respecto de diciembre de 2025.

La industria, al igual que la actividad económica en general, había tenido un buen comienzo de año en 2025, con un primer trimestre prometedor, pero luego comenzó a hilvanar meses de caídas hasta cerrar el año con una caída interanual de 3,9%, según el Indec.

Sin soslayar ese antecedente, algunas consultoras privadas adelantaron cifras de la actividad industrial en enero. Una de ellas fue la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana (FIEL), que publicó un informe en el que consigna un crecimiento mensual desestacionalizado de 2,1% en el primer mes del año.

El análisis de FIEL también explica que, con relación a esa mejora mensual, “merece mencionarse que, entre septiembre y noviembre pasados, la serie ajustada se coloca en mínimos, señalando potenciales puntos de giro para la fase contractiva de la industria iniciada en febrero de 2025″.

En tanto, OJF y asociados registró un crecimiento de la producción industrial de 1,2% en enero, respecto de diciembre pasado, con lo que cortó así con tres meses consecutivos de números negativos.

De todos modos, esta consultora aclaró que las cifras de los primeros dos meses del año pueden incluir distorsiones por los períodos de vacaciones y las paradas de planta, que pueden darse un año en enero y otro en febrero, alterando la medición al mirar un mes de forma aislada.

Respecto de lo que pueda suceder en el sector en los próximos meses, el informe de OJF y asociados estimó que durante la primera parte del año se verán algunas tensiones en la industria, ligadas principalmente a los menores niveles de consumo interno. “Esperamos que el contexto macro más estable, con mayor confianza y una mejora en los ingresos de las familias, lleve a una eventual reactivación de la actividad industrial”, se afirmó en su informe.

FIEL, en tanto, destacó que las señales que permiten anticipar una reversión de la fase cíclica de la industria son consistentes con una moderación en el ritmo de caída, aunque la difusión sectorial del retroceso de la producción se muestra elevada afectando al 65% de las actividades industriales en el trimestre noviembre enero.

Además, se subrayó que, “en los meses por venir se requiere la emergencia y consolidación de actividades que lideren la recuperación, para dar por finalizada la fase recesiva de la industria que inició en febrero de 2025″.

Variación interanual

Más allá de las cifras positivas de la variación mensual desestacionalizada, en la medición interanual los números de la industria siguen en rojo. En OJF y asociados registraron una caída de 4,4% en enero, respecto de igual mes de 2025; mientras que en FIEL mencionaron una baja de 3,6, encadenando siete meses consecutivos de de contracción en la comparación con el año previo.

En este sentido, el trabajo de FIEL indicó que enero volvió a mostrar una profunda contracción la industria automotriz –actividad que enfrenta un escenario desafiante–, al tiempo que la producción de alimentos y bebidas continúa exhibiendo mejoras en la comparación interanual, del mismo modo que lo hace la refinación de petróleo. Adicionalmente, en enero se moderó la caída de la producción de químicos y plásticos, aunque desde el mes próximo se anticipa el impacto en el nivel de actividad del cierre de una de las principales fábricas de neumáticos –Fate–.

“Asimismo, la industria automotriz se verá afectada por la realización de nuevas paradas en terminales durante la segunda quincena de febrero”, se agregó en el documento de FIEL.

En la medición interanual, todos los grandes rubros industriales relevados por OJF y asociados exhiben caídas: Alimentos, Bebidas y Tabaco, cayó 2,9%; Maquinaria y Equipo, 23,9%; Metales básicos, 1%, y Minerales no metálicos, 7,8%.