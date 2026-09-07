La inflación de agosto podría ser la más baja del año

Las últimas estimaciones de las consultoras privadas para la inflación de agosto anticipan que el dato mensual podría ser el más bajo del año. Las proyecciones de los economistas se ubican entre 1,4% y 1,8%. Hasta ahora, la menor variación mensual de 2026 se registró en junio, cuando el índice de precios al consumidor (IPC) del Indec avanzó 1,9%. Para encontrar un registro inferior, hay que remontarse a junio de 2025 (1,6%) o a mayo de ese año, cuando alcanzó el 1,5%. El número oficial se conocerá el jueves.

La estimación más baja corresponde a Libertad y Progreso, que calculó una inflación de 1,4% para agosto, 0,7 puntos por debajo de su medición de julio. Con este resultado, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 21%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,2%.

Según Libertad y Progreso, la desaceleración de la inflación respondió principalmente a tres factores. En primer lugar, detectó una fuerte moderación en el ritmo de aumento de los precios de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas. Luego de haber subido 2,9% en julio, el rubro avanzó 1,4% en agosto. Sin embargo, la evolución no fue homogénea. Luego de cierta estabilidad en las primeras tres semanas del mes, hacia los últimos días se registraron subas pronunciadas en carnes y derivados, frutas y pescados, de 3,7%, 2,9% y 2,4%, respectivamente.

En segundo lugar, la consultora observó una menor incidencia del rubro Vivienda. A pesar del sostenido incremento de las tarifas de electricidad, gas y agua, su estimador detectó una caída en los precios de los alquileres, que moderó el impacto del rubro sobre el nivel general respecto de julio. Por último, el fin de la estacionalidad asociada a las vacaciones de invierno moderó fuertemente los aumentos en los rubros vinculados con la recreación y el turismo, lo que contribuyó a reducir la variación del índice general.

“Pasada la estacionalidad negativa de junio y los efectos del pass through de mayo y junio, nuestro nowcast pronostica que retomaremos con fuerza el sendero desinflacionario en agosto”, señalaron. De todos modos, advirtieron sobre el impacto que podrían tener las recientes subas del tipo de cambio. “Con las subas del tipo de cambio que estuvo avalando el Gobierno y el dólar mayorista asentándose por encima de los $1500, observamos con cautela el comportamiento de los rubros con mayor proporción de bienes transables, como Alimentos y Bebidas no Alcohólicas”, agregaron.

EcoGo cerró su estimación en 1,5% para el nivel general. Según la consultora, la desaceleración respecto de julio se explicó principalmente por dos factores. Por un lado, la caída de la categoría Esparcimiento tras el fin del receso invernal, período en el que habían aumentado los precios de los pasajes de avión, tren y colectivo, los hospedajes y las entradas a parques.

La consultora registró una desaceleración en alimentos. Tras varios meses de alzas cercanas al 0,5% semanal, el ritmo se redujo a 0,3%, con excepción de la última semana, cuando volvió a ubicarse en 0,5%. De esta manera, el rubro cerró agosto con una suba general de 1,1%, por debajo del 2%.

C&T Asesores Económicos estimó un avance mensual de 1,6% en agosto, por debajo de las variaciones registradas por el Indec en julio y junio, de 2,1% y 1,9%, respectivamente. Para encontrar registros similares en el pasado —dijeron—, hay que remontarse a junio de 2025, cuando la inflación había sido de 1,6%, o a mayo de ese año, cuando alcanzó el 1,5%. Otro antecedente es mayo de 2020, en plena pandemia, cuando el IPC había avanzado 1,5%.

“El menor ritmo de suba estuvo principalmente explicado por la baja de varios componentes estacionales, sobre todo los vinculados al turismo, que dejaron atrás el pico debido a las vacaciones de invierno. Indumentaria jugó en igual sentido, no así frutas y verduras, que volvieron a registrar subas significativas”, señalaron desde C&T.

Las restantes estimaciones privadas se ubicaron por encima. Analytica proyectó una suba mensual de 1,7% para el nivel general de precios y una variación de igual magnitud para Alimentos y Bebidas. LCG ubicó su estimación entre 1,7% y 1,8%, y Abeceb calculó un avance de 1,8%.

Econviews redujo su proyección de 1,9% a 1,8%, mientras que Equilibra hizo lo propio: pasó de estimar una inflación de 2% a una de 1,8%.

Para Equilibra, además, hubo una mejora en la inflación subyacente, que descendió a 2,1% en agosto desde el 2,3% registrado en julio. Se trata de una métrica que excluye los precios con mayor volatilidad en el corto plazo.

A su vez, los precios estacionales, que habían trepado 4,5% en julio, aumentaron menos de 1% en agosto, debido principalmente a los descensos en turismo e indumentaria tras el fin de la temporada invernal. Los precios regulados, en tanto, subieron alrededor de 2,2%.