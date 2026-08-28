¿Sorpresa con la inflación? Los alimentos desaceleran y las proyecciones privadas se acercan más al 1,5%

Las nuevas proyecciones de inflación para agosto anticipan un dato más favorable para el Gobierno que el que se preveía a mediados de mes. Los relevamientos de las consultoras privadas ahora ubican el dato entre 1,4% y 2%, aunque la mayoría de las estimaciones se concentra más cerca del 1,5% . La desaceleración de los precios de los alimentos y las bebidas aparece como uno de los principales factores detrás de esta dinámica.

“Pasados los efectos estacionales de las vacaciones de invierno en julio, nuestra estimación del IPC de agosto pronostica una baja pronunciada de la inflación. Según nuestra medición, la canasta del IPC habría aumentado 1,4% en el mes”, señaló Julián Neufeld, de la Fundación Libertad y Progreso.

Según el economista, la desaceleración de los precios responde principalmente al comportamiento del rubro ‘Alimentos y Bebidas no alcohólicas’, que habría aumentado apenas 1,1%. También destacó que, bajo el nuevo esquema implementado por el Gobierno para los aumentos de tarifas durante el segundo semestre, los precios de la electricidad avanzaron a un ritmo más moderado en agosto y contribuyeron a contener el índice general.

En EcoGo estiman una inflación del 1,5% para agosto, con un aumento del 1,1% en Alimentos y bebidas. “Con todas las categorías relevadas, la inflación general se proyecta en torno al 1,5% mensual”, señaló la consultora, aunque aclaró que se trata de un dato preliminar y sujeto a modificaciones.

Según el relevamiento de EcoGo, los alimentos y las bebidas mantuvieron su tendencia de desaceleración por segunda semana consecutiva durante la tercera semana de agosto y registraron una variación del 0,3%. Ese comportamiento llevó al índice general a ubicarse 0,1 puntos porcentuales por debajo de lo previsto para la segunda semana del mes.

La categoría con mayor impacto durante el mes fue Bienes y servicios varios, impulsada por un aumento del 5,5% en los cigarrillos, correspondiente a un ajuste acumulado bimestral habitual.

Otras proyecciones

En C&T Asesores Económicos calcularon una inflación general del 1,6% para agosto. Para Alimentos y bebidas, en cambio, estiman un aumento del 1,9%, principalmente por la evolución de frutas y verduras.

Analytica registró una variación del 0,5% en los precios de Alimentos y bebidas durante la tercera semana de agosto. En el promedio de las últimas cuatro semanas, el incremento fue del 1,7%. Para el nivel general de precios, la consultora proyecta una inflación mensual del 1,7%.

En el promedio de cuatro semanas, dentro de los alimentos se destacaron los aumentos de verduras, con una suba del 4,8%, y pan y cereales, con 2,2%. Entre las categorías que registraron menores incrementos aparecen frutas, con 0,9%, y carnes y derivados, con 0,7%.

Abeceb, en tanto, espera una inflación de alrededor del 1,8% en agosto, por debajo del 2,1% registrado en julio. “Esto ocurriría aun con aumentos importantes en algunos regulados, como trenes por encima del 10%, colectivos cerca de 4% y agua alrededor de 3% en el AMBA”, explicó Elisabet Bacigalupo, responsable de análisis macro de Abeceb.

La economista señaló que los alimentos mostrarían una dinámica más contenida, con mayor estabilidad en carnes, menores presiones en frutas y bebidas y un traslado cambiario más acotado que el observado en julio. “En conjunto, el dato seguiría mostrando una inflación contenida incluso en un mes con ajustes tarifarios”, agregó.

En agosto hubo un traslado cambiario más acotado que el observado en julio Freepik

El promedio de las últimas cuatro semanas del relevamiento de alimentos de Econviews muestra una suba del 1,6%. Para la inflación general, la consultora proyecta un 1,9%, aunque con el riesgo sesgado a la baja.

La misma estimación tiene LCG, que proyecta una inflación minorista general del 1,9%. Según el relevamiento de la consultora, en la cuarta semana de agosto los precios de Alimentos y bebidas registraron una variación promedio de apenas 0,1%, luego de haber aumentado 0,8% en la semana previa.

Las bajas en panificados, lácteos y verduras compensaron las subas de otros rubros de menor peso relativo, mientras que las carnes se mantuvieron estables. Con este resultado, la inflación promedio de alimentos y bebidas en las últimas cuatro semanas se desaceleró al 1,4%, 0,6 puntos porcentuales menos que en la medición anterior.

La estimación más elevada entre las consultoras corresponde a Equilibra. Desde la firma señalaron que la inflación de agosto se encamina al 2%, aunque todavía existe margen para que el dato termine por debajo de ese nivel. Para Alimentos y bebidas, la estimación se ubica entre 1,5% y 2%.

Así, a pocos días del cierre de agosto, las mediciones privadas muestran una inflación que, en la mayoría de los casos, se ubica por debajo del 2% y con varias proyecciones más próximas al 1,5%. La evolución de los alimentos será determinante para definir dónde termina finalmente el IPC del mes.