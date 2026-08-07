La inflación en la Ciudad se aceleró fuerte en julio y llegó al 2,9%

La inflación en julio en la ciudad de Buenos Aires volvió a acelerarse y alcanzó el 2,9% en el mes. Se trata de una suba de 1,1 puntos porcentuales con respecto al mes anterior (1,8%), afectada por una aceleración en el rubro de servicios (3,8%) y en los precios estacionales, que tuvieron un ajuste del 10,9% en el mes.

De esta manera, el IPC porteño volvió a superar el 2%, que había perforado en junio por primera vez desde agosto de 2025. Así, la inflación acumulada en los últimos 12 meses en la Ciudad alcanzó el 33,2%.

El dato está por encima de las estimaciones de las principales consultoras y economistas del país, que en general proyectaron una inflación en torno al 2% el mes pasado.

Los alimentos subieron 1,9% en julio en la ciudad de Buenos Aires. Daniel Basualdo

El número nacional del Indec —en cuya canasta se consideran otros precios y otra ponderación entre bienes y servicios, con mayor peso de los primeros— se conocerá el jueves 13, a las 16.

Según el informe del Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba), el mes pasado hubo un fuerte ajuste en el segmento de los estacionales, que aumentaron un 10,9% luego de que, en promedio, se habían mantenido estables (0,1%) en junio. Se trata de un factor que habitualmente ajusta en este mes, afectado por las vacaciones de invierno.

Los precios regulados, en tanto, subieron en el mes un 3%, y se aceleraron 1 punto porcentual frente al 2% de junio. En este apartado, impactaron los ajustes en las cuotas de educación privada (jardines, escuelas y colegios), los aumentos en el servicio de luz y los incrementos en las cuotas de medicina prepaga. En la medición interanual, los precios regulados acumulan una suba del 41,7%.

Así, el IPC núcleo (que excluye estos dos últimos rubros) marcó un 2,2%, con una aceleración de 0,3 puntos porcentuales con respecto a junio (1,9%).

Dentro del análisis por categorías, el rubro Alimentos también se aceleró. Si bien estuvo por debajo del promedio general, pasó del 1,6% de ajuste en junio al 1,9% el mes pasado.

El precio de los alimentos relevado por el Idecba tuvo fuerte impacto del aumento en verduras. STRINGER - AFP

Este ítem, que es el de mayor ponderación dentro de la canasta que el Idecba usa para medir la inflación, explicó 0,33 puntos del mes. Dentro de la categoría, el mayor impulso estuvo en Verduras, tubérculos y legumbres (9%), Leche, productos lácteos y huevos (2,2%) y Pan y cereales (1,6%).

El segmento de mayor incidencia dentro de la inflación de julio fue el de Restaurantes y hoteles (explicó 0,59 puntos del IPC del mes). Afectada por una cuestión estacional en este momento del año, la categoría registró una suba del 5,3% (31,7% interanual), como consecuencia de los incrementos de las tarifas de alojamiento en hoteles (por vacaciones de invierno) y por las subas en los precios de alimentos preparados fuera del hogar (restaurantes, bares y casas de comida).

Otro de los rubros con mayor incidencia fue el de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Si bien estuvo por debajo del promedio de la inflación y aumentó en el mes 2,7% (36,8% interanual), explicó 0,54 puntos del IPC general. Dentro de este segmento, impactaron las subas en las expensas, los alquileres y las tarifas residenciales de luz.

El aumento del pasaje de colectivo impactó en el IPC porteño Ricardo Pristupluk

Otro rubro de incidencia relevante en el mes fue el de Transporte, que aumentó 3,1% (44,9% interanual). Dentro de este apartado, los principales incrementos se dieron en los precios de pasajes aéreos y en el boleto del colectivo urbano (las líneas bajo jurisdicción del gobierno porteño ajustan mensualmente la inflación y 2 puntos porcentuales más).

Las categorías de Educación (4,1%), Recreación y cultura (5,8%) -afectada por la estacionalidad de las vacaciones de invierno- y Equipamiento y mantenimiento del hogar (3,6%) fueron otras que tuvieron subas por encima del promedio del mes.

En tanto, Prendas de vestir y calzado fue la única categoría que se movió en sentido inverso. En julio, registró una baja promedio del 1,6% y acumula así una suba del 10,7% interanual, el número más bajo entre todas las divisiones del IPC porteño.

La inflación porteña se ubicó por encima de las estimaciones previas de consultoras, economistas y bancos, que habían proyectado un valor a nivel nacional en torno al 2%. Así lo reflejó, por ejemplo, el Reporte de Expectativas del Mercado (REM) que publicó ayer el BCRA, que informó que el consenso de las respuestas pronosticó un IPC nacional en torno al 2%. Además de tomar muestras de precios distintas, la canasta del Indec tiene una composición diferente a la de CABA, con una mayor ponderación de los bienes, a la inversa de la inflación porteña, donde tiene mayor relevancia el rubro servicios.

En EcoGo, la consultora que dirigen Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi, la estimación “preliminar” de su relevamiento de precios arrojó un 2,1% en el mes. Mientras tanto, en Empiria, la consultora que encabeza el exministro Hernán Lacunza, proyectaron un IPC en julio de entre el 1,8% y el 2%, y en Abeceb, fundada por el exministro Dante Sica, esperan un IPC de entre 1,9% y 2%. Para Equilibra, la firma liderada por Martín Rapetti y Diego Bossio, el relevamiento de precios propio arrojó un aumento promedio del IPC en torno al 1,8% en julio.

“Hay temas particulares en el índice porteño, que le da relevancia a pasajes aéreos y en el índice nacional no son tan relevantes, y cuestiones de vacaciones de invierno que son particularmente sensibles. Uno podía esperar siempre una suba mayor en julio, pero es un número alto que arrastró a la inflación núcleo, que también se aceleró”, precisó Lorenzo Sigaut Gravina, economista jefe de Equlibra.

“Con los ponderadores nacionales, y viendo que hay cuestiones que no son tan lineales entre ambos índices, nos está dando el IPC nacional en 2%. Seguiremos atentos al dato del jueves, pero sí cambió la percepción, porque entre otros problemas económicos que se están acumulando, esto ya marca que no hay desaceleración de la inflación, y que al IPC le cuesta mucho perforar el 2% ”, completó el analista.

Para la consultora Invecq, en tanto, la inflación de julio estará en torno a 2,1%. “Vemos una leve aceleración. El dato de CABA, sin el efecto de paquetes aéreos y alojamiento da aproximadamente eso. El 2,9% es un mal dato, pero no debería darse ese salto en la inflación nacional”, explicó Milagros Gismondi, economista jefa de la firma.