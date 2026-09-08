Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este martes 8 de septiembre
El organismo previsional comienza con el calendario de pagos de jubilaciones mínimas, las PNC y la AUH, entre otras asignaciones sociales
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Este martes 8 de septiembre continúa el cronograma de pagos dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para el noveno mes del año. Durante esta jornada, cobran sus haberes los jubilados y pensionados con haberes mínimos, los titulares de las PNC (Pensiones No Contributivas), y de las AUH (Asignación Universal por Hijo), entre otras asignaciones.
En septiembre, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,11%, en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Cronograma de pagos de Anses para este martes 8 de septiembre
El calendario de este mes organiza los depósitos según el número de terminación del DNI para este martes 8 de septiembre:
|Prestaciones
|Terminación del DNI
|Monto total a cobrar
Jubilaciones y pensiones que no superan los haberes mínimos
0
$498.633,20
Asignación Universal por Hijo
0
$123.221,55
Asignaciones Familiares de PNC
Todas las terminaciones
Valor general
Pensiones No Contributivas
0 y 1
$370.043,23
Cómo consultar la fecha de cobro
Para conocer con precisión el día y el lugar de acreditación, los beneficiarios deben seguir un proceso sencillo en la plataforma oficial del organismo. Este procedimiento permite a los ciudadanos planificar su retiro de fondos en las sucursales bancarias habilitadas o a través de los cajeros automáticos, evitando posibles demoras en el acceso a sus prestaciones sociales.
A continuación, el paso a paso para consultar la fecha de cobro de las prestaciones sociales de la Anses:
- Ingresar al sitio web oficial de la Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la Seguridad Social.
- Completar el formulario digital con el número de beneficio o de CUIL.
- Hacer clic en el botón de consulta para obtener el detalle.
- Verificar el lugar y la fecha asignada para percibir la prestación correspondiente.
Cómo elegir el medio de pago para las prestaciones de la Anses
- Ingresar a Mi Anses o descargar la aplicación, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Seleccionar la opción Cobros
- Luego hacer click en la opción Cambiar medio de cobro jubilaciones y pensiones o Cambiar medio de cobro Asignaciones Familiares, según corresponda.
- Corroborar que los datos de contacto (correo electrónico, celular y domicilio) estén actualizados y verificados, lo que puede realizarse en el momento.
- Cargar el código de validación recibido por correo electrónico o SMS y confirmar el DNI, ingresando el correspondiente número de trámite.
- Una vez ingresado dicho código, se podrá optar por el nuevo medio de cobro dentro de las opciones habilitadas.
- En el caso de las asignaciones, podrán consultar el medio de cobro actual y seleccionar el nuevo.
Cabe destacar que quienes residan en zona austral deben optar por una sucursal bancaria para poder mantener el adicional correspondiente a dicha zona.
Para todos los casos, la elección estará vigente a partir de los 60 días de solicitada.
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