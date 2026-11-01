Estiman que la inflación de octubre se habría ubicado entre el 1,8% y el 2%

Después de que la inflación de septiembre se ubicara en el 1,9% y registrara una leve aceleración frente a agosto (1,7%), el índice de precios al consumidor (IPC) de octubre se mantendría en niveles similares, según las estimaciones de las principales consultoras económicas. Mientras algunas proyectan una desaceleración de apenas una décima, hasta el 1,8%, otras anticipan que podría llegar al 2%.

Las proyecciones coinciden en que la inflación enfrenta dificultades para perforar el piso del 2% mensual, en un contexto en el que los aumentos de los alimentos, los servicios regulados y algunos precios estacionales siguen ejerciendo presión.

Según el relevamiento de Equilibra, la inflación de octubre habría sido del 1,8%, una décima por debajo de la de septiembre. Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la consultora, explicó que los precios estacionales lideraron las subas por segundo mes consecutivo, con un incremento del 2,7%, impulsado principalmente por las verduras, que aumentaron un 5,4%.

Por su parte, los precios regulados avanzaron un 1,8%, con el transporte público (3,3%) por encima del promedio. En contrapartida, el precio de la carne se mantuvo prácticamente estable, con una variación de apenas 0,1%.

Para los últimos dos meses del año, Sigaut Gravina anticipó que la inflación seguirá rozando el 2% mensual, con noviembre ligeramente por debajo de diciembre.

Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso también estimó una inflación del 1,8% para octubre. Con ese resultado, el IPC acumularía un aumento del 25,9% en los primeros diez meses del año y una variación interanual del 32,7%.

Según el relevamiento, los alimentos y bebidas no alcohólicas volvieron a ser el principal motor de los precios, con una suba del 2,1%, por encima del 2% registrado en septiembre. En contrapartida, el rubro Vivienda pasó de un aumento del 3,1% en septiembre a apenas el 1,1% en octubre debido a la ausencia de nuevos ajustes tarifarios de magnitud.

Sin embargo, otros ítems aceleraron sus aumentos. Transporte pasó del 1,5% al 2,7%, impulsado por el impacto de las subas de combustibles de fines de septiembre, mientras que Medicina avanzó un 3% frente al 2,4% del noveno mes del año.

“La desaceleración de octubre responde más a la ausencia de los saltos tarifarios que empujaron el dato de septiembre que a un alivio generalizado de precios”, señaló la institución en su informe.

De cara a noviembre, la Fundación Libertad y Progreso destacó que los aumentos semanales de alimentos mostraron una moderación durante octubre, lo que podría contribuir a reducir la presión sobre el índice. No obstante, advirtió que el rubro Vivienda volvió a registrar incrementos hacia fines de mes y podría convertirse nuevamente en un factor de tensión inflacionaria.

En la misma línea, LCG estimó que el IPC de octubre cerrará en el 1,8%. Javier Okseniuk, director ejecutivo de la consultora, explicó que los aumentos fueron bastante homogéneos entre los distintos rubros, aunque restaurantes y salud registraron subas por encima del promedio.

“Alimentos desaceleró, pero sigue arriba del 2,5%, así que incide bastante en el número”, señaló. En contrapartida, los rubros de Equipamiento y mantenimiento del hogar y Comunicaciones contribuyeron a moderar el índice.

Alejandro Giacoia, economista de Econviews, también proyectó un resultado similar al de septiembre. Según explicó, el relevamiento de Alimentos y bebidas de la consultora arrojó una suba del 2,3% durante octubre.

“Para lo que resta del año pensamos que la inflación va a mantenerse en torno de estos valores. No estamos viendo que haya bajas fuertes. Sobre diciembre podría subir alguna décima”, señaló.

Por su parte, Sebastián Menescaldi, economista y director de EcoGo, indicó que la estimación preliminar de la consultora se ubicaba en el 1,8%, con una suba de alimentos superior al 2%. Sin embargo, advirtió que el dato podría corregirse al alza entre una y dos décimas por el impacto de los cambios en el régimen de subsidios al gas para las denominadas zonas frías. Según explicó, a partir del 13 de octubre se modificó ese esquema, con una reducción importante de los subsidios para un conjunto de hogares, principalmente del interior de la provincia de Buenos Aires.

De cara a los próximos meses, Menescaldi tampoco anticipa una desaceleración significativa. “Creemos que la inflación se va a mantener entre el 1,5% y el 2% mensual”, sostuvo. En ese sentido, señaló que, si bien el Gobierno busca moderar los aumentos del transporte mediante el mantenimiento de subsidios, existen otros productos que podrían acelerar los precios, como los combustibles y la carne. Con este escenario, EcoGo proyecta que la inflación de 2026 terminará en torno del 30,6%.

Los factores que inciden en los precios

Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, también calculó que octubre habría cerrado con una inflación similar a la de septiembre, aunque no descartó que finalmente resulte ligeramente superior. “Vimos algunos estacionales que anduvieron un poco más rápido, como los ligados al turismo, también las frutas y, sobre todo, las verduras, que subieron mucho en la primera parte del mes”, explicó. A estos factores se sumó un incremento salarial de los encargados de edificios, que también incide sobre el índice.

Según Tiscornia, la inflación núcleo —que excluye los precios regulados y estacionales— se habría mantenido relativamente estable, mientras que el índice general podría registrar una leve aceleración.

En cuanto a las perspectivas, señaló que noviembre suele ser un mes de menor presión inflacionaria, mientras que diciembre tiende a mostrar mayores aumentos por el turismo. Sin embargo, advirtió que habrá que seguir de cerca la evolución del precio internacional del petróleo y su eventual traslado a los precios internos, así como el comportamiento de la carne, que el año pasado registró aumentos para esta época. Su estimación es que la inflación anual cerrará en torno al 30%.

Entre las proyecciones más elevadas aparecen las de Empiria y Analytica, que estiman una inflación del 2% para octubre. Claudio Caprarulo, director de Analytica, explicó que el principal impulso provino de los alimentos, que aumentaron un 2,5% durante el mes, con subas particularmente importantes en verduras, frutas, pan y cereales.

Para lo que resta del año, la consultora no espera cambios significativos en la tendencia inflacionaria, aunque vaticina que tanto noviembre como diciembre mostrarán variaciones levemente inferiores a las de octubre.

Por su parte, Federico González Rouco, de Empiria, señaló que las presiones inflacionarias provienen principalmente de los precios regulados, a los que se suma el encarecimiento del petróleo y su impacto potencial sobre los combustibles y el transporte. Para el economista, la desaceleración de la inflación quedaría para más adelante. En ese sentido, prevé que 2026 termine con una variación de precios similar o ligeramente inferior a la de 2025, mientras que para 2027 proyecta una inflación anual cercana al 24%.