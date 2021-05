La inflación mayorista fue de 4,8% en abril y acumula la mayor alza en un cuatrimestre desde 2002

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó hoy el índice de precios mayoristas (IPIM) de abril, que registró otra fuerte suba. La estadística, que mide la evolución de los precios de los productos de origen nacional e importados que se ofrecen en el mercado interno, arrojó un aumento de 4,8%, respecto del mes anterior y acumula un alza de 21,9% en lo que va del año.

De esta manera, los precios mayoristas se ubicaron por encima de la inflación minorista (el IPC registró un 4,1%% en febrero, con lo que acumula 17,6% en 2021). Desde el organismo estadístico explicaron que la aceleración respondió a una suba de 5% en los “Productos nacionales” y de 2,5% en los “Productos importados”.

Asimismo, según los datos del Indec, a nivel general, el índice de precios básicos del productor (IPP) registró un aumento de 5,3% como consecuencia de la suba de 6% en los “Productos primarios” y de 5% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica.

El indicador resultó preocupante para los economistas. Camilo Tiscornia, director de C&T Consultores, afirmó que es un dato “duro”, alineado con la inflación minorista. “Yo creo que lo de los mayoristas un poco puede anticipar al minorista, quizá no perfectamente, pero sí en el sentido que indica que la inflación al consumidor va a tardar en bajar”, destacó.

El analista financiero Christian Buteler señaló que “realmente es un mal dato”, que viene en línea con lo que exhibe últimamente en la inflación minorista. “En los precios mayoristas generalmente tiene un fuerte impacto el dólar, pero en abril no hubo una devaluación fuerte, y pese a eso arrojó un 4,8%. Esto es preocupante y demuestra que el Gobierno no tiene control alguno de lo que pasa con la inflación, no puede bajar las expectativas y se está entrando en una dinámica muy peligrosa y con pronóstico muy feo para lo que resta del año”, dijo el especialista.

Guido Lorenzo, director de LCG, comentó que, aunque no le parece que este sea un indicador de la inflación minorista, el dato es preocupante. “Todos los índices en conjunto marcan distintas cosas, pero el nivel da una idea de la nominalidad en la que se encuentra la economía. El IPC no es que no sea fiable, pero tiene precios regulados, controlados, quizás estos indicadores son complementarios para asegurar que estamos en un ritmo de actualización de precios más alto que el que marca el IPC”, opinó.

Asimismo, Lorenzo dijo que no le sorprendió este dato de los precios mayoristas e incluso estimó que lo más probable es que para mayo se desacelere. Pero igual destacó que el hecho de que se haya ubicado por encima del 3% muestra que se está en niveles altísimos, pese a que se están usando todas las armas para contenerlo.

Para Agostina Myronec, economista de Ecolatina, esto es una aceleración significativa en relación con lo que pasó el año pasado. un dato interesante es que cuando se ve el acumulativo del año se ve que abril acumuló 21,9% (en 2020 había acumulado 2%) y hay que remontarse a abril de 2002 para encontrar una más alta (fue de 60%).

En la desagregación, nacionales dio 5% e importados, 2,5%, con lo que se invirtió la dinámica de los últimos dos meses. “Dentro de lo que es nacionales, la inflación fue igual tanto en primarios como en manufacturados”, agregó Mynorec.

Construcción

El nivel general del índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a abril de 2021 registra, en relación con las cifras de marzo último, una suba de 6,4%. Este resultado surge como consecuencia del alza de 4,1% en el capítulo “Materiales”, de 9,0% en el capítulo “Mano de obra” y de 5,2% en el capítulo “Gastos generales”.

No resulta raro que en este indicador haya sido el ítem mano de obra el de mayor relevancia en la composición del aumento, puesto que en esta medición se tomó en cuenta la paritaria del sector, que se firmó precisamente en abril y que implicó un actualización en el salario de los trabajadores del rubro.

En el análisis por ítem de obra para abril, respecto al mes anterior, se observan los mayores aumentos en “Albañilería” (8,0%), “Estructura” (7,7%) y “Otros trabajos y gastos” (6,3%); y menores aumentos en “Movimiento de tierra” (2,4%), “Yesería” (2,2%) y “Carpintería metálica y herrería”(1,9%).