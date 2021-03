Alerta por la inflación: la mayorista tuvo el peor número desde agosto de 2019

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó hoy el índice de precios mayoristas (IPIM) de febrero, que registró una fuerte suba en el primer bimestre del año. La estadística mide la evolución de los precios de los productos de origen nacional e importados que se ofrecen en el mercado interno. De acuerdo con las estimaciones del organismo, hubo un aumento 6,1% comparado al mes anterior. Así, el indicador acumula en el año una suba de 12%.

Los precios mayoristas se ubicaron muy por encima de la inflación minorista (el IPC registró un 3,6% en febrero). Desde el organismo explicaron que la aceleración respondió a una suba de 6% en los “Productos nacionales” y del 7,4% en los “Productos importados”.

Según los datos del Indec, a nivel general, el índice de precios básicos del productor (IPP) registró un aumento de 5,3% como consecuencia de la suba de 6% en los “Productos primarios” y de 5,0% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica.

El dato de febrero fue recibido con preocupación pero sin sorpresa por los analistas privados. “No sorprende el dato. Los precios de los bienes dolarizados están desde hace rato corriendo por arriba de los no dolarizados. Y los precios mayoristas tienen una mayor participación de los dolarizados”, explicó Luciano Cohan, socio de la consultora Seido. “Es el correlato no sólo de lo que pasa con el tipo de cambio sino también de la política de trabas de importaciones. El gobierno cree que puede manejar precios y cantidades. Y no puede”, agregó.

“Es un número preocupante, que permite anticipar que la inflación de marzo va a estar alta. Un dato interesante del índice de febrero es la diferencia de casi un punto y medio entre la inflación mayorista de los productos nacionales y los importados. Esta brecha que tiene que ver con la falta de dólares se podría intensificar en los próximo meses, a partir de las complicaciones que tienen muchas empresas para acceder al tipo de cambio oficial para pagar importaciones”, explicó el economista jefe de Ecolatina, Matías Rajnerman.

Los analistas advierten que la suba de los precios mayoristas se terminará trasladando a los precios al consumidor Archivo

Los economistas además advirtieron que el traslado a los precios al público de la inflación mayorista es inevitable. “El problema que tiene la economía argentina es cuando suben los productos primarios como tenemos una estructura industrial con muy bajos niveles de inversión, esos aumentos se trasladan a precios casi en forma automática. No tenemos red de contención. Si tuviéramos más oferta, el traslado no sería inmediato. Pero acá toda mayorista termina en los precios”, señaló el economista Salvador Di Stefano.

“Es un dato durísimo, en un momento en que el Gobierno estuvo intentando frenar el tipo de cambio. En general los mayoristas están más ligados al tipo de cambio porque son solamente bienes, no tenés rubros tan regulados. Por lo general los precios mayoristas te anticipan lo que pueda pasar a nivel consumidor. El dato lo que marca es que no está cediendo la presión que van a tener los consumidores más adelante. Va a seguir por unos meses más. Puede desacelerarse un poco si el Gobierno mantiene la postura de seguir frenando la suba del dólar”, señaló Camilo Tiscornia.

Alza en el costo de la construcción

En relación con el mes anterior, el costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires tuvo en febrero tuvo un incremento del 5% en comparación con el mes anterior.

Según el Indec esto es resultado del alza de 4,6% en los materiales, de 4,9% en la mano de obra” y de 7,4% en los gastos generales. En el nivel general, los costos en los materiales de la construcción se destacaron del resto de los componentes. Tuvieron un incremento del 76,5% respecto del mismo mes del año anterior, un valor muy por encima de la inflación acumulada el período.