La inflación mayorista se aceleró al 3,2% en septiembre impulsada por el petróleo y el gas

Luego de haber subido considerablemente en agosto con un alza de 2,1%, la inflación mayorista volvió a dar un salto importante en septiembre al registrar una suba de 3,2%. En el noveno mes del año, estos precios se vieron impulsados por el rubro petróleo y gas, que trepó 15% en el período.

El dato fue publicado por el Indec en su Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). En este informe oficial también se indicó que en los primeros nueve meses de este año, acumuló un alza de 22,8%, mientras que la variación interanual alcanzó el 29,2%.

Si bien la inflación mayorista suele compararse con la minorista –que en septiembre registró un alza de 1,9%–, la canasta con la que se mide incluye solo bienes, mientras que el IPC está integrado por un combo de bienes y servicios –además, medidos a nivel consumidor final–.

El avance de septiembre respondió principalmente al comportamiento de los bienes de origen nacional. Los productos locales aumentaron 3,4%, frente a una suba de apenas 0,4% de los importados. La diferencia también se reflejó en su aporte al índice: los primeros explicaron 3,13 puntos porcentuales del incremento general, mientras que los segundos contribuyeron con apenas 0,03 puntos.

El petróleo crudo y el gas tuvieron un papel decisivo. Además de registrar un salto mensual de 15%, aportaron 1,43 puntos porcentuales al IPIM, equivalente a cerca del 45% de la suba total. El desempeño contrastó con el de julio, cuando la caída de ese rubro había contribuido a moderar el indicador.

Detrás se ubicaron los productos agropecuarios, con una incidencia de 0,30 puntos porcentuales; los refinados del petróleo, con 0,28 puntos; los alimentos y bebidas, con 0,20 puntos; y las sustancias y productos químicos, con 0,16 puntos. En conjunto, estas cinco divisiones explicaron alrededor de tres cuartas partes del incremento mensual.

Dentro de los productos nacionales, los bienes primarios subieron 7,9%, mientras que los manufacturados y la energía eléctrica avanzaron 2%. Además del salto de los hidrocarburos, se destacaron los aumentos de la electricidad, de 4,1%, y de los productos textiles, de 3,5%. Los agropecuarios crecieron 2,6%; los refinados del petróleo, 2,2%; y los alimentos y bebidas, 1,7%.

La evolución acumulada también mostró marcadas diferencias entre sectores. El petróleo crudo y el gas registraron un aumento de 77,1% desde diciembre, mientras que la energía eléctrica avanzó 54,5%. En contraste, los productos manufacturados acumularon una suba de 18,7% y los importados, de 12,1%.

El economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, señaló que el salto de septiembre estuvo concentrado en petróleo crudo y gas (+15%), que explicó casi la mitad del aumento. “Junto con los combustibles y la energía eléctrica, la cadena energética aportó más de la mitad de la suba, y su peso importa por el traslado al resto de los precios. Sin esos rubros, los mayoristas corrieron cerca del 2% mensual”, opinó.

Los demás indicadores del sistema mayorista acompañaron el movimiento de septiembre. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo, aumentó 3,4%. A su vez, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide los precios percibidos por los productores locales y no incluye bienes importados, avanzó 3,8%.