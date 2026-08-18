La inflación mayorista fue de 0,8% en julio, la más baja en 14 meses

La inflación mayorista hilvanó el tercer mes consecutivo con desaceleración. En julio registró un alza de 0,8%, frente al 1,1% de junio, el 2,5% de mayo y el 5,2% de abril, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Es el dato más bajo en 14 meses.

El informe oficial también indicó que este resultado de junio fue consecuencia de un incremento de 0,8% en los productos nacionales y de 0,5% en los productos importados. Asimismo, en la medición interanual, los precios mayoristas registran una variación de 31,3%, por debajo del 33,8% de la minorista.

En tanto, en el acumulado del año, los precios mayoristas se incrementaron 16,6%, casi tres puntos porcentuales por debajo del 19,3% que marcó el IPC para igual período.

Si bien la inflación mayorista suele compararse con la minorista –que en junio registró un alza de 1,9%–, la canasta con la que se mide incluye solo bienes, mientras que el IPC está integrado por un combo de bienes y servicios –además, medidos a nivel consumidor final–.

El Gobierno celebró esta nueva desaceleración en los precios mayoristas. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el dato en su cuenta de la red social X y agregó: “La variación en el mes fue la más baja desde mayo de 2025, y la menor para un mes de julio desde el año 2019″.

Además, Caputo indicó: “La variación interanual del IPIM [Índice de Precios Internos al por Mayor] fue de 31,1%, desagregada en un incremento de 38,6% en los productos primarios, 29,5% en los productos manufacturados, 45% en la energía eléctrica y 21,3% en los productos importados”.

El economista Mateo Borenstein, de la consultora Empiria, comentó que, “a pesar de que los productos manufacturados y la energía eléctrica subieron 1,8%, los productos primarios que cayeron 2,2% y los productos importados que tuvieron un aumento del 0,5% anclaron el aumento”.

Para Borenstein, la variación negativa de los precios de los productos primarios fue causada por un descenso de los precios del petróleo y gas en casi 9%. “Los precios internacionales del crudo en julio retrocedieron aproximadamente 5%”, remarcó el economista.

Por su parte, el economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, consideró el resultado de julio como positivo. Y agregó: “En particular, volvió a ayudar la caída en el precio del petróleo y gas dentro de los productos primarios. También siguió cayendo la tasa a la que suben los precios de los productos importados”.