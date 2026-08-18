LA NACION

La inflación mayorista fue de 0,8% en julio, la más baja en 14 meses

Sumó su tercer mes seguido de desaceleración; en la medición interanual registró 31,3% y en el acumulado del año subió 16,6%, en ambos casos por debajo del IPC en iguales períodos

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Carlos Manzoni
LA NACIONCarlos Manzoni
El precio del petróleo crudo fue uno de los que más cayó en julio
El precio del petróleo crudo fue uno de los que más cayó en julio

La inflación mayorista hilvanó el tercer mes consecutivo con desaceleración. En julio registró un alza de 0,8%, frente al 1,1% de junio, el 2,5% de mayo y el 5,2% de abril, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Es el dato más bajo en 14 meses.

El informe oficial también indicó que este resultado de junio fue consecuencia de un incremento de 0,8% en los productos nacionales y de 0,5% en los productos importados. Asimismo, en la medición interanual, los precios mayoristas registran una variación de 31,3%, por debajo del 33,8% de la minorista.

En tanto, en el acumulado del año, los precios mayoristas se incrementaron 16,6%, casi tres puntos porcentuales por debajo del 19,3% que marcó el IPC para igual período.

Si bien la inflación mayorista suele compararse con la minorista –que en junio registró un alza de 1,9%–, la canasta con la que se mide incluye solo bienes, mientras que el IPC está integrado por un combo de bienes y servicios –además, medidos a nivel consumidor final–.

El Gobierno celebró esta nueva desaceleración en los precios mayoristas. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el dato en su cuenta de la red social X y agregó: “La variación en el mes fue la más baja desde mayo de 2025, y la menor para un mes de julio desde el año 2019″.

Además, Caputo indicó: “La variación interanual del IPIM [Índice de Precios Internos al por Mayor] fue de 31,1%, desagregada en un incremento de 38,6% en los productos primarios, 29,5% en los productos manufacturados, 45% en la energía eléctrica y 21,3% en los productos importados”.

El economista Mateo Borenstein, de la consultora Empiria, comentó que, “a pesar de que los productos manufacturados y la energía eléctrica subieron 1,8%, los productos primarios que cayeron 2,2% y los productos importados que tuvieron un aumento del 0,5% anclaron el aumento”.

Para Borenstein, la variación negativa de los precios de los productos primarios fue causada por un descenso de los precios del petróleo y gas en casi 9%. “Los precios internacionales del crudo en julio retrocedieron aproximadamente 5%”, remarcó el economista.

Por su parte, el economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, consideró el resultado de julio como positivo. Y agregó: “En particular, volvió a ayudar la caída en el precio del petróleo y gas dentro de los productos primarios. También siguió cayendo la tasa a la que suben los precios de los productos importados”.

Por Carlos Manzoni
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Economía
  1. Tiene 19 años y creó una plataforma para ayudar a la gente a invertir y manejarse mejor con su plata
    1

    Educación financiera: tiene 19 años y creó una plataforma para ayudar a la gente a invertir y manejarse mejor con su plata

  2. Asignación Universal por Hijo de Anses: de cuánto es la AUH en septiembre
    2

    Asignación Universal por Hijo de Anses: de cuánto es la AUH en septiembre, con el aumento confirmado

  3. Cómo bajar la informalidad en el país más gravoso del mundo
    3

    Cómo bajar la informalidad en el país más gravoso del mundo

  4. ¿A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue este lunes 17 de agosto?
    4

    Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este lunes 17 de agosto, minuto a minuto