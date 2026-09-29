La Justicia dio curso a un amparo contra el Estado nacional por fondos para reparar rutas en Entre Ríos

La Justicia Federal dio curso a una acción de amparo presentada contra el Estado nacional con el objetivo de que se restablezca el financiamiento destinado al mantenimiento y las obras de la red vial nacional en Entre Ríos. Ese financiamiento provenía, principalmente, de una parte de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos. Según la presentación judicial, los recursos fueron desviados de ese destino.

Con la apertura formal de la causa, el Gobierno deberá responder a los requerimientos del juzgado y presentar la información solicitada sobre la administración de los recursos del fideicomiso vial.

La resolución judicial no implica todavía un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, pero abre el proceso para analizar si los fondos generados por el impuesto a los combustibles fueron utilizados conforme a su finalidad específica y si corresponde ordenar medidas para reactivar las obras y tareas de mantenimiento en las rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos.

La presentación fue impulsada por los dirigentes peronistas y legisladores nacionales Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay, quienes reclaman que el Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad cumplan con la asignación correspondiente.

El eje de la demanda está vinculado con los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (Sisvial), financiado principalmente a través de una porción del impuesto a los combustibles líquidos. Según los demandantes, esos fondos tienen asignación específica para la construcción, conservación y mantenimiento de rutas, pero habrían sido desviados de ese fin.

Michel sostuvo que una parte significativa de los recursos recaudados no se utilizó para infraestructura vial. “Cada vez que un argentino, un entrerriano, carga combustible, parte del impuesto va a un fondo específico para la reparación de las rutas, pero tres de cada cuatro pesos del fondo fueron derivados a instrumentos financieros, bonos, títulos y acciones, en lugar de aplicarse a obras viales”, afirmó.

Según el dirigente, más de 1,5 billones de pesos que debían destinarse a obras de infraestructura terminaron orientados a otros fines fiscales.

El reclamo cobra especial relevancia por la importancia estratégica que tienen las rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos para el transporte de cargas, el turismo y la conexión regional.

Entre las principales arterias se encuentran las rutas nacionales 12, 14, 18, 127, 135 y 174. A estas se suman otras trazas de relevancia regional, como las rutas nacionales 130, 131, 136 y la A015, vinculadas a corredores productivos, pasos internacionales y accesos estratégicos.