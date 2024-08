La justicia federal admitió un amparo contra el impuesto a las ganancias

Escuchar

La jueza federal Carolina Pandolfi declaró hoy admisible el recurso de amparo presentado por la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) contra el impuesto a las ganancias. La decisión, que permitirá analizar si la ley 27.743 es constitucional o no, podría tener efectos en los trabajadores de todo el país.

Desde el sindicato docente celebraron esta primera admisibilidad en el país: “La misma resulta un paso fundamental en defensa de la integralidad de nuestro salario, contra el injusto e ilegal impuesto a las ganancias que pretende el Gobierno de Milei. El pedido realizado plantea la no regresividad de los derechos, la inconstitucionalidad de la sanción de la ley y del impuesto al salario”, indicaron desde ATEN.

En tanto, el abogado Mariano Mansilla advirtió que la decisión de Pandolfi implica que la justicia federal “acepta tratar por vía de amparo la cuestión de fondo sobre la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias”.

Hace una semana, la Justicia de Neuquén dio lugar a una medida cautelar solicitada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para suspender la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los docentes neuquinos y los trabajadores del Estado provincial.

La jueza María Victoria Bacci ordenó a la provincia de Neuquén desestimar la retención de los haberes con la aplicación del impuesto a las ganancias a todos los estatales. El principal argumento de la letrada fue el presentado por el fiscal de Estado Raúl Gaitán, que sostiene: “La Ley resulta inconstitucional por violar: a) el reparto de competencias entre el Estado federal y las provincias, b) el procedimiento de sanción de las leyes, c) el principio de igualdad tributaria y razonabilidad, d) el principio de progresividad en derechos humanos”.

Esa cautelar sigue rigiendo ahora en Neuquén, donde se mantiene en vigencia una ley provincial que excluyó un 40% del sueldo de los empleados públicos del mínimo no imponible para la retención. Sin embargo, los trabajadores del sector privado no alcanzados por esa medida ya sufrieron descuentos en sus salarios de julio.

En el amparo presentado recientemente por ATEN se hace referencia al trámite que tuvo la ley 27.743 en el Congreso. Indicaron que el tratamiento de la Ley Bases y el Paquete Fiscal comenzó en la Cámara de Diputados, “donde luego de muchas discusiones, negociaciones y modificaciones fue aprobado y remitido a la Cámara de Senadores”. Sumaron que en el Senado “se rechazó completamente el Título V del proyecto, que era la modificación de la Ley de impuesto a las ganancias, e incluía la reinstalación de la 4° categoría de ese impuesto, por 41 votos contra 31″.

Además de considerar que el contenido de Título V de la ley es inconstitucional, en su recurso, el sindicato docente subraya: “Claramente, todo el Título V de la Ley 27.743 no es una norma jurídica, pues no se ha aprobado conforme lo establece nuestra carta magna. No es, por ello, norma jurídica ni en sentido formal ni material. Y es por ello que se debe declarar su invalidez, inconstitucionalidad e inexistencia”.

Desde ATEN han destacado el trabajo que se hizo en Neuquén para evitar que los trabajadores de la educación de la provincia se vean afectados por el impuesto. “A fines de 2022 logramos que la Legislatura ponga a resguardo del impuesto el 40% de nuestro salario con la sanción de la Ley 3378 y a mediados de 2023 que el Congreso elimine definitivamente este injusto impuesto”, señalaron desde el gremio.

Y agregaron: “Desde la Patagonia damos continuidad y aportamos a esta lucha que la clase trabajadora lleva adelante desde lo judicial, política y sindicalmente desde hace más de 15 años”.

